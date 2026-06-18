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Lamine Yamal à St. Andrew’s ! Le Birmingham City de Tom Brady accueillera le FC Barcelone pour un match amical de pré-saison très attendu
Flick lance officiellement son stage de préparation estivale en Angleterre.
L'équipe du Barça, dirigée par Hansi Flick, effectuera un stage de deux semaines près de Burton-upon-Trent pour lancer officiellement sa préparation en vue de la saison 2026-2027. Le match très médiatisé contre Birmingham, club de Championship, servira de test majeur au géant catalan, alors que l'entraîneur allemand cherche à intégrer de nouveaux schémas tactiques et à peaufiner la condition physique de son groupe avant une nouvelle saison exigeante sur les plans national et européen.
Toutefois, l’effectif dont disposera Flick en début d’été sera largement impacté par la Coupe du monde 2026, qui bat actuellement son plein. Plusieurs stars de premier plan devant être mises au repos après leurs engagements internationaux, ce stage de pré-saison offrira une occasion en or aux jeunes joueurs de l’effectif de se mettre en évidence auprès du staff technique. Il subsiste toutefois une infime chance que des superstars telles que Lamine Yamal puissent faire le déplacement.
Brady se prépare à recevoir la noblesse du football européen.
L’annonce de cette rencontre prestigieuse suscite déjà un vif engouement de l’autre côté de l’Atlantique, notamment auprès de la légende du football américain Tom Brady, actionnaire minoritaire et président du conseil consultatif du club anglais. Sept fois champion du Super Bowl et régulièrement aperçu en tribune lors de la Coupe du monde, il a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux.
« Bienvenue à Birmingham », a-t-il écrit sur son compte officiel, accompagnant son message d’un emoji de poignée de main. Depuis son investissement aux côtés du président Tom Wagner en 2023, Brady joue un rôle très visible, ayant déjà invité des personnalités comme David Beckham à assister à des rencontres très médiatisées, dont le célèbre « Hollywood Derby » contre Wrexham.
Davies entend s'appuyer sur ces fondements historiques
L’entraîneur de Birmingham, Chris Davies, considère ce rendez-vous de prestige comme un baromètre idéal pour évaluer les progrès de son équipe avant la saison éprouvante de Championship, qui comptera 46 matchs. Les Blues sont revenus en deuxième division dès leur première tentative en 2024-2025, après une saison record en League One, au cours de laquelle ils ont amassé l’incroyable total de 111 points lors de la première saison complète sous la houlette de leur coach.
Malgré un soutien financier massif de Knighthead Capital Management, le retour des Blues s’est avéré irrégulier, et l’équipe a finalement pris la 10^e place après avoir vu ses espoirs de play-offs s’envoler en mars. Ce classement dans le top 10 constitue néanmoins le meilleur résultat du club depuis dix ans, offrant à l’encadrement technique une base solide pour lancer une véritable offensive en vue de la promotion, dans le cadre du nouveau format élargi des play-offs de la division.
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Liens historiques et affluence aux guichets
Bien qu’un match de cette envergure soit extrêmement rare pour un club anglais de deuxième division, ces deux clubs historiques partagent en réalité une riche histoire sportive qui remonte à près de sept décennies. Ils se sont déjà affrontés à cinq reprises, notamment en demi-finale de la Coupe des villes de foires en 1957-1958 et en finale en 1959-1960, le Barça s’étant imposé lors de ces deux rencontres historiques.
Sans surprise, la demande pour ce choc au sommet à St. Andrew's devrait pulvériser les récents records d'affluence du stade. Le club a confirmé que les abonnés des équipes masculine et féminine bénéficieront d'un accès prioritaire à partir du lundi 22 juin, avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public le mercredi 1er juillet.