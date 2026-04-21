Getty/GOAL
Traduit par
Lamine Yamal déclare vouloir « suivre les traces » de Lionel Messi, après que le jeune prodige du FC Barcelone a été couronné « Jeune sportif mondial de l'année » par les Laureus World Sports Awards
- Getty Images Sport
Hommage à une icône mondiale
Lors des Laureus World Sports Awards 2026, Yamal a confirmé son statut de figure majeure du sport contemporain. La cérémonie, qui célèbre l’excellence individuelle et collective, a salué la contribution exceptionnelle de l’adolescent espagnol aux récents succès du FC Barcelone et de la sélection nationale. Ce nouveau trophée est le deuxième consécutif pour le jeune ailier, après son triomphe historique dans la catégorie « Révélation de l’année » en 2025.
- Getty/GOAL
L’admiration pour une idole
En recevant son trophée, Yamal a exprimé une immense fierté d’être le tout premier lauréat de la catégorie « Jeune sportif », d’autant plus compte tenu du niveau fixé par Messi. L’Argentin reste le seul footballeur de l’histoire à avoir remporté le titre principal de « Sportif mondial de l’année », un exploit qu’il a réalisé pour la première fois en 2020 avant de le réitérer en 2023.
Évoquant l’héritage de l’homme qu’il espère imiter au Camp Nou, Yamal a déclaré : « Je suis très heureux d’être le premier à recevoir ce prix du meilleur jeune athlète. C’est une source de fierté. Quand on réalise qu’un athlète n’est pas seulement une légende de son sport, mais du sport en général – Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire, et s’il n’est pas le plus grand athlète de tous les temps, il fait sans aucun doute partie de ce débat avec tous les autres.
Il est bien plus qu’une idole ; tout le monde le respecte pour son palmarès. Il a marqué l’enfance de toute une génération, celle qui le regardait jouer au parc ou à l’école, et j’espère pouvoir suivre ses traces. »
À la tête d'une nouvelle génération
L’ascension de Yamal a été fulgurante : il a joué un rôle central dans le triplé national remporté par Barcelone (Liga, Supercoupe d’Espagne et Copa del Rey) lors de la saison 2024-2025. Il s’est également illustré lors de la campagne victorieuse de l’Espagne à l’Euro 2024, et sa capacité à faire la différence sur les plus grandes scènes à un si jeune âge a inévitablement suscité des comparaisons avec les plus grands noms du football.
Pour conclure la soirée, le lauréat du prix Laureus a déclaré : « Je suis reconnaissant que mes contributions à notre équipe en 2025 soient reconnues par ce prix Laureus. Je crois que le sport a le pouvoir de changer le monde. Cette statuette représente une nouvelle génération d'athlètes capables d'apporter ce changement. Je suis fier d'être le premier à recevoir ce prix Laureus. »
- Getty Images Sport
Hégémonie nationale et quête du Saint Graal mondialiste
Yamal effectue son retour en Liga mercredi, lorsque Barcelone recevra le Celta Vigo, avec pour enjeu de préserver ses neuf points d’avance en tête du classement. L’ailier demeure un maillon essentiel des Blaugrana dans leur quête du titre, malgré l’élimination en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Au-delà de ses responsabilités club, le jeune prodige devrait également tenir un rôle central dans la campagne espagnole vers la Coupe du monde 2026, alors que la Roja vise un deuxième sacre planétaire.