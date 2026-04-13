Avant le déplacement du FC Barcelone au Metropolitano, Yamal a lancé un message fort en modifiant sa photo de profil sur les réseaux sociaux : une image de LeBron James soulevant le trophée Larry O’Brien, en hommage à la remontée légendaire des Cleveland Cavaliers lors des Finales NBA 2016.

Les Blaugranas abordent ainsi un match retour délicat, après la victoire sans appel de l’Atlético à l’aller, marquée par l’expulsion de Pau Cubarsi et le coup franc magistral de Julián Álvarez. En conférence de presse, l’ailier a assumé ce clin d’œil numérique, insistant sur son importance alors qu’il espère jouer un rôle central dans la révolte catalane.

« C’est l’un des modèles qui peut m’inspirer pour le match de demain. J’espère jouer aussi bien que lui. Nous avons beaucoup de vétérans, de jeunes joueurs… Je ne suis pas le seul », a-t-il déclaré en conférence de presse, espérant que, tout comme James a renversé un déficit de 3-1 dans la série, le Barça pourra effacer son retard au score cumulé.