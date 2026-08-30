Ce transfert intervient à un moment délicat pour le phénomène du FC Barcelone, Yamal. Des informations venues d’Espagne laissaient entendre que le joueur de 19 ans était profondément perturbé par les départs imminents de ses plus proches alliés dans le vestiaire, dont Fort, Marc Casado et Alejandro Balde. Le journaliste Jota Jordi a révélé la profondeur de leur lien : « Ils sont comme des frères pour lui, et on m’a dit que cela faisait mal à Lamine. »

La frustration visible de Yamal après son remplacement lors de la victoire 5-0 de Barcelone contre Elche a encore alimenté les spéculations sur une rupture. Cependant, l’entraîneur Hansi Flick a rapidement écarté les suggestions de problèmes d’attitude sous-jacents. Le technicien allemand a expliqué que son attaquant vedette gérait simplement un léger souci physique.

« Il avait un petit souci, un mal de tête », a déclaré Flick aux journalistes. « Lamine est un génie, c’est compréhensible. Il a eu trois semaines de repos et ne s’est entraîné que quelques jours. C’est normal qu’il ne soit pas encore à son meilleur niveau. »



