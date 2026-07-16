L'équipe d'Espagne a repris l'entraînement pour la première fois depuis sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026. Mais l'ambiance du stage est restée prudente : Yamal et Pedro Porro ont travaillé à l'écart du groupe. Yamal, dont la cuisse gauche était enveloppée d'un bandage bien visible, a suscité l'inquiétude à deux jours de la finale.

Le jeune joueur avait terminé la demi-finale gagnée contre la France en ressentant les séquelles d’un choc violent. Cette collision était survenue à un moment crucial, lorsque Lucas Digne l’avait fait tomber dans la surface de réparation, provoquant le penalty transformé par Mikel Oyarzabal pour ouvrir le score. Si l’adrénaline l’avait maintenu jusqu’au coup de sifflet final, la douleur s’est accentuée une fois l’effervescence retombée à l’hôtel de l’équipe à Dallas.