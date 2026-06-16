Lamine Yamal a trouvé du réconfort auprès d’Inès Garcia après le match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert, alors que sa nouvelle compagne assistait à la rencontre de la Coupe du monde depuis les tribunes

La campagne espagnole en Coupe du monde a connu un début décevant, l'équipe de Luis de la Fuente ayant été tenue en échec 0-0 par le Cap-Vert au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. La Roja a dominé de longues périodes du match, mais n'a pas réussi à trouver la faille face à une défense adverse très disciplinée.

Lamine Yamal, resté sur le banc au coup d’envoi, a fait son entrée à la 70e minute pour tenter de débloquer la situation, sans succès. Malgré son dynamisme, l’Espagne n’a pas réussi à forcer le verrou adverse. Ce partage laisse les champions en titre avec du travail dans le groupe H et augmente la pression avant leurs prochaines sorties.