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Lamine Yamal décroche un nouveau trophée ! La jeune star du FC Barcelone a été couronnée meilleur joueur de la saison en Liga, tandis que Joan Garcia s’adjuge le prix du meilleur arrêt
Les stars du FC Barcelone trustent les récompenses de la Liga
Yamal a couronné une saison remarquable en étant nommé Joueur de la saison de la Liga, grâce à ses performances exceptionnelles sous les couleurs du FC Barcelone. À 18 ans, il a joué un rôle central dans la conquête du titre par le club, l'équipe de Flick ayant terminé en tête du classement avec 94 points. L’ailier a conclu l’exercice avec 16 buts et 11 passes décisives, soulignant son poids dans l’attaque catalane. Formé à La Masia, il a par ailleurs partagé le trophée Zarra avec son coéquipier Ferran Torres.
La domination du FC Barcelone ne s’est pas arrêtée là : Flick a été désigné Entraîneur de la saison pour la deuxième année consécutive, couronnant ainsi le travail du technicien allemand au sommet du football espagnol.
« Un véritable casse-tête pour les défenses adverses »
Cette récompense couronne une saison au cours de laquelle le jeune talent s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du championnat. Il s’agit également de la deuxième année consécutive où le FC Barcelone place l’un de ses joueurs sur la première marche du podium, après le sacre de Raphinha la saison précédente.
« Une nouvelle récompense pour le talent de Lamine Yamal. Le numéro 10 du FC Barcelone a été désigné meilleur joueur de la saison 2025/26 de la Liga », indique le communiqué officiel du club.
« Le talent de l’attaquant formé à La Masia est indéniable. À chaque match, il a brillé par ses dribbles, ses buts et ses passes décisives, devenant un véritable casse-tête pour les défenses adverses, contraintes de déployer des efforts considérables pour contenir les menaces offensives des Blaugranas. »
Garcia remporte le titre de « Sauvetage de la saison »
Son talent défensif a également été salué : Garcia a remporté le prix de la meilleure parade de la saison. Depuis son arrivée au club, le gardien s’est imposé comme une véritable révélation, offrant une assurance sous les barres qui s’est avérée décisive lors de plusieurs rencontres serrées dans la course au titre.
Le geste primé ? Une parade réflexe à une main sur une tête de Pere Milla, lors du derby catalan disputé au stade de Cornellá contre l’Espanyol. Ses performances, emblématiques d’une saison où il a également remporté le Trophée Zamora en encaisseant seulement 21 buts, illustrent l’importance de sa contribution au sacre de son équipe.
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Dans la continuité d'une saison exceptionnelle
Après avoir conquis le sommet du football espagnol, le FC Barcelone entend bien maintenir son élan lors de l’exercice à venir. La progression fulgurante de Yamal et le projet sportif de Flick, désormais solidement ancré, devraient encore faire grimper les attentes. La politique de mixité entre jeunes talents et cadres confirmés a déjà porté ses fruits, comme en témoignent les récompenses individuelles et le titre de champion. Les Blaugrana visent désormais à conserver leur hégémonie au fil des saisons.