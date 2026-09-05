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Lamine Yamal entre dans l'histoire ! Barcelone confirme une nouvelle hiérarchie de cinq capitaines sous Hansi Flick, avec la sensation adolescente incluse
Flick rebat les cartes
Barcelone a finalisé sa hiérarchie des capitaines pour la saison 2026-2027, selon Mundo Deportivo. Raphinha et Pedri seront respectivement premier et deuxième capitaines, après avoir été directement choisis par l'entraîneur Hansi Flick.
Les trois places restantes ont été attribuées à l'issue d'un vote du vestiaire. Eric Garcia, Frenkie de Jong et Yamal, 19 ans, ont été choisis par leurs coéquipiers pour compléter le groupe de cinq leaders. Ce remaniement a été rendu nécessaire par les récents départs en prêt de deux anciens cadres, Marc-Andre ter Stegen et Ronald Araujo, qui ont laissé un vide notable en matière de leadership au sein du club.
- Getty Images Sport
Les votes de l’effectif finalisent le groupe de leadership
Le processus de sélection met en lumière un mélange de préférence de l’entraîneur et de démocratie au sein de l’effectif. Selon le rapport, Flick avait déjà défini ses leaders temporaires préférés avant le Trophée Joan Gamper, alors que l’effectif était encore en cours de constitution. Flick a choisi de maintenir Raphinha et Pedri en tête de la hiérarchie, en faisant confiance au vestiaire pour attribuer les trois dernières places.
La présence de Garcia reflète l’immense respect dont il jouit en interne grâce à sa discipline professionnelle et à son engagement. Pendant ce temps, De Jong s’impose comme un choix logique ; après le départ de Ter Stegen, le Néerlandais est désormais la figure la plus expérimentée en termes d’âge et d’expérience en équipe première.
Une ère d’autorité juvénile
La promotion de Yamal au sein du groupe des capitaines à seulement 19 ans constitue un signal d’intention monumental. Désormais porteur de l’emblématique numéro 10, l’ascension de l’adolescent repose entièrement sur son immense influence sportive plutôt que sur l’ancienneté traditionnelle. Son autorité sur le terrain est déjà indéniable, et Barcelone reconnaît activement son statut.
Le géant catalan n’en est pas à son premier jeune leader portant le brassard. Il y a deux ans, Gavi avait pris le brassard à Pedri lors d’une entrée en jeu marquante contre le Séville FC à l’âge de 20 ans et 76 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune capitaine de l’histoire du club dans un match officiel.
Le record du plus jeune joueur à avoir porté le brassard en cours de match reste détenu par Bojan Krkic, qui avait mené l’équipe lors d’une rencontre de Coupe du Roi en 2010 à l’âge de 20 ans et 56 jours. Cependant, l’inclusion officielle de Yamal dans la hiérarchie des cinq capitaines à seulement 19 ans confirme sa place à part, en tant que cœur battant du projet sportif de Flick.
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Le déplacement à Valence se profile sur fond d’inquiétudes autour de la blessure de Yamal
Avec sa structure de direction désormais établie, Barcelone doit rapidement tourner son attention vers le délicat déplacement de dimanche à Valence en Liga. Cependant, la préparation de Flick a été fortement perturbée après que Yamal a manqué de manière inattendue la dernière séance d'entraînement de samedi, faisant de l'adolescent un très grand doute pour ce choc à Mestalla. Le géant catalan cherchera à préserver son bilan parfait sur la scène nationale, mais il doit désormais trouver comment négocier ce test sans sa menace offensive la plus dynamique.
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