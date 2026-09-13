Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Lamine Yamal égale un record de Lionel Messi alors que Barcelone s’offre une victoire palpitante contre Levante

L. Yamal
L. Messi
Raphinha
FC Barcelone
LaLiga
Levante vs FC Barcelone
Levante

Lamine Yamal a égalé un remarquable record de Lionel Messi en inscrivant son troisième doublé consécutif en Liga, alors que le FC Barcelone s’est imposé 4-2 face à Levante au terme d’un match palpitant dimanche. Le phénomène de 19 ans et son coéquipier Raphinha ont poursuivi leur forme dévastatrice, aidant l’inarrêtable équipe d’Hansi Flick à atteindre un impressionnant cap offensif que le club n’avait plus connu depuis plus d’une décennie.

  • Sur les traces de Lionel Messi

    Barcelone a poursuivi son début de campagne nationale parfait avec une victoire 4-2 contre Levante, portée par l’inarrêtable Yamal. Lamine a inscrit un doublé, égalant un record du XXIe siècle auparavant détenu par le seul Lionel Messi.

    Yamal est devenu seulement le deuxième joueur de Barcelone à signer trois doublés lors des cinq premiers matches de Liga d’une saison, une performance que Messi avait réalisée lors de la campagne 2012/13. Yamal compte désormais six buts cette saison, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat aux côtés de Raphinha, Kylian Mbappe et Sergio Camello.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Duo offensif dominant

    Raphinha a également joué un rôle crucial dans ce triomphe, en délivrant deux passes décisives. Le Brésilien a désormais contribué à 11 buts cette saison, tandis que Yamal a été impliqué sur neuf réalisations. Leur apport offensif combiné a permis à Barcelone d’atteindre le total impressionnant de 25 buts toutes compétitions confondues.

    Cette domination offensive signifie que le club a atteint la barre des 20 buts en championnat après seulement cinq matches pour la première fois depuis la saison 2011/12. En outre, Xavi Espart a ouvert le score dès la cinquième minute, ce qui signifie que Barcelone a désormais trouvé le chemin des filets dans les six premières minutes lors de trois matches consécutifs.

  • Levante arrache un retour tardif

    Le FC Barcelone a d’abord dominé, avec un but d’Espart dès la cinquième minute. Yamal a ensuite frappé à deux reprises, en marquant à la 19e minute puis en transformant un penalty à la 48e minute pour donner une avance confortable de trois buts.

    Cependant, Levante a relancé le match en fin de rencontre après des erreurs défensives. Ivan Romero a profité d’une erreur pour marquer à la 79e minute, puis Brugue a inscrit un deuxième but neuf minutes plus tard, ramenant le score à 3-2. Les hôtes ont poussé pour arracher une égalisation spectaculaire, mais Karim Adeyemi a scellé la victoire 4-2 du FC Barcelone grâce à un superbe numéro en solitaire dans les dernières secondes du temps additionnel (93e).

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Et maintenant, quelle suite pour Barcelone ?

    Cette victoire permet à Barcelone de conserver sa place en tête du classement de la Liga avec un bilan parfait de 15 points en cinq matches. De son côté, Levante occupe la 13e place avec cinq points. Les hommes de Flick tenteront de prolonger leur début de saison sans faute lorsqu’ils recevront le Racing mercredi, avant de passer un test difficile face à Séville samedi.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH