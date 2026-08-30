Sergio Ros
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Lamine Yamal dit au revoir à son « frère » ! Barcelone confirme un départ à 8 M€ pour une star de La Masia, alors que la Real Sociedad sécurise un accord de longue durée
Fort scelle son transfert définitif à Saint-Sébastien
La Real Sociedad a bouclé avec succès la signature de Fort, formé à l’académie de Barcelone. Le club basque a frappé tardivement lors du mercato estival, détournant le transfert attendu vers le Borussia Dortmund pour s’attacher les services du défenseur avec un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031. Fort a déjà été aperçu dans les tribunes lors de la récente victoire 2-1 de sa nouvelle équipe en Liga contre l’Espanyol, selon Diario Vasco.
Barcelone recevra un montant initial de 8 millions d’euros pour le jeune latéral. Cependant, le géant catalan a protégé ses intérêts à long terme en insérant une clause de rachat de 20 millions d’euros dans l’accord. Le Barça conservera également un pourcentage sur une future revente.
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Yamal touché par ce départ
Ce transfert intervient à un moment délicat pour le phénomène barcelonais Yamal. Des informations en Espagne suggéraient que le joueur de 19 ans était profondément perturbé par les départs imminents de ses plus proches alliés dans le vestiaire, dont Fort, Marc Casado et Alejandro Balde. Le journaliste Jota Jordi a révélé la force de leur lien : « Ils sont comme des frères pour lui, et on m’a dit que cela faisait mal à Lamine. »
La frustration visible de Yamal après son remplacement lors de la victoire 5-0 de Barcelone contre Elche a encore alimenté les spéculations sur une rupture. Cependant, l’entraîneur Hansi Flick a rapidement écarté les suggestions de problèmes d’attitude sous-jacents. Le technicien allemand a expliqué que son attaquant vedette gérait simplement un petit souci physique.
« Il avait un petit problème, un mal de tête », a déclaré Flick aux journalistes. « Lamine est un génie, c’est compréhensible. Il a eu trois semaines de repos et ne s’est entraîné que quelques jours. C’est normal qu’il ne soit pas encore à son meilleur niveau. »
L’exode au sein de l’effectif du Barça se poursuit
Le départ de Fort marque la fin d’une association de dix ans avec Barcelone. Malgré sa progression au sein du célèbre système de la Masia, le défenseur a eu du mal à s’imposer durablement en équipe première. Après un passage à Elche la saison dernière, un transfert définitif représente sa meilleure opportunité d’obtenir un temps de jeu régulier dans l’élite.
Son départ s’inscrit dans un mouvement plus large de dégraissage en fin de mercato au Camp Nou. Le Barça tente activement d’équilibrer ses comptes, ce qui conduit au départ de nombreux talents issus du centre de formation. Toni Fernandez devrait finaliser prochainement son transfert à Venezia, tandis que Casado étudierait, selon certaines informations, l’intérêt du RB Leipzig et de Besiktas.
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Nouveaux départs au Pays basque
Fort va désormais intégrer l’effectif de Pellegrino Matarazzo à San Sebastián, avec l’espoir de faire ses débuts avec la Real Sociedad dans les prochaines semaines et de s’imposer en Liga. De retour en Catalogne, Flick devra gérer les retombées émotionnelles au sein d’un vestiaire en transition tout en gardant Yamal concentré sur la défense du titre en cours de Barcelone.
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