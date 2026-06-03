Yamal a subi une blessure inopportune aux ischio-jambiers alors que le FC Barcelone, où évolue la jeune star, s’apprêtait à remporter un nouveau titre de champion d’Espagne. Ce qui semblait anodin s’est révélé bien plus grave, mettant en péril sa participation à la Coupe du monde.

Son inclusion dans la liste des 26 de Luis de la Fuente a donc soulagé tout un pays, même si son impact sur la compétition demeure incertain.

La Roja aura pourtant besoin de s’appuyer sur son talent offensif lorsque la compétition s’intensifiera. Mais le tournoi arrive-t-il trop tôt pour que le jeune prodige puisse briller au sommet de son art ?