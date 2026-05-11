Sur sa story Instagram, Yamal a publié une vidéo de lui-même en train de célébrer le but décisif de Torres depuis les tribunes. Le jeune joueur de 18 ans, qui se donne actuellement à fond pour être prêt pour la Coupe du monde avec l'Espagne, a légendé la vidéo « les paroles ne coûtent rien », en ajoutant une série d'émojis représentant des larmes de rire. Ce choix de mots n'était pas fortuit, mais faisait directement référence à un échange précédent.

Son coéquipier Gavi a aussitôt partagé cette story en y ajoutant un emoji « parlant », signe que le vestiaire barcelonais n’avait pas oublié les piques madrilènes lancées plus tôt dans la saison. Un clin d’œil collectif transformant la célébration du titre en une douce revanche personnelle pour le jeune attaquant.

instagram/lamineyamal



