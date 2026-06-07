« Lamine Yamal est “né pour ça” ! » - Le sélectionneur espagnol estime que le jeune joueur du FC Barcelone a été « touché par Dieu », à l’instar de Lionel Messi

Après une saison couronnée de succès avec Barcelone, qui lui a valu le titre de meilleur joueur de Liga, Yamal devrait être la figure de proue de l’équipe nationale espagnole cet été.

De la Fuente est convaincu que l’ailier barcelonais ne se laissera pas intimider par l’événement, citant son caractère unique comme principale raison de son ascension fulgurante au sommet du football mondial.

« Lamine est né pour ça. Il a un caractère audacieux. Cette pression aurait pu submerger l’un d’entre nous, mais ces joueurs sont spéciaux. On se demande souvent à propos d’un joueur : “Il était si doué, qu’est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi n’a-t-il pas percé ?” Il faut être bon au football et mille autres choses encore », a déclaré l’entraîneur au Guardian.

« Lamine avait 16 ans lors de l’Euro, il en a 18 aujourd’hui ; il supporte une pression médiatique brutale et commet très peu d’erreurs. Une minute, une erreur, et tout le monde se focalise là-dessus ; ce n’est pas juste. »