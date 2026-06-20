Malgré son ascension fulgurante au plus haut niveau du football mondial avec Barcelone et l’Espagne, Yamal demeure d’une humilité remarquable et profondément reconnaissant envers ceux qui ont tracé la voie avant lui. Interrogé au sujet de la légende barcelonaise Messi, le jeune joueur a été formel quant à l’héritage de l’Argentin.

« À chaque match, il démontre qu’il est le meilleur joueur de l’histoire, a tranché Yamal au micro de RTVE. Ceux qui en doutent veulent simplement douter ; il n’y a rien d’autre à ajouter. Pour moi, c’est lui le plus grand. »