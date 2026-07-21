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Lamine Yamal a entonné un titre de Bad Bunny lors du défilé célébrant la Coupe du monde en Espagne, juste après la finale éprouvante face à l’Argentine, tandis que Ferran Torres arborait une casquette inspirée de Donald Trump
L'Espagne a célébré sa victoire en fanfare à Madrid.
L'équipe d'Espagne, fraîchement couronnée championne du monde, a regagné Madrid pour un défilé en bus à toit ouvert, au lendemain de sa victoire 1-0 en finale contre l'Argentine. Yamal a animé la fête en saisissant le micro pour entonner des titres de Bad Bunny, tandis que les supporters se massaient dans les rues pour acclamer les champions.
Le jeune joueur du FC Barcelone a souvent été vu en train de faire la fête avec l’ailier de l’Athletic Club, Nico Williams, les deux hommes dansant ensemble tout au long du défilé. Plusieurs joueurs se sont laissés gagner par l’ambiance festive, tandis que d’autres se sont drapés dans des drapeaux espagnols alors que l’équipe traversait la capitale.
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Torres raille Trump
Si la musique et les danses ont attiré tous les regards, c’est Torres, le héros de la victoire, qui a fait le plus parler de lui en matière de mode ce jour-là. L’attaquant portait en effet une casquette rouge très particulière qui ressemblait de manière frappante aux articles à l’effigie de Trump. La casquette arborait le slogan « Make Spain Great Again », un clin d’œil malicieux au président américain qui avait remis leurs médailles aux joueurs à peine 24 heures plus tôt.
Rodri et De la Fuente tiennent à remercier les supporters.
Les célébrations ont pris un tour plus solennel lorsque l’équipe est arrivée sur la place de Cibeles, où joueurs et staff technique ont pris la parole devant la foule. Le capitaine Rodri a salué l’esprit de corps qui a mené l’Espagne au sacre mondial et rendu hommage à Torres, auteur de l’unique but de la finale.
Rodri s'est alors adressé aux supporters : « Nous avons remporté la Coupe du monde. Et combien en avons-nous à notre actif ? Deux. Ces gars-là sont incroyables, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Je voudrais rendre hommage à une personne très importante à mes yeux, un joueur qui a été injustement critiqué et qui fait aujourd'hui partie de l'histoire du football espagnol : Ferran. »
Le sélectionneur Luis de la Fuente a ensuite pris la parole pour saluer les supporters : « Merci à l’Espagne de nous avoir soutenus et d’être ici. Nous avons la chance d’avoir 26 personnes fantastiques qui sont aussi de fantastiques footballeurs, les meilleurs du monde.
« Pour moi, c’est un honneur de les diriger et de partager ce moment avec mon staff technique. Ensemble, nous sommes plus forts, n’oubliez pas. Vive l’Espagne ! »
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L'Espagne entend capitaliser sur son triomphe.
Une fois les festivités terminées, l'Espagne se concentrera rapidement sur ses prochains matchs internationaux. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'une des équipes les plus jeunes du tournoi, les hommes de De la Fuente chercheront à poursuivre sur leur lancée grâce à un noyau de joueurs talentueux, parmi lesquels figurent Yamal, Nico Williams et Torres.
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