Cependant, l'Espagne espère pouvoir aligner Yamal dès les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, elle devrait croiser le deuxième du groupe J, soit un premier gros test face à l'Autriche ou l'Algérie, à moins qu'une contre-performance de l'Argentine ne conduise à des retrouvailles de rêve avec Lionel Messi.
En huitièmes, la Croatie ou la Colombie les attendraient, puis probablement la Belgique, éternel outsider, en quarts. Une demi-finale de haut vol contre la France pourrait ensuite les mener vers une finale face à l’Angleterre.
Si la Roja dispose d’un effectif capable de passer l’écueil des premiers tours sans lui, l’apport d’un joueur décisif comme Yamal s’avérera crucial dès que la compétition entrera dans sa phase à élimination directe. Il l’a déjà démontré lors de l’Euro 2024 : après un début de tournoi discret, il a délivré des passes décisives en huitièmes, quarts et finale, avant de marquer un but mémorable contre les Bleus en demi-finale.
De la Fuente a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait l’utiliser comme super-sub si son joueur n’était pas à 100 %. « Dans une décision, on envisage tous les scénarios. Si vous menez, si vous perdez, si l’adversaire se retrouve à 10… Il y a des joueurs qui peuvent vous offrir 20 minutes et cela a aussi une valeur énorme », a-t-il confié à Sport en avril.
« Certains joueurs ne peuvent pas tenir 50 ou 60 minutes, mais ils peuvent livrer 20 très bonnes minutes. Et cela peut faire la différence. Il y a des joueurs qui arrivent au bon moment et qui sont décisifs en phase à élimination directe. Notre priorité est d’aligner la meilleure équipe possible au moment crucial. »