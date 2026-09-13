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Lamine Yamal égale un record de Lionel Messi alors que Barcelone s’offre une victoire palpitante contre Levante
Sur les traces de Lionel Messi
Barcelone a poursuivi son début de campagne nationale parfait avec une victoire 4-2 contre Levante, portée par l’inarrêtable Yamal. Lamine a inscrit un doublé, égalant un record du XXIe siècle auparavant détenu par le seul Lionel Messi.
Yamal est devenu seulement le deuxième joueur de Barcelone à signer trois doublés lors des cinq premiers matches de Liga d’une saison, une performance que Messi avait réalisée lors de la campagne 2012/13. Yamal compte désormais six buts cette saison, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat aux côtés de Raphinha, Kylian Mbappe et Sergio Camello.
- AFP
Duo offensif dominant
Raphinha a également joué un rôle crucial dans ce triomphe, en délivrant deux passes décisives. Le Brésilien a désormais contribué à 11 buts cette saison, tandis que Yamal a été impliqué sur neuf réalisations. Leur apport offensif combiné a permis à Barcelone d’atteindre le total impressionnant de 25 buts toutes compétitions confondues.
Cette domination offensive signifie que le club a atteint la barre des 20 buts en championnat après seulement cinq matches pour la première fois depuis la saison 2011/12. En outre, Xavi Espart a ouvert le score dès la cinquième minute, ce qui signifie que Barcelone a désormais trouvé le chemin des filets dans les six premières minutes lors de trois matches consécutifs.
Levante arrache un retour tardif
Le FC Barcelone a d’abord dominé, avec un but d’Espart dès la cinquième minute. Yamal a ensuite frappé à deux reprises, en marquant à la 19e minute puis en transformant un penalty à la 48e minute pour donner une avance confortable de trois buts.
Cependant, Levante a relancé le match en fin de rencontre après des erreurs défensives. Ivan Romero a profité d’une erreur pour marquer à la 79e minute, puis Brugue a inscrit un deuxième but neuf minutes plus tard, ramenant le score à 3-2. Les hôtes ont poussé pour arracher une égalisation spectaculaire, mais Karim Adeyemi a scellé la victoire 4-2 du FC Barcelone grâce à un superbe numéro en solitaire dans les dernières secondes du temps additionnel (93e).
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Et maintenant, quelle suite pour Barcelone ?
Cette victoire permet à Barcelone de conserver sa place en tête du classement de la Liga avec un bilan parfait de 15 points en cinq matches. De son côté, Levante occupe la 13e place avec cinq points. Les hommes de Flick tenteront de prolonger leur début de saison sans faute lorsqu’ils recevront le Racing mercredi, avant de passer un test difficile face à Séville samedi.
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