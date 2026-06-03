Cependant, l'Espagne espère récupérer Yamal pour les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, elle devrait croiser le deuxième du groupe J, soit un test de taille contre l'Autriche ou l'Algérie, à moins que l'Argentine ne trébuche, ce qui offrirait des retrouvailles de rêve avec Lionel Messi.
En huitièmes, la Croatie ou la Colombie guetteraient, puis la Belgique, éternel outsider, en quarts. En demi-finale, un choc avec la France serait probable, avant une possible finale face à l’Angleterre.
Si l’effectif a les ressources pour se passer temporairement de lui, son impact dans les grands rendez-vous pourrait s’avérer décisif. Lors de l’Euro 2024, il avait émergé après une phase de groupes discrète, délivrant des passes décisives en huitièmes, quarts et finale, puis marquant un but mémorable contre les Bleus en demi-finale.
De la Fuente a même laissé entendre qu’il pourrait l’utiliser comme super-sub si son joueur n’était pas à 100 %. « En réunion, on anticipe tous les scénarios : si on mène, si on est menés, si l’adversaire est à 10… Certains joueurs peuvent vous offrir 20 minutes de très haut niveau, et ça vaut de l’or », a-t-il confié à Sport en avril.
« Certains joueurs ne peuvent pas tenir 50 ou 60 minutes, mais ils peuvent livrer 20 très bonnes minutes. Et cela peut faire la différence. Il y a des joueurs qui arrivent au bon moment et qui sont décisifs en phase à élimination directe. Notre priorité est d’avoir la meilleure équipe possible au moment crucial. »