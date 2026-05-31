Lamine Yamal dévoile son « but » inspiré de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après avoir été comparé aux meilleurs joueurs de tous les temps grâce à ses performances avec Barcelone et l'Espagne

Yamal est déjà une superstar mondiale. À peine sorti de l’adolescence, l’attaquant espagnol émerveille les fans de football par son talent, sa personnalité et sa capacité à faire basculer les matchs décisifs. Les comparaisons avec Messi et Ronaldo sont donc inévitables depuis son arrivée parmi l’élite, même si le joueur du FC Barcelone préfère rester en dehors de ce débat.

Dans une interview accordée à la FIFA, Lamine Yamal a clairement exprimé sa position : « Mon objectif n’est pas d’être comparé à eux, mais d’être cité à leurs côtés. Ainsi, la prochaine fois que quelqu’un se verra poser cette question, mon nom figurera aux côtés des leurs. »