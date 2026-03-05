Getty
Lamine Yamal envoie un message Instagram aux supporters du FC Barcelone après l'élimination déchirante en Copa del Rey face à l'Atlético Madrid, prouvant ainsi qu'il est un leader
Yamal brille dans la défaite douloureuse du Barça
Le jeune ailier a sans doute été le joueur le plus influent sur le terrain lors du match retour, représentant une menace constante et tourmentant la défense de l'Atleti. Il a délivré une passe décisive et a manqué de chance de ne pas avoir trouvé le chemin des filets, obligeant Diego Simeone à déployer trois joueurs pour le marquer à certains moments afin de neutraliser l'impact de l'Espagnol. Malgré l'élimination, la performance de Yamal a été l'un des aspects positifs d'une soirée autrement difficile pour l'équipe de Hansi Flick.
Yamal tend la main aux fidèles du Camp Nou
Après le coup de sifflet final, Yamal a publié une photo en noir et blanc de lui-même sur Instagram, accompagnée d'une légende qui a trouvé un écho auprès des supporters frustrés. Il a écrit : « Merci pour hier soir, culers. Nous avons encore beaucoup de raisons d'être enthousiastes. VISCA EL BARCA SEMPRE ! » C'était un geste mature de la part d'un joueur qui a déjà assumé d'énormes responsabilités cette saison, avec 18 buts et 15 passes décisives à son actif, malgré plusieurs problèmes musculaires tout au long de la campagne.
Yamal n'était pas le seul à s'exprimer, car le vestiaire de Barcelone semblait uni dans sa fierté. Ferran Torres a fait écho à ce sentiment de résilience en publiant : « Relevons-nous et continuons, avec tout ce que nous avons. Nous avons montré quel genre d'équipe nous sommes, et nous savons ce que nous voulons. Ensemble. Forca Barca. »
Raphinha fait écho à ce sentiment de fierté.
Le capitaine du club, Raphinha, s'est montré tout aussi éloquent quant à l'orientation prise par l'équipe, refusant de laisser la défaite au score cumulé éclipser la performance dominante du match retour. S'exprimant dans la zone mixte, la star brésilienne a déclaré être convaincu que ce niveau d'intensité mènera à des titres. Il a été particulièrement ému par le soutien des tribunes, qui ont continué à encourager l'équipe même après le coup de sifflet final confirmant leur élimination de la compétition.
« Je pars très fier de cette équipe », a déclaré Raphinha. « Si nous continuons à jouer comme ça, nous terminerons la saison en beauté. En vérité, je pense que c'est nous qui devons remercier les supporters, ils ont été formidables. Quand nous jouons à domicile, nous avons besoin de sentir le soutien des supporters. C'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que les supporters sont fiers. »
L'attention se porte désormais sur la Liga et la Ligue des champions
Avec Barcelone qui compte quatre points d'avance en tête de la Liga et un match de Ligue des champions contre Newcastle à l'horizon, il n'y a pas de temps pour se reposer sur ses lauriers. En effet, Raphinha exige une réaction immédiate pour s'assurer que la saison se termine avec des trophées majeurs dans le palmarès. Il a déclaré : « Il est temps de relever la tête. Demain sera un autre jour. Nous devons partir fiers de ce que nous avons accompli. Maintenant, il faut penser au week-end. Nous devons viser la Liga et la Ligue des champions, c'est ce que nous devons faire. »
