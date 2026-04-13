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Lamine Yamal espère réaliser une performance à la LeBron James et demande « une faveur » à Diego Simeone, alors que la star du FC Barcelone vise une victoire pour son retour face à l'Atlético Madrid
L'inspiration d'une légende de la NBA
Avant le déplacement du FC Barcelone au Metropolitano, Yamal a lancé un message fort en modifiant sa photo de profil sur les réseaux sociaux : une image de LeBron James soulevant le trophée Larry O’Brien, en hommage à la remontée légendaire des Cleveland Cavaliers lors des Finales NBA 2016.
Les Blaugranas abordent ainsi un match retour délicat, après la victoire sans appel de l’Atlético à l’aller, marquée par l’expulsion de Pau Cubarsi et le coup franc magistral de Julián Álvarez. En conférence de presse, l’ailier a assumé ce clin d’œil numérique, insistant sur son importance alors qu’il espère jouer un rôle central dans la révolte catalane.
« C’est l’un des modèles qui peut m’inspirer pour le match de demain. J’espère jouer aussi bien que lui. Nous avons beaucoup de vétérans, de jeunes joueurs… Je ne suis pas le seul », a-t-il déclaré en conférence de presse, espérant que, tout comme James a renversé un déficit de 3-1 dans la série, le Barça pourra effacer son retard au score cumulé.
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Une demande spéciale pour Simeone
Malgré l’enjeu considérable, Yamal conserve une confiance tranquille en sa capacité à percer la défense de l’Atlético Madrid, réputée pour sa solidité. Il est même allé jusqu’à lancer, sur le ton de la plaisanterie, un appel à Diego Simeone pour qu’il lui accorde un avantage tactique afin de prendre le dessus dès les premières minutes. « Je me sens très bien, j’ai beaucoup d’envie. J'espère faire la différence… que Cholo me rende service et me mette en situation de un contre un face à un joueur », a déclaré le jeune joueur.
Cette appétit pour les duels a trouvé un écho favorable auprès de l’entraîneur Hansi Flick, interrogé sur la possibilité d’utiliser l’adolescent dans un rôle inédit pour surprendre les Rojiblancos.
« Lamine a très bien joué lors des derniers matchs, je suis très content de lui, et ce que je lui dis, c’est qu’il doit continuer à faire ces choses », a-t-il déclaré. « C’est l’un des meilleurs dans les situations de un contre un, et nous devons l’aider et lui donner l’occasion de s’exprimer. Nous devons jouer en équipe ; c’est la clé pour demain. Je ne m’inquiète plus des performances individuelles. Nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau, mais eux aussi. J’ai déjà dit que les matchs se décident souvent sur des moments clés, et j’espère que celui-là jouera en notre faveur demain. »
La conviction d'un nouveau retour en force
Malgré un déficit de deux buts que certains estiment insurmontable, Yamal a immédiatement affiché sa détermination. Peu après la rencontre aller, l’attaquant a publié un message sur Instagram pour prévenir les Colchoneros : « Ce n’est pas fini, culers. On va tout donner au match retour. Tous ensemble, toujours. »
Il a réitéré ce message lundi, assurant qu’une remontée ne serait « pas un miracle ».
« Nous devons jouer comme nous savons le faire, avec intensité, sans renoncer à notre jeu », a-t-il ajouté. « Si nous sommes éliminés, ce sera après nous être battus jusqu’au bout ; nous donnerons tout pour ce titre. Ce sera un match de quatre-vingt-dix minutes, voire plus, car ce n’est pas fini. Le renversement de situation est possible, c’est pour ça que nous sommes là. »
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Responsabilité et avenir
À seulement 18 ans, Yamal porte déjà tout le poids du club sur ses épaules, mais ce produit de La Masia considère son rôle comme un privilège plutôt que comme un fardeau. Il attribue son esprit de compétition et son amour pour les couleurs blaugranas à la formation qu’il a reçue au sein du club. « Depuis tout petit, j’ai pris de plus en plus de responsabilités. Ce n’est pas un problème, c’est une qualité. J'apprécie chaque instant passé avec mes coéquipiers et je les remercie pour tout », a-t-il déclaré.
S’agissant de son avenir au Spotify Camp Nou, l’international espagnol nourrit des ambitions élevées. Interrogé sur ses objectifs, il a affirmé viser les plus grands titres : « Je ne sais pas, mais j’espère avoir plus de titres que ce que j’ai déjà. J’espère remporter une Coupe du monde et une Ligue des champions. Gagner des titres me rendrait heureux. » Une victoire face à l’Atlético mardi représenterait donc une étape décisive vers la concrétisation de ce rêve.