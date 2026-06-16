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Lamine Yamal a trouvé du réconfort auprès d’Inès Garcia après le match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert, alors que sa nouvelle compagne assistait à la rencontre de la Coupe du monde depuis les tribunes
L'Espagne trébuche lors de son premier match du groupe H
La campagne espagnole en Coupe du monde a connu un début décevant, l'équipe de Luis de la Fuente ayant été tenue en échec 0-0 par le Cap-Vert au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. La Roja a dominé de longues périodes du match, mais n'a pas réussi à trouver la faille face à une défense adverse très disciplinée.
Lamine Yamal, resté sur le banc au coup d’envoi, a fait son entrée à la 70e minute pour tenter de débloquer la situation, sans succès. Malgré son dynamisme, l’Espagne n’a pas réussi à forcer le verrou adverse. Ce partage laisse les champions en titre avec du travail dans le groupe H et augmente la pression avant leurs prochaines sorties.
Le soutien est enfin arrivé, mettant fin à une soirée frustrante.
L'ailier du FC Barcelone a été aperçu aux côtés d'amis et de membres de sa famille ayant fait le déplacement aux États-Unis pour le soutenir. Parmi eux figurait sa compagne, l'influenceuse et mannequin espagnole Garcia.
Garcia, qui a officialisé sa relation avec Yamal le mois dernier, a été photographiée portant le maillot de l’Espagne floqué du nom et du numéro du jeune joueur alors qu’elle rejoignait le cercle proche de l’international après ce résultat décevant.
L'Espagne domine mais ne parvient pas à concrétiser
Les statistiques confirment la nette domination de l’Espagne. Sous les ordres de De la Fuente, la Roja a détenu 62 % de possession et se créé 23 occasions sans toutefois trouver le chemin des filets, lui refusant ainsi la victoire.
Si la Roja rentre bredouille, ce match reste historique pour le Cap-Vert : sa défense solide lui a permis d’arracher un point précieux face à l’un des favoris du tournoi, l’un des résultats les plus retentissants de son histoire.
Le gardien vétéran Vozinha, 40 ans, a multiplié les arrêts décisifs pour préserver ses cages et offrir à son équipe un précieux point face à la pression constante des Espagnols.
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L'Espagne vise une réaction immédiate
L’Espagne doit rapidement digérer ce revers et gagner en efficacité dans le dernier tiers si elle veut éviter de nouvelles complications dans le groupe H, alors qu’elle s’apprête à affronter l’Arabie saoudite le 21 juin.
Pour Yamal, l’objectif sera de regagner sa place de titulaire et d’apporter l’étincelle offensive qui a manqué à l’Espagne à Atlanta. Avec le soutien de García et de sa famille, l’adolescent espère jouer un rôle plus important alors que la Roja tente de remettre sa campagne de Coupe du monde sur les rails.