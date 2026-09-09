Lamine Yamal entre dans l’histoire de la Ligue des champions alors que le FC Barcelone écrase Feyenoord

Yamal a une nouvelle fois été au centre de l’attention en écrivant un autre chapitre de l’histoire du football européen. Le prodige espagnol a marqué directement sur coup franc à la 77e minute, concluant une remarquable prestation individuelle.

À 19 ans et 58 jours, Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc dans l’histoire de la Ligue des champions pour un club de Liga. Il a dépassé les précédentes références établies par Arda Guler, du Real Madrid, à 21 ans et 49 jours, et par l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid Sergio Aguero, à 21 ans et 154 jours.

De plus, ce but a porté le total de Yamal en Ligue des champions à 21 implications sur des buts au cours de sa carrière, soit 11 réalisations et 10 passes décisives. Il détient désormais seul le record du plus grand nombre d’implications sur des buts par un adolescent dans l’histoire de la compétition, dépassant le précédent total de 20 de Kylian Mbappe.











