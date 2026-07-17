Dimanche, le stade accueillera le match phare de la FIFA, qui verra s’affronter les champions d’Europe et les rois d’Amérique du Sud. L’Argentine, actuelle championne du monde, a reconquis son titre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Messi y a brillé, remportant le Ballon d’Or, avant d’ajouter un huitième Ballon d’Or à son palmarès quelques mois plus tard. À 39 ans, l’attaquant d’Inter Miami, toujours au sommet de son art, est de nouveau en lice pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

Plusieurs rivaux ont déjà été éliminés, dont Kylian Mbappé et Harry Kane, capitaines de la France et de l’Angleterre, battus en demi-finale sur la plus grande des scènes.

Yamal – qui vient tout juste d’aider le Barça à remporter le titre de champion d’Espagne en 2025-2026 – reste en lice et pourrait bien avoir choisi le moment idéal pour tenter sa chance. Il n’a pas encore apporté de contribution décisive à la campagne espagnole en Coupe du monde, mais on ne peut jamais l’écarter.