Lamine Yamal espère affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde et rêve déjà de récupérer le maillot de Lionel Messi

Au cours d'une brève interview consacrée à ses préférences et à ses objectifs personnels pour ce grand tournoi, Yamal a donné une réponse sans équivoque. Lorsqu'on lui a demandé avec quel joueur il aimerait échanger son maillot, il a répondu : « Avec Messi. »

Interrogé sur l’adversaire qu’il aimerait défier en finale si l’Espagne se qualifie, le jeune joueur d’origine marocaine a tranché : « L’Argentine. »