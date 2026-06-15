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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Lamine Yamal est prêt à enflammer la Coupe du monde, mais des problèmes de blessures pourraient compromettre l’aventure de ce jeune prodige espagnol, figure emblématique de sa génération

Analysis
Espagne
L. Yamal
Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Cabo Verde

La Coupe du monde 2026 devait marquer une nouvelle étape dans le parcours de Lamine Yamal vers le statut de superstar emblématique de sa génération, mais une blessure risque bel et bien de priver le tournoi de l’une de ses plus grandes vedettes. Révélé lors de l’Euro 2024, le joueur de 18 ans semblait prêt à revenir sous les feux des projecteurs, mais il pourrait finalement devoir patienter.

Yamal a subi une lésion aux ischio-jambiers au pire des moments, alors que le jeune prodige du FC Barcelone s’apprêtait à célébrer un nouveau sacre en Liga. Une blessure d’apparence bénigne s’est transformée en véritable coup dur, menaçant même sa présence au Mondial.

Son inclusion dans la liste des 26 de Luis de la Fuente a donc soulagé tout un pays, même si son impact sur la compétition demeure incertain.

La Roja espère pouvoir s’appuyer sur son talisman offensif au moment où la compétition s’intensifiera, mais le tournoi arrive-t-il trop tôt pour que le jeune prodige atteigne son meilleur niveau ?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Écarté du groupe

    Tout s’est joué en quelques secondes : après avoir transformé le penalty décisif contre le Celta Vigo le 22 avril, l’ailier s’est effondré, signalant immédiatement au banc un problème physique.

    Il n’a pas rejoué depuis, des sources indiquant alors que le Barça redoutait une rupture du tendon d’Achille gauche, blessure nécessitant jusqu’à huit semaines de convalescence sans certitude de reprise. Malgré tout, le club assurait qu’il serait prêt pour la Coupe du monde, soulignant l’importance de Yamal pour la sélection espagnole.

    Le club avait alors annoncé : « Les examens ont confirmé que le joueur de l’équipe première Lamine Yamal souffre d’une blessure au tendon d’Achille de la jambe gauche. Le joueur suivra un traitement conservateur. Il manquera le reste de la saison de championnat mais devrait être disponible pour la Coupe du monde. » Une ligne de conduite reprise par son entraîneur, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Une saison perturbée par les blessures

    Il s’agit du dernier revers en date d’une saison déjà éprouvante sur le plan physique pour le jeune joueur.

    Yamal avait déjà manqué cinq rencontres en début de saison à cause d’une pubalgie, cette pathologie chronique de l’aine qui a aussi handicapé Cole Palmer, l’attaquant vedette de Chelsea, durant une grande partie de l’exercice 2025-2026. Souvent qualifiée d’hernie sportive, cette lésion touche surtout les joueurs contraints à des rotations et à des changements de direction brusques, comme les ailiers véloces. Les jeunes éléments fraîchement intégrés à l’équipe première sont encore plus vulnérables.

    En septembre dernier, il s’était même retrouvé au cœur d’un conflit entre son club et la sélection espagnole après avoir aggravé sa blessure lors d’un rassemblement international ; la Roja avait alors été accusée de ne pas avoir « pris soin » de l’ailier. Conséquence : il avait été écarté du stage de novembre. Le Barça veillera à ce que l’histoire ne se répète pas, même lors de la Coupe du monde.


  • Bonne nouvelle

    Fin mai, une mise à jour significative a été publiée au sujet de la dernière blessure de Yamal : le jeune attaquant a diffusé une vidéo le montrant de retour sur la pelouse du centre d’entraînement du FC Barcelone, déjà à l’œuvre avec le ballon. Pour dissiper toute incertitude concernant son état de forme, les images le capturent exécutant avec aisance un coup du sombrero – un geste technique consistant à faire passer le ballon par-dessus un mannequin avant de le contrôler de nouveau.

    Cette publication est intervenue deux jours après la sélection, sans surprise, de Yamal dans la liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, malgré les interrogations sur sa condition physique, alors que la Roja dispose encore de près de trois semaines avant d’entamer sa campagne face au Cap-Vert le 15 juin.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Signaux contradictoires

    L’histoire de la Coupe du monde regorge d’exemples de sélectionneurs ayant aligné des stars à la condition physique incertaine, et Yamal pourrait bien incarner l’un des paris les plus médiatisés de ces dernières années. Selon les dernières informations, il serait même encore incertain pour les deux premières sorties de l’Espagne et ne reviendrait qu’au troisième match, le 27 juin face à l’Uruguay.

    Selon Mundo Deportivo, les médecins du FC Barcelone et ceux de la fédération espagnole ont maintenu un dialogue constant et ont conclu qu’il serait imprudent de l’aligner lors des deux premières sorties de la Roja dans la compétition. Cependant, le sélectionneur De la Fuente a confirmé dimanche que Yamal était prêt à entrer en jeu contre le Costa Rica pour le premier match du groupe E.

    « Nous étions très inquiets », a reconnu De la Fuente en conférence de presse. « Nous savions que cette blessure ne le tiendrait pas éloigné des terrains pendant trois mois, ni même deux, mais que ce mois et demi pourrait tout de même se prolonger. Or, les délais observés sont exceptionnels, tant sur le plan du pronostic que de la qualité de sa récupération. Nous ne sommes donc pas surpris, mais très satisfaits.

    Nous sommes très satisfaits de constater que sa récupération est plus rapide, il se sent mieux chaque jour, et nous pensons désormais qu’il sera en pleine forme pour le premier match. »

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Cette mesure est-elle vraiment indispensable ?

    L'impact de l'absence prolongée de Yamal reste à évaluer. Toutefois, l'Espagne devrait pouvoir terminer en tête de son groupe sans son jeune prodige, et ce, avec une certaine marge de manœuvre.

    Les champions d’Europe ont hérité d’un groupe à leur portée : ils commenceront par affronter le Cap-Vert puis l’Arabie saoudite avant de défier l’Uruguay de Marcelo Bielsa, un adversaire plus redoutable. D’ici là, Yamal devrait être rétabli pour postuler à une place dans le onze de départ.

    La Roja dispose néanmoins d’un effectif assez complet pour pallier temporairement son absence : l’attaquant polyvalent de Crystal Palace, Yeremy Pino, pourrait le remplacer sur le côté droit, tandis que Victor Muñoz, cible de Newcastle, peut aussi évoluer à ce poste.

    La situation se complique toutefois avec le retour imminent de l’ailier gauche Nico Williams, encore convalescent d’une lésion aux ischio-jambiers. Malgré ces incertitudes, la Roja dispose toujours d’un arsenal offensif suffisant pour se passer temporairement de ses ailiers titulaires. De la Fuente peut en effet s’appuyer sur plusieurs joueurs polyvalents, tels qu’Alex Baena (Atlético Madrid) et Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L’homme qui fait la différence

    Cependant, l'Espagne espère pouvoir aligner Yamal dès les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, elle devrait croiser le deuxième du groupe J, soit un premier gros test face à l'Autriche ou l'Algérie, à moins qu'une contre-performance de l'Argentine ne conduise à des retrouvailles de rêve avec Lionel Messi.

    En huitièmes, la Croatie ou la Colombie les attendraient, puis probablement la Belgique, éternel outsider, en quarts. Une demi-finale de haut vol contre la France pourrait ensuite les mener vers une finale face à l’Angleterre.

    Si la Roja dispose d’un effectif capable de passer l’écueil des premiers tours sans lui, l’apport d’un joueur décisif comme Yamal s’avérera crucial dès que la compétition entrera dans sa phase à élimination directe. Il l’a déjà démontré lors de l’Euro 2024 : après un début de tournoi discret, il a délivré des passes décisives en huitièmes, quarts et finale, avant de marquer un but mémorable contre les Bleus en demi-finale.

    De la Fuente a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait l’utiliser comme super-sub si son joueur n’était pas à 100 %. « Dans une décision, on envisage tous les scénarios. Si vous menez, si vous perdez, si l’adversaire se retrouve à 10… Il y a des joueurs qui peuvent vous offrir 20 minutes et cela a aussi une valeur énorme », a-t-il confié à Sport en avril.

    « Certains joueurs ne peuvent pas tenir 50 ou 60 minutes, mais ils peuvent livrer 20 très bonnes minutes. Et cela peut faire la différence. Il y a des joueurs qui arrivent au bon moment et qui sont décisifs en phase à élimination directe. Notre priorité est d’aligner la meilleure équipe possible au moment crucial. »

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Pourquoi on regarde

    Le monde entier espère voir Yamal retrouver au plus vite sa pleine forme. Des joueurs spectaculaires comme cette pépite du FC Barcelone incitent des millions de téléspectateurs à suivre la Coupe du monde ; il serait donc dommage que le tournoi se passe trop longtemps de cette future superstar, ou qu’il ne soit pas à 100 % de ses moyens à son retour.

    Avec ses dribbles éblouissants, ses feintes et sa capacité à créer des moments décisifs qui changent le cours d’un match, Yamal peut à lui seul générer d’innombrables actions d’anthologie.

    « Il est incroyablement enthousiaste, incroyablement impatient. Il est très jeune mais très mature », a récemment déclaré De la Fuente à RTVE. « Il sait que c’est son moment et, dans la vie, il faut saisir ses chances.

    On ne sait jamais comment on sera lors de la prochaine Coupe du monde. C’est le moment de Lamine Yamal. Il est très bon et il ne fera que s’améliorer grâce à ses coéquipiers qui l’aideront à donner le meilleur de lui-même. »

    Yamal n’aura 19 ans que six jours avant la finale, mais cette Coupe du monde lui offre l’occasion de s’imposer comme le joueur le plus doué de la planète sous les yeux du monde entier. Déterminé, il ne veut pas laisser filer cette chance unique à cause des blessures.

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