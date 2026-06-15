L’histoire de la Coupe du monde regorge d’exemples de sélectionneurs ayant aligné des stars à la condition physique incertaine, et Yamal pourrait bien incarner l’un des paris les plus médiatisés de ces dernières années. Selon les dernières informations, il serait même encore incertain pour les deux premières sorties de l’Espagne et ne reviendrait qu’au troisième match, le 27 juin face à l’Uruguay.

Selon Mundo Deportivo, les médecins du FC Barcelone et ceux de la fédération espagnole ont maintenu un dialogue constant et ont conclu qu’il serait imprudent de l’aligner lors des deux premières sorties de la Roja dans la compétition. Cependant, le sélectionneur De la Fuente a confirmé dimanche que Yamal était prêt à entrer en jeu contre le Costa Rica pour le premier match du groupe E.

« Nous étions très inquiets », a reconnu De la Fuente en conférence de presse. « Nous savions que cette blessure ne le tiendrait pas éloigné des terrains pendant trois mois, ni même deux, mais que ce mois et demi pourrait tout de même se prolonger. Or, les délais observés sont exceptionnels, tant sur le plan du pronostic que de la qualité de sa récupération. Nous ne sommes donc pas surpris, mais très satisfaits.

Nous sommes très satisfaits de constater que sa récupération est plus rapide, il se sent mieux chaque jour, et nous pensons désormais qu’il sera en pleine forme pour le premier match. »