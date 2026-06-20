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Lamine Yamal affirme que Lionel Messi est « le meilleur de l'histoire », mais le jeune joueur du FC Barcelone ne le considère pas comme son « idole »
Le débat sur le « GOAT »
Malgré son ascension fulgurante au plus haut niveau du football mondial avec Barcelone et l’Espagne, Yamal demeure d’une humilité remarquable et profondément reconnaissant envers ceux qui ont tracé la voie avant lui. Interrogé au sujet de la légende barcelonaise Messi, le jeune joueur a été formel quant à l’héritage de l’Argentin.
« À chaque match, il démontre qu’il est le meilleur joueur de l’histoire, a tranché Yamal au micro de RTVE. Ceux qui en doutent veulent simplement douter ; il n’y a rien d’autre à ajouter. Pour moi, c’est lui le plus grand. »
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Neymar est l’idole de Yamal.
L'influence de Neymar resurgit dans chaque aspect du jeu de Yamal. Que ce soit dans ses dribbles audacieux, sa vivacité ou sa capacité à défier les défenseurs avec insolence, le jeune prodige du FC Barcelone a intégré nombre des traits caractéristiques du Brésilien.
Interrogé sur l’influence majeure de sa carrière, le jeune Barcelonais a répondu sans détour : « Évidemment, mon idole, c’est Neymar, parce que j’aime le regarder jouer, mais Messi est le meilleur, ça ne fait aucun doute. »
Problèmes de condition physique et adaptation à la Coupe du monde
Alors que l'Espagne peaufine sa préparation en vue de son prochain match de Coupe du monde face à l'Arabie saoudite, l'attaquant appelle à la prudence concernant son état de forme. Tout juste remis de blessures, le joueur opte pour une reprise progressive à plein régime plutôt que de s'exposer prématurément à une charge de travail excessive. Il estime qu'enchaîner un match complet de 90 minutes serait encore trop tôt et préfère adapter son retour en fonction de sa récupération.
« Je pense que c’est trop tôt ; ce n’est pas nécessaire. Je dois d’abord passer par une phase d’adaptation. Je ne pense pas que ce soit le moment de disputer un match entier, mais je peux jouer le nombre de minutes que l’entraîneur souhaitera », a ajouté l’attaquant. Le jeune ailier a également avoué craindre que ses récentes blessures ne lui aient coûté sa place dans l’équipe, précisant que le tournoi était la seule chose qui occupait ses pensées pendant sa période de rééducation.
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L'ambition d'affronter les meilleurs du monde
À l’aube des phases à élimination directe, Yamal refuse de chercher la voie la plus simple vers la finale. Alors que des cadors comme l’Argentine pourraient croiser le chemin des siens dès les huitièmes, l’ailier se réjouit de l’opportunité de relever ce défi. Pour lui, si l’Espagne veut être couronnée championne, elle doit être prête à battre n’importe quel adversaire, quelle que soit sa réputation ou la présence de stars telles que Messi ou Kylian Mbappé.
« Nous sommes l’Espagne et nous voulons affronter les meilleurs », insiste-t-il, avant d’ajouter qu’il n’est pas obsédé par son total de buts. « Mon style de jeu est différent, je me concentre sur le plaisir et la victoire. Je ne veux pas marquer 16 buts et être éliminé en demi-finale ; ce n’est pas mon objectif. »