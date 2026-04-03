Lamine Yamal et 9 jeunes prodiges qui vont bouleverser la Coupe du monde 2026

Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent le plus remarquable de la Coupe du monde de cet été. Il y a de fortes chances qu'il soit également le joueur leplus remarquable en Amérique du Nord, tant le talent de l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est grand. Depuis qu'il a fait ses débuts en sélection nationale à l'âge de seize ans en marquant un but magnifique contre la Géorgie, Yamal est un pilier de la sélection du sélectionneur Luis de la Fuente.

Yamal a déjà prouvé qu’il ne se laissait pas intimider par les grands tournois, puisqu’il a brillé de mille feux lors de l’EURO 2024, lorsque la Roja s’est imposée en Allemagne. Le but d'ouverture de Yamal contre la France en demi-finale était un véritable chef-d'œuvre, et sa forme au sein de son club depuis lors laisse présager que d'autres exploits pourraient être au programme, alors qu'il espère remporter la Coupe du monde le 13 juillet, six jours seulement après avoir fêté ses dix-neuf ans.