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Lamine Yamal entre dans l’histoire de la Ligue des champions alors que le FC Barcelone écrase Feyenoord
Barcelone démarre en trombe en Ligue des champions
Le Barça a lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 de manière impitoyable, en démantelant le club d’Eredivisie de Feyenoord 5-1 lors de son premier match de la phase de groupes. L’équipe de Hansi Flick a livré une prestation dominante pour s’assurer trois points vitaux sur la plus grande scène d’Europe.
Raphinha a ouvert le score après seulement trois minutes avant de doubler la mise à la 57e minute. Karim Adeyemi, Lamine Yamal et Gabriel Jesus ont également trouvé le chemin des filets, tandis que Sem Steijn a inscrit un but de consolation pour les visiteurs à la 82e minute.
Yamal dépasse le jalon de Kylian Mbappé
Yamal a une nouvelle fois été au centre de l’attention en écrivant un autre chapitre de l’histoire du football européen. Le prodige espagnol a marqué directement sur coup franc à la 77e minute, concluant une remarquable prestation individuelle.
À 19 ans et 58 jours, Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc dans l’histoire de la Ligue des champions pour un club de Liga. Il a dépassé les précédentes références établies par Arda Guler, du Real Madrid, à 21 ans et 49 jours, et par l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid Sergio Aguero, à 21 ans et 154 jours.
De plus, ce but a porté le total de Yamal en Ligue des champions à 21 implications sur des buts au cours de sa carrière, soit 11 réalisations et 10 passes décisives. Il détient désormais seul le record du plus grand nombre d’implications sur des buts par un adolescent dans l’histoire de la compétition, dépassant le précédent total de 20 de Kylian Mbappe.
Les nouvelles recrues brillent dans une démonstration de force maîtrisée
Au-delà de la soirée record de Yamal, plusieurs autres attaquants clés ont apporté une contribution importante à cette large victoire. La recrue estivale Jesus a ouvert son compteur avec le club en inscrivant son premier but pour Barcelone à la 85e minute après être entré en jeu.
Adeyemi a également trouvé le chemin des filets à la 22e minute, offrant à son équipe une avance confortable très tôt dans le match. Associée au doublé impressionnant de Raphinha, la ligne d’attaque de Flick a fait preuve d’une incroyable alchimie et d’un réalisme clinique tout au long des 90 minutes.
Ce solide début de campagne européenne complète la forme parfaite de Barcelone sur la scène nationale cette saison. Les hommes de Flick ont déjà remporté leurs quatre premiers matches de Liga et occupent fièrement la première place du championnat d’Espagne avec 12 points.
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Déplacement à Levante en vue pour le Barça en pleine réussite
Avec trois points européens bien en poche, Barcelone va rapidement se reconcentrer sur les affaires nationales. Le club catalan se déplace pour affronter Levante en Liga ce week-end, avec l’objectif de porter sa série de victoires à cinq matches. Feyenoord, de son côté, devra vite se remobiliser après sa lourde défaite en Espagne. Le club néerlandais reçoit le PEC Zwolle en Eredivisie avec l’ambition de relancer sa campagne nationale.
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