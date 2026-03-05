Lamine Yamal envoie un message Instagram aux supporters du FC Barcelone après l'élimination déchirante en Copa del Rey face à l'Atlético Madrid, prouvant ainsi qu'il est un leader

Après le coup de sifflet final, Yamal a publié une photo en noir et blanc de lui-même sur Instagram, accompagnée d'une légende qui a trouvé un écho auprès des supporters frustrés. Il a écrit : « Merci pour hier soir, culers. Nous avons encore beaucoup de raisons d'être enthousiastes. VISCA EL BARCA SEMPRE ! » C'était un geste mature de la part d'un joueur qui a déjà assumé d'énormes responsabilités cette saison, avec 18 buts et 15 passes décisives à son actif, malgré plusieurs problèmes musculaires tout au long de la campagne.

Yamal n'était pas le seul à s'exprimer, car le vestiaire de Barcelone semblait uni dans sa fierté. Ferran Torres a fait écho à ce sentiment de résilience en publiant : « Relevons-nous et continuons, avec tout ce que nous avons. Nous avons montré quel genre d'équipe nous sommes, et nous savons ce que nous voulons. Ensemble. Forca Barca. »