Les célébrations ont pris un tour plus solennel lorsque l’équipe est arrivée sur la place de Cibeles, où joueurs et staff technique ont pris la parole devant la foule. Le capitaine Rodri a salué l’esprit de corps qui a mené l’Espagne au sacre mondial et rendu hommage à Torres, auteur de l’unique but de la finale.

Rodri s'est alors adressé aux supporters : « Nous avons remporté la Coupe du monde. Et combien en avons-nous à notre actif ? Deux. Ces gars-là sont incroyables, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Je voudrais rendre hommage à une personne très importante à mes yeux, un joueur qui a été injustement critiqué et qui fait aujourd'hui partie de l'histoire du football espagnol : Ferran. »

Le sélectionneur Luis de la Fuente a ensuite pris la parole pour saluer les supporters : « Merci à l’Espagne de nous avoir soutenus et d’être ici. Nous avons la chance d’avoir 26 personnes fantastiques qui sont aussi de fantastiques footballeurs, les meilleurs du monde.

« Pour moi, c’est un honneur de les diriger et de partager ce moment avec mon staff technique. Ensemble, nous sommes plus forts, n’oubliez pas. Vive l’Espagne ! »