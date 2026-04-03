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Rian Rosendaal

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Lamine Yamal et 9 jeunes prodiges qui vont bouleverser la Coupe du monde 2026

NXGN
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Espagne
Brésil
Portugal
Allemagne
Mexico
Belgique
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Sénégal
Ecuador
Croatie
FEATURES

La Coupe du monde approche à grands pas. Voetbalzone vous présente donc les noms des jeunes talents qui pourraient bien briller aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pelé et Kylian Mbappé sont les seuls adolescents à avoir marqué lors d'une finale de Coupe du monde. Mais de nombreux autres, de Michael Owen à Lionel Messi, ont brillé sur la scène internationale alors qu'ils n'avaient pas encore vingt ans.

Qui pourrait suivre leurs traces aux États-Unis, au Mexique et au Canada ? Voetbalzonea sélectionné 10 joueurs de la listeNXGN 2026 qui pourraient bien avoir l'occasion de se faire un nom cet été.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espagne)

    Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent le plus remarquable de la Coupe du monde de cet été. Il y a de fortes chances qu'il soit également le joueur leplus remarquable en Amérique du Nord, tant le talent de l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est grand. Depuis qu'il a fait ses débuts en sélection nationale à l'âge de seize ans en marquant un but magnifique contre la Géorgie, Yamal est un pilier de la sélection du sélectionneur Luis de la Fuente.

    Yamal a déjà prouvé qu’il ne se laissait pas intimider par les grands tournois, puisqu’il a brillé de mille feux lors de l’EURO 2024, lorsque la Roja s’est imposée en Allemagne. Le but d'ouverture de Yamal contre la France en demi-finale était un véritable chef-d'œuvre, et sa forme au sein de son club depuis lors laisse présager que d'autres exploits pourraient être au programme, alors qu'il espère remporter la Coupe du monde le 13 juillet, six jours seulement après avoir fêté ses dix-neuf ans.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsí (Espagne)

    Yamal n'est toutefois peut-être pas le seul adolescent de la sélection espagnole. Fin 2025, Pau Cubarsí était titulaire lors de quatre des six matches de qualification pour la Coupe du monde disputés par l'Espagne et semble en passe de devenir un pilier dans les plans de De la Fuente, après avoir été, de manière quelque peu surprenante, écarté de la sélection espagnole pour l'Euro 2024, couronné de succès.

    Âgé de 19 ans, il est depuis plus de deux ans un pilier du FC Barcelone de Hansi Flick, où le sang-froid de Cubarsí au ballon et sa capacité à distribuer le jeu s'ajoutent à ses instincts défensifs de haut niveau. Il pourrait désormais former, aux côtés de Dean Huijsen du Real Madrid, un duo très talentueux en défense centrale.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brésil)

    Outre Yamal, Estêvão est le jeune débutant que la plupart des gens attendent avec impatience lors de la Coupe du monde. L'ailier de Chelsea a offert plusieurs moments magiques lors de sa première saison dans le football européen, ce qui lui a permis de s'imposer comme titulaire dans l'équipe nationale brésilienne vers la fin de l'année 2025.

    Estêvão a inscrit cinq buts lors de ses quatre titularisations sous les ordres du sélectionneur Carlo Ancelotti entre septembre et novembre, ce qui le place en bonne position face à la concurrence intense pour les places en attaque de la Seleção. Il n’a pas été retenu pour les matchs amicaux de mars en raison de petits problèmes de blessures qui l’ont gêné ces dernières semaines. Mais le joueur de 18 ans devrait être de nouveau en pleine forme cet été pour avoir un réel impact au sein de l'équipe quintuple championne du monde.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Équateur)

    Ailleurs en Amérique du Sud, le milieu de terrain équatorien Kendry Páez est l'un des adolescents les plus expérimentés en matière de sélections internationales que l'on pourra voir cet été. Le jeune joueur de Chelsea, actuellement prêté au River Plate, est considéré comme une star potentielle de la Coupe du monde depuis 2023, année où il a fait ses débuts en sélection à l'âge de seize ans.

    Quelques semaines plus tard, Páez est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué lors des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde, mais depuis la Copa América de 2024, il a surtout été utilisé comme remplaçant au niveau international. Cela ne veut pas dire que le jeune homme de 18 ans ne peut pas faire forte impression en Amérique du Nord. Páez a en effet suffisamment de magie dans les pieds pour se démarquer chez l'un des outsiders du tournoi.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Sénégal)

    Peut-être plus que jamais, plusieurs joueurs sont confrontés à un choix concernant leur sélection nationale. De nombreux participants potentiels à la Coupe du monde sont sur le point de jouer pour des pays auxquels ils n'auraient sans doute jamais pensé jouer durant leur jeunesse. Ibrahim Mbaye, par exemple, a joué pour la France à tous les niveaux jusqu'aux moins de 20 ans, mais a tout de même décidé en novembre d'accepter une invitation du Sénégal.

    L'ailier de 18 ans a marqué lors de sa deuxième apparition avec les Lions de la Teranga, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il a ensuite joué un rôle clé dans la qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, où il a marqué un but et délivré deux passes décisives. L'attaquant du Paris Saint-Germain aura donc toute confiance en sa capacité à marquer de son empreinte son deuxième grand tournoi en 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (Mexique)

    En tant que co-organisateur, le Mexique subit de toute façon une forte pression depuis un certain temps déjà, et ce avant même de s'être arrêté dès la phase de groupes en 2022. El Tri est désormais à la recherche de nouveaux héros, et tous les espoirs reposent désormais entièrement sur les épaules de Gilberto Mora.

    Le milieu de terrain de 17 ans, surnommé « le Pedri mexicain », a été lancé dans la fosse aux lions pour les phases à élimination directe de la Gold Cup 2025, et il a finalement joué un rôle clé lorsque l'équipe du sélectionneur Javier Aguirre a remporté le trophée. Mora est ainsi devenu le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international, battant le record établi par Yamal douze mois plus tôt. En raison d’une blessure, la star du Club Tijuana est sur la touche depuis janvier, mais l’on est de plus en plus confiant quant à son retour en forme avant le début de la Coupe du monde pour le Mexique, le 11 juin.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croatie)

    Cet été, l'attention se portera à nouveau sur les vétérans croates, avec Luka Modrić, âgé de 40 ans, comme figure de proue lors de la cinquième Coupe du monde de sa brillante carrière. Mais derrière ces noms connus, une nouvelle génération de talents se profile, dont Luka Vuskovic est sans aucun doute l'un des joueurs les plus prometteurs. Tout cela après une saison au cours de laquelle il s'est révélé comme l'un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe.

    Le joueur, prêté par Tottenham Hotspur, a brillé lors de son passage au Hamburger SV, ce qui a suscité l'intérêt de Barcelone, tandis qu'il disputait ses deux premiers matchs internationaux lors des qualifications pour la Coupe du monde. À seulement 19 ans, Vuskovic n'est pas seulement un défenseur de haut niveau, mais aussi une véritable menace sur les coups de pied arrêtés. Il pourrait même débuter dans le onze de départ de l'équipe du sélectionneur Zlatko Dalic cet été, étant donné que Josko Gvardiol est engagé dans une course contre la montre pour être en forme pour la Coupe du monde.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Allemagne)

    Bien que tous les joueurs cités ci-dessus aient déjà acquis une expérience internationale au début de l'année 2026, quelques jeunes joueurs sont sur le point de percer véritablement. La plus intrigante de ces « surprises » est Lennart Karl, qui réalise une saison de percée fantastique au Bayern Munich, pour lequel il a inscrit huit buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues. Et ce, malgré le fait qu'il ait dû se battre pour obtenir du temps de jeu face aux candidats au Ballon d'Or Michael Olise et Luis Díaz.

    Le milieu offensif de 18 ans n’a fait ses débuts avec l’Allemagne U21 qu’en novembre. Mais Karl a tout ce qu’il faut pour faire la différence au sein d’une équipe nationale allemande qui, depuis l’Euro, réclame à grands cris davantage de créativité.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora compte déjà une médaille internationale à son palmarès, puisqu'il faisait partie de la sélection portugaise qui a remporté la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2025. Le meneur de jeu du FC Porto n'a toutefois pas joué et a été écarté par le sélectionneur Roberto Martínez pour le reste de l'année.

    Après avoir refusé en août un transfert lucratif en Arabie saoudite, Mora n'a pas encore tout à fait réussi à égaler la forme exceptionnelle dont il avait fait preuve lors de sa saison de percée au Portugal. Mais le milieu offensif de 18 ans reste l'un des plus grands talents d'Europe et a été sélectionné en équipe nationale portugaise pour les matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis. La Coupe du monde est donc tout à fait envisageable pour Mora.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Belgique)

    En novembre dernier, Nathan De Cat disputait encore la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar. Mais aujourd’hui, le milieu de terrain a de réelles chances d’intégrer l’équipe nationale cet été, après avoir été sélectionné pour la première fois en équipe nationale belge.

    La star d'Anderlecht, qui est par nature un milieu défensif, a élevé son jeu à un niveau supérieur ces dernières semaines après avoir été aligné au poste de numéro 10. Des clubs comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se préparent désormais à faire une offre cet été. Sa valeur ne fera bien sûr que grimper s'il décroche une place dans la sélection du sélectionneur Rudi Garcia pour la Coupe du monde.