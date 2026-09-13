Barcelone a poursuivi son début de campagne nationale parfait avec une victoire 4-2 contre Levante, portée par l’inarrêtable Yamal. Lamine a inscrit un doublé, égalant un record du XXIe siècle auparavant détenu par le seul Lionel Messi.

Yamal est devenu seulement le deuxième joueur de Barcelone à signer trois doublés lors des cinq premiers matches de Liga d’une saison, une performance que Messi avait réalisée lors de la campagne 2012/13. Yamal compte désormais six buts cette saison, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat aux côtés de Raphinha, Kylian Mbappe et Sergio Camello.