En recevant son trophée, Yamal a exprimé une immense fierté d’être le tout premier lauréat de la catégorie « Jeune sportif », d’autant plus compte tenu du niveau fixé par Messi. L’Argentin reste le seul footballeur de l’histoire à avoir remporté le titre principal de « Sportif mondial de l’année », un exploit qu’il a réalisé pour la première fois en 2020 avant de le réitérer en 2023.

Évoquant l’héritage de l’homme qu’il espère imiter au Camp Nou, Yamal a déclaré : « Je suis très heureux d’être le premier à recevoir ce prix du meilleur jeune athlète. C’est une source de fierté. Quand on réalise qu’un athlète n’est pas seulement une légende de son sport, mais du sport en général – Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire, et s’il n’est pas le plus grand athlète de tous les temps, il fait sans aucun doute partie de ce débat avec tous les autres.

Il est bien plus qu’une idole ; tout le monde le respecte pour son palmarès. Il a marqué l’enfance de toute une génération, celle qui le regardait jouer au parc ou à l’école, et j’espère pouvoir suivre ses traces. »