Lamine Yamal et 9 jeunes prodiges qui vont bouleverser la Coupe du monde 2026

Cet été, l'attention se portera à nouveau sur les vétérans croates, avec Luka Modrić, âgé de 40 ans, comme figure de proue lors de la cinquième Coupe du monde de sa brillante carrière. Mais derrière ces noms connus, une nouvelle génération de talents se profile, dont Luka Vuskovic est sans aucun doute l'un des joueurs les plus prometteurs. Tout cela après une saison au cours de laquelle il s'est révélé comme l'un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe.
Le joueur, prêté par Tottenham Hotspur, a brillé lors de son passage au Hamburger SV, ce qui a suscité l'intérêt de Barcelone, tandis qu'il disputait ses deux premiers matchs internationaux lors des qualifications pour la Coupe du monde. À seulement 19 ans, Vuskovic n'est pas seulement un défenseur de haut niveau, mais aussi une véritable menace sur les coups de pied arrêtés. Il pourrait même débuter dans le onze de départ de l'équipe du sélectionneur Zlatko Dalic cet été, étant donné que Josko Gvardiol est engagé dans une course contre la montre pour être en forme pour la Coupe du monde.