Lamine Yamal à St. Andrew’s ! Le Birmingham City de Tom Brady accueillera le FC Barcelone pour un match amical de pré-saison très attendu

L'équipe du Barça, dirigée par Hansi Flick, effectuera un stage de deux semaines près de Burton-upon-Trent pour lancer officiellement sa préparation en vue de la saison 2026-2027. Le match très médiatisé contre Birmingham, club de Championship, servira de test majeur au géant catalan, alors que l'entraîneur allemand cherche à intégrer de nouveaux schémas tactiques et à peaufiner la condition physique de son groupe avant une nouvelle saison exigeante sur les plans national et européen.

Toutefois, l’effectif dont disposera Flick en début d’été sera largement impacté par la Coupe du monde 2026, qui bat actuellement son plein. Plusieurs stars de premier plan devant être mises au repos après leurs engagements internationaux, ce stage de pré-saison offrira une occasion en or aux jeunes joueurs de l’effectif de se mettre en évidence auprès du staff technique. Il subsiste toutefois une infime chance que des superstars telles que Lamine Yamal puissent faire le déplacement.