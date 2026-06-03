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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Lamine Yamal entend bien éclabousser la Coupe du monde de son talent, mais des pépins physiques pourraient écourter l’aventure du joyau de la Roja, symbole d’une génération

Analysis
Espagne
L. Yamal
Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Cap-Vert

La Coupe du monde 2026 devait marquer une nouvelle étape dans le parcours de Lamine Yamal vers le statut de superstar emblématique de sa génération, mais une blessure risque bel et bien de priver le tournoi de l’un de ses plus grands noms. Révélé lors de l’Euro 2024, le jeune prodige espagnol, âgé de 18 ans, semblait prêt à récidiver. Il pourrait toutefois devoir patienter.

Yamal a subi une blessure inopportune aux ischio-jambiers alors que le FC Barcelone, où évolue la jeune star, s’apprêtait à remporter un nouveau titre de champion d’Espagne. Ce qui semblait anodin s’est révélé bien plus grave, mettant en péril sa participation à la Coupe du monde.

Son inclusion dans la liste des 26 de Luis de la Fuente a donc soulagé tout un pays, même si son impact sur la compétition demeure incertain.

La Roja aura pourtant besoin de s’appuyer sur son talent offensif lorsque la compétition s’intensifiera. Mais le tournoi arrive-t-il trop tôt pour que le jeune prodige puisse briller au sommet de son art ?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Écarté du groupe

    Tout s’est joué en quelques secondes : après avoir transformé le penalty décisif contre le Celta Vigo le 22 avril, l’ailier s’est effondré, signalant immédiatement au banc un problème physique.

    Il n’a pas rejoué depuis, des sources indiquant alors que le Barça redoutait une rupture du tendon d’Achille gauche, blessure nécessitant jusqu’à huit semaines de convalescence sans certitude de reprise. Malgré tout, le club assurait qu’il serait prêt pour la Coupe du monde, soulignant l’importance de Yamal pour la sélection espagnole.

    Le club avait alors annoncé : « Les examens ont confirmé que le joueur de l’équipe première Lamine Yamal souffre d’une blessure au tendon d’Achille de la jambe gauche. Le joueur suivra un traitement conservateur. Il manquera le reste de la saison de championnat mais devrait être disponible pour la Coupe du monde. » Une position partagée par son entraîneur, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Une saison marquée par les blessures

    Il s’agit du dernier revers en date d’une saison déjà éprouvante sur le plan physique pour le jeune joueur.

    Yamal avait déjà manqué cinq rencontres en début d’exercice en raison d’une pubalgie, cette pathologie chronique de l’aine qui a aussi handicapé Cole Palmer, l’attaquant vedette de Chelsea, durant une bonne partie de la saison 2025-2026. Souvent qualifiée d’hernie sportive, cette lésion touche surtout les joueurs contraints à des rotations et à des changements de direction explosifs, à l’image des ailiers véloces. Les jeunes éléments fraîchement intégrés à l’équipe première sont encore plus vulnérables.

    En septembre dernier, le joueur s’était retrouvé au cœur d’un conflit entre son club et la sélection espagnole après avoir aggravé sa blessure lors d’un rassemblement international ; la Roja avait alors été accusée de ne pas avoir « pris soin » de l’ailier, qui avait ensuite été écarté du stage de novembre. Le Barça veillera à ce que l’histoire ne se répète pas, même en pleine Coupe du monde.


  • Bonne nouvelle

    Fin mai, une mise à jour significative concernant la dernière blessure de Yamal a été publiée : l’attaquant a partagé une vidéo le montrant de retour sur la pelouse, déjà à l’œuvre avec le ballon au centre d’entraînement du FC Barcelone. Pour dissiper toute incertitude sur son état de forme, la séquence le filme exécutant un crochet de talon audacieux par-dessus un mannequin avant de remettre le ballon en jeu.

    Cette publication est intervenue deux jours après la sélection prévisible de Yamal dans la liste de l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, malgré les incertitudes sur sa condition physique, et alors qu’il reste encore près de trois semaines avant que la Roja ne débute sa campagne contre le Cap-Vert le 15 juin.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Signaux contradictoires

    L’histoire de la Coupe du monde regorge d’exemples de sélectionneurs ayant aligné des stars à la condition physique précaire, et Yamal pourrait bien incarner l’un des paris les plus médiatisés de ces dernières années. Selon les dernières informations, il serait encore indisponible jusqu’au troisième et dernier match de la phase de groupes en Amérique du Nord, programmé contre l’Uruguay le 27 juin.

    Selon Mundo Deportivo, les médecins du FC Barcelone et ceux de la fédération espagnole ont convenu qu’il valait mieux ne pas prendre de risque avec l’adolescent lors des deux premières sorties de la Roja dans le tournoi. Cependant, le sélectionneur De la Fuente avait précédemment laissé entendre qu’il s’attendait à pouvoir compter sur Yamal et d’autres joueurs dès le coup d’envoi.

    « Je pense que Lamine, Nico [Williams] et Mikel [Merino] seront disponibles pour le premier match de la Coupe du monde, et s’ils ne le sont pas, nous les aurons pour le deuxième ou le troisième. Ce n’est pas un problème majeur », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Les blessures nous mettent sous pression. Toute nouvelle blessure, même mineure, est délicate à gérer à ce stade. »

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Cette mesure est-elle vraiment indispensable ?

    Reste à déterminer dans quelle mesure l’absence prolongée de Yamal pesera sur l’équipe. L’Espagne devrait tout de même pouvoir sortir vainqueur du groupe H sans son jeune prodige, et ce, avec une certaine marge de manœuvre.

    Les champions d’Europe ont hérité d’un groupe à leur portée, avec le Cap-Vert et l’Arabie saoudite en guise d’entrées en matière avant d’affronter l’Uruguay de Marcelo Bielsa, adversaire le plus redoutable. D’ici là, Yamal devrait être rétabli pour postuler à une place dans le onze.

    Le groupe de la Roja dispose néanmoins d’une profondeur de banc suffisante pour pallier son absence initiale : l’attaquant polyvalent de Crystal Palace, Yeremy Pino, pourrait le remplacer sur le côté droit, tandis que Victor Muñoz, d’Osasuna, peut également évoluer sur ce flanc.

    La situation se complique toutefois avec le retour imminent de l’ailier gauche Nico Williams, encore convalescent après une lésion aux ischio-jambiers. Malgré ces incertitudes, la Roja dispose toujours d’un arsenal offensif suffisant pour se passer temporairement de ses ailiers titulaires. De la Fuente peut en effet s’appuyer sur plusieurs joueurs polyvalents, tels qu’Alex Baena (Atlético Madrid) et Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L’homme qui fait la différence

    Cependant, l'Espagne espère récupérer Yamal pour les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, elle devrait croiser le deuxième du groupe J, soit un test de taille contre l'Autriche ou l'Algérie, à moins que l'Argentine ne trébuche, ce qui offrirait des retrouvailles de rêve avec Lionel Messi.

    En huitièmes, la Croatie ou la Colombie guetteraient, puis la Belgique, éternel outsider, en quarts. En demi-finale, un choc avec la France serait probable, avant une possible finale face à l’Angleterre.

    Si l’effectif a les ressources pour se passer temporairement de lui, son impact dans les grands rendez-vous pourrait s’avérer décisif. Lors de l’Euro 2024, il avait émergé après une phase de groupes discrète, délivrant des passes décisives en huitièmes, quarts et finale, puis marquant un but mémorable contre les Bleus en demi-finale.

    De la Fuente a même laissé entendre qu’il pourrait l’utiliser comme super-sub si son joueur n’était pas à 100 %. « En réunion, on anticipe tous les scénarios : si on mène, si on est menés, si l’adversaire est à 10… Certains joueurs peuvent vous offrir 20 minutes de très haut niveau, et ça vaut de l’or », a-t-il confié à Sport en avril.

    « Certains joueurs ne peuvent pas tenir 50 ou 60 minutes, mais ils peuvent livrer 20 très bonnes minutes. Et cela peut faire la différence. Il y a des joueurs qui arrivent au bon moment et qui sont décisifs en phase à élimination directe. Notre priorité est d’avoir la meilleure équipe possible au moment crucial. »

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Pourquoi regardons-nous ?

    Le monde entier espère voir Yamal retrouver au plus vite sa pleine forme. Des joueurs spectaculaires comme cette pépite du FC Barcelone incitent des millions de passionnés à suivre la Coupe du monde ; il serait donc dommage que le tournoi se passe trop longtemps de cette future star, ou qu’il la voit revenir à un niveau incomplet.

    Avec ses dribbles éblouissants, ses feintes et sa capacité à créer des moments décisifs qui changent le cours d’un match, Yamal est capable de générer à lui seul d’innombrables actions emblématiques.

    « Il est incroyablement enthousiaste, incroyablement impatient. Il est très jeune mais très mature », a récemment déclaré De la Fuente à RTVE. « Il sait que c’est son moment et, dans la vie, il faut saisir ses chances.

    On ne sait jamais comment on sera lors de la prochaine Coupe du monde. C’est le moment de Lamine Yamal. Il est très bon et il ne fera que s’améliorer grâce à ses coéquipiers qui l’aideront à donner le meilleur de lui-même. »

    Il n’aura 19 ans que six jours avant la finale, mais cette Coupe du monde représente déjà l’occasion pour lui de s’imposer comme le joueur le plus doué de la planète. Blessé, il sera déterminé à ne pas laisser filer cette occasion en or.

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