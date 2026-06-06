Yamal a couronné une saison remarquable en étant nommé Joueur de la saison de la Liga, grâce à ses performances exceptionnelles sous les couleurs du FC Barcelone. À 18 ans, il a joué un rôle central dans la conquête du titre par le club, l'équipe de Flick ayant terminé en tête du classement avec 94 points. L’ailier a conclu l’exercice avec 16 buts et 11 passes décisives, soulignant son poids dans l’attaque catalane. Formé à La Masia, il a par ailleurs partagé le trophée Zarra avec son coéquipier Ferran Torres.

La domination du FC Barcelone ne s’est pas arrêtée là : Flick a été désigné Entraîneur de la saison pour la deuxième année consécutive, couronnant ainsi le travail du technicien allemand au sommet du football espagnol.