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FBL-WC-2026-TRAINING-ESPAFP
Khaled Mahmoud

Traduit par

Lamine Yamal a déclaré forfait pour la séance d'entraînement de l'Espagne, sa cuisse gauche étant enveloppée d'une bande de compression, à la veille de la finale de la Coupe du monde qui opposera les siens à l'Argentine de Lionel Messi

L. Yamal
Espagne
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
Espagne vs Argentine

L'Espagne a entamé sa préparation pour la finale de la Coupe du monde 2026, mais l'inquiétude grandit autour de la condition physique de la jeune pépite Lamine Yamal. L'ailier du FC Barcelone a été aperçu avec un épais bandage à la cuisse gauche alors qu'il observait la dernière séance d'entraînement de la « Roja », à la veille de la finale de dimanche contre l'Argentine de Lionel Messi.

  • Inquiétude autour de la blessure de la pépite du FC Barcelone

    L'équipe d'Espagne a repris l'entraînement pour la première fois depuis sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026. Mais l'ambiance du stage est restée prudente : Yamal et Pedro Porro ont travaillé à l'écart du groupe. Yamal, dont la cuisse gauche était enveloppée d'un bandage bien visible, a suscité l'inquiétude à deux jours de la finale.

    Le jeune joueur avait terminé la demi-finale gagnée contre la France en ressentant les séquelles d’un choc violent. Cette collision était survenue à un moment crucial, lorsque Lucas Digne l’avait fait tomber dans la surface de réparation, provoquant le penalty transformé par Mikel Oyarzabal pour ouvrir le score. Si l’adrénaline l’avait maintenu jusqu’au coup de sifflet final, la douleur s’est accentuée une fois l’effervescence retombée à l’hôtel de l’équipe à Dallas.

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  • France Spain Yamal DigneGetty

    Les kinésithérapeutes de l’équipe travaillent en heures supplémentaires à Dallas.

    Le staff médical espagnol met tout en œuvre pour soigner ce joueur de 19 ans, dont la nouvelle blessure survient peu après sa guérison d'une déchirure des ischio-jambiers survenue en avril. Malgré son bandage et son entraînement individuel, le calme règne au sein du stage, les entraîneurs gérant avec soin sa charge de travail en vue du week-end.

    Selon le Diario AS, cette mise à l’écart relève surtout d’une mesure de précaution. Auteur d’un but lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite en phase de groupes, Yamal a disputé tous les matchs de l’Espagne dans le tournoi et incarne l’une des principales armes offensives de la Roja. Alors que les regards du monde entier sont tournés vers la pépite du Barça, qui s’apprête à défier son idole Messi en finale, Luis de la Fuente veut impérativement que son attaquant le plus explosif soit à 100 % de ses moyens, et les kinésithérapeutes estiment que ce « coup violent » ne devrait pas entraîner une absence prolongée.

  • Porro lutte contre la fatigue musculaire

    Yamal n’est pas la seule source d’inquiétude physique pour De la Fuente. Porro, désigné MVP de la demi-finale après son deuxième but contre la France, suit lui aussi un programme d’entraînement individualisé. Le latéral de Tottenham a été un pilier de la Roja durant les phases à élimination directe, mais l’accumulation de minutes commence à peser sur ses ischio-jambiers.

    Son problème est diagnostiqué comme une simple fatigue musculaire. Son énorme effort physique à Dallas a conduit à son remplacement par Marcos Llorente dans les dernières minutes de la rencontre. Après avoir seulement joué contre l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes, Porro a ensuite disputé chaque match à élimination directe : il a marqué face à l’Autriche avant d’affronter le Portugal, la Belgique puis la France.

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  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De la Fuente garde son optimisme

    Malgré des programmes d’entraînement distincts, le sélectionneur Luis de la Fuente est convaincu qu’il disposera d’un effectif au complet dimanche prochain. Après la demi-finale, l’entraîneur a fait le point sur l’état de forme de ses deux joueurs clés, affirmant ne prévoir aucun problème pour leur participation.

    L’Espagne vise un deuxième titre mondial, après son triomphe en Afrique du Sud en 2010, tandis que Yamal espère soulever son deuxième trophée majeur avec la Roja, déjà sacrée à l’Euro 2024. L’Argentine, elle, chasse un quatrième sacre planétaire pour enrichir un palmarès déjà orné des éditions 1978, 1986 et 2022.

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