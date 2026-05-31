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Lamine Yamal dévoile son « but » inspiré de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après avoir été comparé aux meilleurs joueurs de tous les temps grâce à ses performances avec Barcelone et l'Espagne
À table avec des légendes
Yamal est déjà une superstar mondiale. À peine sorti de l’adolescence, l’attaquant espagnol émerveille les fans de football par son talent, sa personnalité et sa capacité à faire basculer les matchs décisifs. Les comparaisons avec Messi et Ronaldo sont donc inévitables depuis son arrivée parmi l’élite, même si le joueur du FC Barcelone préfère rester en dehors de ce débat.
Dans une interview accordée à la FIFA, Lamine Yamal a clairement exprimé sa position : « Mon objectif n’est pas d’être comparé à eux, mais d’être cité à leurs côtés. Ainsi, la prochaine fois que quelqu’un se verra poser cette question, mon nom figurera aux côtés des leurs. »
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Se concentrer sur son propre développement
L’ailier espagnol insiste sur l’importance de se concentrer sur son propre développement et d’éviter de se laisser obséder par les comparaisons. Il estime que le battage médiatique constant autour de son potentiel peut s’avérer contre-productif s’il perd de vue son évolution personnelle sur le terrain, au Camp Nou et au-delà.
Le jeune joueur, auteur d’une saison spectaculaire sous le maillot blaugrana, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen. « Si on se laisse prendre au jeu de se comparer aux autres, on peut se tirer une balle dans le pied. Je veux trouver ma propre voie, profiter du jeu et donner aux gens une raison de sourire. Et quand j’aurai pris ma retraite, j’espère que les gens prendront toujours autant de plaisir à revoir mes matchs », a-t-il déclaré.
L’ambition suprême pour la nation
Yamal a clairement indiqué que son « objectif » ultime était d’atteindre les sommets durables atteints par les deux hommes qui ont marqué le football moderne pendant deux décennies. Il veut s’assurer que sa forme actuelle n’est pas qu’un feu de paille, mais bien le début d’une longue carrière au plus haut niveau. Yamal ne veut pas non plus se reposer sur ses lauriers, même si l’Espagne fait partie des favoris du tournoi après avoir remporté l’Euro il y a deux ans.
« C’est amusant, car lors de l’Euro, la situation était inverse : personne ne nous voyait comme champions, et cela a joué en notre faveur. Être favoris ne signifie rien une fois sur le terrain ; cela ne confère aucun avantage ni but supplémentaire. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il y a beaucoup d’équipes fortes – l’Argentine, la France, le Portugal, l’Angleterre – et tout le monde est au meilleur de sa forme en Coupe du monde. Pour nous, il s’agit de tout donner pour l’Espagne et de croire en notre façon de jouer, car, à mon avis, c’est nous qui pratiquons le meilleur football », a déclaré Yamal.
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La course à la condition physique pour la Coupe du monde
Son prochain grand défi sera de disputer sa première Coupe du monde. Toutefois, en Espagne, des incertitudes subsistent quant à son état de forme, l’ailier ayant subi une blessure musculaire en fin de Liga. Sa présence lors des premiers matches du tournoi est donc menacée, tandis que le staff médical multiplie les soins.
Il devrait manquer les premiers matchs de la phase de groupes, même si l’encadrement médical fait tout pour qu’il soit opérationnel contre l’Uruguay. Le staff adopte une approche prudente afin d’éviter toute récidive dans l’atmosphère électrique d’un grand tournoi international.