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Lamine Yamal a renvoyé la balle à Jude Bellingham d’un tacle malicieux, adressant une petite pique à la star du Real Madrid après la victoire du FC Barcelone lors du Clásico
Yamal rétorque avec autorité : « Les paroles ne coûtent rien. »
Sur sa story Instagram, Yamal a publié une vidéo de lui-même en train de célébrer le but décisif de Torres depuis les tribunes. Le jeune joueur de 18 ans, qui se donne actuellement à fond pour être prêt pour la Coupe du monde avec l'Espagne, a légendé la vidéo « les paroles ne coûtent rien », en ajoutant une série d'émojis représentant des larmes de rire. Ce choix de mots n'était pas fortuit, mais faisait directement référence à un échange précédent.
Son coéquipier Gavi a aussitôt partagé cette story en y ajoutant un emoji « parlant », signe que le vestiaire barcelonais n’avait pas oublié les piques madrilènes lancées plus tôt dans la saison. Un clin d’œil collectif transformant la célébration du titre en une douce revanche personnelle pour le jeune attaquant.instagram/lamineyamal
- AFP
À la recherche des origines de la querelle de Bellingham
Les tensions entre les deux joueurs remontent au mois d’octobre, après le premier Clásico de la saison au Santiago Bernabéu. Après la victoire 2-1 du Real Madrid lors de cette rencontre, Bellingham – qui avait marqué lors de ce match – a publié un message à l’intention de ses abonnés dans lequel il déclarait : « Les paroles ne coûtent rien. Hala Madrid, pour toujours. » Ce commentaire a été largement interprété comme une réponse aux écarts d’Yamal avant la rencontre.
Avant ce premier clasico, Yamal avait déclenché une polémique en critiquant l’arbitrage des matchs du Real Madrid, affirmant sans détour : « Le Real Madrid fait des choses ; ils volent [les matchs] » pour s’assurer la victoire. Ces propos auraient irrité plusieurs cadres madrilènes, provoquant la réplique de Bellingham sur les réseaux sociaux.
Barcelone a eu le dernier mot.
Le Camp Nou a vibré lors d’une soirée historique : Barcelone a battu le Real Madrid 2-0 et a officiellement été sacré champion. Les buts de Marcus Rashford et Ferran Torres ont permis aux Blaugrana de soulever le trophée sous les yeux de leurs plus grands rivaux.
Cette victoire permet à l’équipe de Hansi Flick de conserver son titre en Liga pour la deuxième saison consécutive, enrichissant ainsi son palmarès d’un nouveau trophée après sa victoire en Supercoupe, tandis que le Real Madrid rentre bredouille, concluant une campagne bien en deçà des attentes pour le club merengue.
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Yamal se concentre sur la récupération.
Pour Yamal, l’heure est désormais à la convalescence après la déchirure du tendon d’Achille de la cuisse gauche subie le mois dernier. Cette blessure le tient écarté des terrains pour le reste de la saison avec le FC Barcelone ; il a donc entamé un programme de rééducation prudent afin d’être opérationnel pour la Coupe du monde 2026.