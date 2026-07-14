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Lamine Yamal a adressé une pique à l’ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, peu après ses 19 ans, affirmant ne pas ressentir d’« anxiété » à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France
Yamal garde son sang-froid avant l'examen en France
Yamal a écarté d'un geste de la main les spéculations numérologiques avant la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et la France. Interrogé sur son âge de 19 ans, son maillot floqué 19 et une éventuelle finale le 19 juillet, l'ailier du FC Barcelone a balayé l'idée et a rejeté l'idée d'une quelconque pression à la veille du plus grand match de sa carrière.
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Yamal réagit au bruit
Yamal a expliqué pourquoi il ne croyait pas à la numérologie et a lancé une pique à l'ancien sélectionneur du Portugal, Martinez. L'ailier espagnol a également rejeté toute suggestion selon laquelle il se sentirait dépassé par l'événement.
« Non, car le sélectionneur du Portugal en a parlé [de la numérologie]… et puis Mikel Merino est arrivé ! Je ne m’inquiète pas de marquer, tout ce qui compte, c’est de gagner, mais j’espère qu’un but viendra demain et que ce sera une super journée. Ce que je veux comme cadeau, c’est une victoire », a déclaré Yamal, cité par The Guardian.
« De la pression ? Non. Il y a des choses bien plus difficiles dans la vie qu’un match de football. C’est un jeu, je sais de quoi je suis capable et je ne m’inquiète de rien. On m’a demandé si j’avais peur et j’ai répondu non, évidemment pas : nous sommes champions d’Europe. Nous n’avons pas besoin de trop en dire, nous savons ce que nous avons à faire. »
Interrogé sur la baisse de son niveau lors de la compétition nord-américaine, il a lancé, provocateur : « Nous allons disputer l’un des plus beaux matchs, il n’y a pas lieu d’en parler. Mais si le football a une raison d’être, c’est bien celle de l’intégration. D’autant plus avec l’Espagne et la France, qui en sont des exemples. C’est à cela que sert le football ; pas à discuter de commentaires de ce genre.
« Marquer dans des rencontres de ce calibre, c’est toujours particulier et j’ai bien l’intention de relever le défi. Vous répétez que je ne suis pas au top, alors ne vous attendez à rien de ma part demain. Mais j’espère que ce sera une journée spéciale. »
De la Fuente appelle à la patience
Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente estime que les meilleures performances de Yamal dans ce tournoi sont encore à venir et souhaite que l’adolescent profite pleinement de l’instant présent plutôt que de se laisser accabler par les attentes.
« Il a 19 ans, madre mia », a déclaré De la Fuente. « Je lui dirais : détends-toi, profite. Finie l’anxiété ! Qu’il en profite. Le grand jour de Lamine n’est pas encore arrivé dans cette Coupe du monde. J’espère que ce sera demain et, sinon, en finale. »
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Une soirée décisive nous attend
Yamal se concentre désormais sur la demi-finale de la Coupe du monde opposant l'Espagne à la France, un match qu'il a déjà qualifié de « plus important de sa carrière ». Une victoire permettrait à l'Espagne d'accéder à la finale, tandis qu'une nouvelle performance exceptionnelle soulignerait encore davantage l'importance de cet adolescent sur la plus grande scène internationale.
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