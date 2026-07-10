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Lamine Yamal espère affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde et rêve déjà de récupérer le maillot de Lionel Messi
Yamal dévoile son rêve ultime
Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et international espagnol, a dévoilé ses ambitions lors d’un questionnaire de *Mundo Deportivo* sur la Coupe du monde. L’ailier a confié qu’il rêvait d’affronter l’Argentine en finale avec *La Roja*. Son souhait le plus cher ? Mener son pays au titre et, surtout, échanger son maillot avec Messi, légende du football et ex-icône du Barça.
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Un adolescent vise le maillot de Messi
Au cours d'une brève interview consacrée à ses préférences et à ses objectifs personnels pour ce grand tournoi, Yamal a donné une réponse sans équivoque. Lorsqu'on lui a demandé avec quel joueur il aimerait échanger son maillot, il a répondu : « Avec Messi. »
Interrogé sur l’adversaire qu’il aimerait défier en finale si l’Espagne se qualifie, le jeune joueur d’origine marocaine a tranché : « L’Argentine. »
Yamal dévoile la plus grande surprise de la Coupe du monde selon lui
La Coupe du Monde en Amérique du Nord a réservé son lot de révélations, certaines équipes et certains joueurs s’étant imposés dans le cœur du public. Interrogé sur la plus grande surprise du tournoi, Yamal a cité Ismael Saibari, le héros marocain. L’attaquant, dont le transfert du PSV au Bayern Munich a été officialisé durant la compétition, a inscrit un but lors de trois rencontres consécutives avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but face aux Pays-Bas. Malheureusement, le joueur de 25 ans s’est blessé contre le Canada et a dû déclarer forfait pour le quart de finale perdu contre la France.
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Les stars se préparent à des affrontements de haut niveau.
Avant toute pensée d’une finale de rêve, l’Espagne doit d’abord éliminer la Belgique, invaincue depuis 18 matchs, lors du quart de finale programmé vendredi au Los Angeles Stadium. Yamal aura l’occasion d’enrichir son record en devenant le premier Espagnol aligné d’entrée lors trois matchs à élimination directe d’une Coupe du monde avant ses 19 ans.
De leur côté, Messi et l’Argentine, auteurs d’une série de 12 victoires consécutives, préparent leur affrontement face à la Suisse, programmé dimanche au Kansas City Stadium.
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