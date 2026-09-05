La promotion de Yamal au sein du groupe des capitaines à seulement 19 ans constitue un signal d’intention monumental. Désormais porteur de l’emblématique numéro 10, l’ascension de l’adolescent repose entièrement sur son immense influence sportive plutôt que sur l’ancienneté traditionnelle. Son autorité sur le terrain est déjà indéniable, et Barcelone reconnaît activement son statut.

Le géant catalan n’en est pas à son premier jeune leader portant le brassard. Il y a deux ans, Gavi avait pris le brassard à Pedri lors d’une entrée en jeu marquante contre le Séville FC à l’âge de 20 ans et 76 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune capitaine de l’histoire du club dans un match officiel.

Le record du plus jeune joueur à avoir porté le brassard en cours de match reste détenu par Bojan Krkic, qui avait mené l’équipe lors d’une rencontre de Coupe du Roi en 2010 à l’âge de 20 ans et 56 jours. Cependant, l’inclusion officielle de Yamal dans la hiérarchie des cinq capitaines à seulement 19 ans confirme sa place à part, en tant que cœur battant du projet sportif de Flick.



