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« Lamine Yamal est “né pour ça” ! » - Le sélectionneur espagnol estime que le jeune joueur du FC Barcelone a été « touché par Dieu », à l’instar de Lionel Messi
Un talent exceptionnel, taillé pour les plus grandes scènes
Après une saison couronnée de succès avec Barcelone, qui lui a valu le titre de meilleur joueur de Liga, Yamal devrait être la figure de proue de l’équipe nationale espagnole cet été.
De la Fuente est convaincu que l’ailier barcelonais ne se laissera pas intimider par l’événement, citant son caractère unique comme principale raison de son ascension fulgurante au sommet du football mondial.
« Lamine est né pour ça. Il a un caractère audacieux. Cette pression aurait pu submerger l’un d’entre nous, mais ces joueurs sont spéciaux. On se demande souvent à propos d’un joueur : “Il était si doué, qu’est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi n’a-t-il pas percé ?” Il faut être bon au football et mille autres choses encore », a déclaré l’entraîneur au Guardian.
« Lamine avait 16 ans lors de l’Euro, il en a 18 aujourd’hui ; il supporte une pression médiatique brutale et commet très peu d’erreurs. Une minute, une erreur, et tout le monde se focalise là-dessus ; ce n’est pas juste. »
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Comparé à Messi, on parle souvent de la « baguette magique de Dieu » pour évoquer son talent exceptionnel.
De la Fuente considère que l’ailier fait partie d’une élite de joueurs doués d’un talent extraordinaire, mais il met en garde contre l’idée de placer sur les épaules du jeune joueur la responsabilité de succéder à Messi. Des comparaisons avec l’icône argentine ont été faites depuis que Yamal a fait ses débuts chez les seniors, même si l’adolescent a tenté de balayer ces rumeurs.
De la Fuente reconnaît toutefois que Yamal et Messi partagent un don similaire, soulignant que seuls quelques élus possèdent la capacité innée de changer le cours d’un match à un si jeune âge.
« Les footballeurs sont des personnes dotées de grandes capacités, tellement intelligentes. Ce sont des génies, et puis il y a ceux qui sont touchés par la baguette de Dieu, et ceux-là sont très rares. Lamine, Messi... »
Une vieille photo de Messi donnant le bain à Yamal, alors bébé, a resurgi récemment pour un calendrier caritatif.
« Peut-être que Messi a pris beaucoup de bébés dans ses bras », a ajouté De la Fuente. « C’est peut-être le hasard. Mais pour ceux d’entre nous qui ont la foi, qui croient en quelque chose au-delà, le “hasard” est le pseudonyme de Dieu lorsqu’il ne veut pas signer de son nom. Dans la vie, je pense que tout arrive pour une raison. »
Yamal est engagé dans une véritable course contre la montre.
De la Fuente a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de forme de Yamal alors que l’équipe se prépare pour la Coupe du monde 2026. La jeune pépite du FC Barcelone souffrait d’une lésion aux ischio-jambiers qui laissait craindre une absence pour le début du tournoi nord-américain, mais les derniers rapports du stage indiquent une récupération rapide.
S’exprimant sur les progrès de l’ailier, De la Fuente s’est montré optimiste tout en restant prudent à l’approche du match contre le Cap-Vert le 15 juin. « Il se rétablit rapidement et atteint tous ses objectifs plus tôt que prévu », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il sera en mesure de disputer le premier match, mais cela ne signifie pas qu’il le fera. Nous évaluerons s’il doit jouer un peu, ne pas jouer ou attendre le deuxième match. »
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Le parcours de l'Espagne lors de la phase de groupes
L’Espagne aborde le tournoi en tant que favorite, mais elle doit d’abord franchir l’écueil de la phase de groupes. Elle entame sa campagne face au Cap-Vert, puis affronte l’Arabie saoudite le 21 juin, avant de clore cette poule par un duel avec l’Uruguay le 26 juin. Que Yamal soit aligné d’emblée ou préservé en début de compétition, sa simple présence incarne l’espoir d’une nation désireuse de retrouver le toit du football mondial. Sa participation définitive sera confirmée à l’issue des dernières séances d’entraînement.