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Lamine Yamal contre Lionel Messi : la Coupe du monde et le Ballon d’Or en jeu ! Un duel épique s’annonce, tandis qu’un ancien international espagnol explique pourquoi le jeune prodige du FC Barcelone pourrait prendre le dessus sur le plus grand joueur argentin de tous les temps
Mbappé et Kane quittent la scène, tandis que Yamal et Messi se livrent un duel attendu.
Dimanche, le stade accueillera le match phare de la FIFA, qui verra s’affronter les champions d’Europe et les rois d’Amérique du Sud. L’Argentine, actuelle championne du monde, a reconquis son titre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Messi y a brillé, remportant le Ballon d’Or, avant d’ajouter un huitième Ballon d’Or à son palmarès quelques mois plus tard. À 39 ans, l’attaquant d’Inter Miami, toujours au sommet de son art, est de nouveau en lice pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles.
Plusieurs rivaux ont déjà été éliminés, dont Kylian Mbappé et Harry Kane, capitaines de la France et de l’Angleterre, battus en demi-finale sur la plus grande des scènes.
Yamal – qui vient tout juste d’aider le Barça à remporter le titre de champion d’Espagne en 2025-2026 – reste en lice et pourrait bien avoir choisi le moment idéal pour tenter sa chance. Il n’a pas encore apporté de contribution décisive à la campagne espagnole en Coupe du monde, mais on ne peut jamais l’écarter.
- GOAL
Yamal parviendra-t-il à devancer Messi pour le Ballon d’Or 2026 ?
Mendieta estime que l’ailier de 19 ans se réserve pour le grand rendez-vous. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec le site de paris sur le football BetVictor – sur la possibilité pour le finaliste du Ballon d’Or 2025 de remporter le trophée lors du prochain scrutin, l’ancienne star de la « Roja » a déclaré : « La Coupe du monde est le moment décisif pour le Ballon d’Or. Pour les mêmes raisons qui auraient pu permettre à Harry Kane de le remporter, Lamine Yamal pourrait encore y parvenir. Il a réalisé une saison exceptionnelle malgré ses blessures et a joué un rôle crucial pour Barcelone. Il reste un élément essentiel de l’équipe d’Espagne.
Si l’Espagne remporte le titre, il faudra se tourner vers son effectif pour trouver des candidats. Mikel Oyarzabal est un autre joueur fantastique que le public a découvert. Si l’Argentine l’emporte, c’est Messi qui remportera le Ballon d’Or. »
Yamal apprend à gérer une attention digne de Messi
Messi a fait la différence pour l'Argentine lors de sa demi-finale face à l'Angleterre, en délivrant deux passes décisives et en renversant le cours d'une rencontre haletante à Atlanta. La légende du FC Barcelone a appris, au fil des ans, à gérer au mieux l'attention qu'il suscite.
Yamal, lui, y travaille encore : la menace qu’il incarne pousse ses adversaires à le marquer de près, parfois en l’encerclant à trois ou quatre. Le jeune joueur s’épanouit sous la pression et savoure le fait de se faufiler entre les défenseurs, tout en devant apprendre à mieux servir le collectif, car l’attention qu’il génère libère ses coéquipiers.
Mendieta a ajouté : « Lamine Yamal se retrouve souvent face à deux, trois, voire quatre joueurs qui se ruent sur lui. Il n’a pas été à son meilleur niveau ces derniers temps, mais atteindre la finale va renforcer sa confiance. C’est une arme d’un autre genre pour l’Espagne.
« Il attire les défenseurs dès qu’il touche le ballon, ce qui crée de l’espace et du temps pour ses coéquipiers ailleurs sur le terrain. Nous avons exploité cela en lançant Pedro Porro et Marc Cucurella. Il est important de continuer à impliquer Lamine même lorsqu’il n’est pas à son meilleur niveau.
« Même s’il ne marque pas – un de ses buts a d’ailleurs été refusé contre la France –, sa simple présence inspire l’équipe. Il veut être le meilleur joueur sur le terrain lors de la finale. »
- (C)Getty Images
Yamal se prépare pour la finale de la Coupe du monde 2026
Lamine Yamal est contraint au repos par une petite lésion à la cuisse, qui l’a privé d’une séance d’entraînement avant la finale de la Coupe du monde. Son staff médical, prudent, refuse de prendre le moindre risque, mais l’ailier espagnol devrait tout de même être aligné d’entrée par Luis de la Fuente.
Il croisera la route de Messi dans la banlieue de New York – l’homme qui a notamment porté le maillot floqué du n°10 qu’il arbore désormais au Camp Nou – et il est probable que les exploits de ces deux superstars gauchères déterminent l’issue du plus grand spectacle sur gazon.
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