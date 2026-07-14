Yamal a expliqué pourquoi il ne croyait pas à la numérologie et a lancé une pique à l'ancien sélectionneur du Portugal, Martinez. L'ailier espagnol a également rejeté toute suggestion selon laquelle il se sentirait dépassé par l'événement.

« Non, car le sélectionneur du Portugal en a parlé [de la numérologie]… et puis Mikel Merino est arrivé ! Je ne m’inquiète pas de marquer, tout ce qui compte, c’est de gagner, mais j’espère qu’un but viendra demain et que ce sera une super journée. Ce que je veux comme cadeau, c’est une victoire », a déclaré Yamal, cité par The Guardian.

« De la pression ? Non. Il y a des choses bien plus difficiles dans la vie qu’un match de football. C’est un jeu, je sais de quoi je suis capable et je ne m’inquiète de rien. On m’a demandé si j’avais peur et j’ai répondu non, évidemment pas : nous sommes champions d’Europe. Nous n’avons pas besoin de trop en dire, nous savons ce que nous avons à faire. »

Interrogé sur la baisse de son niveau lors de la compétition nord-américaine, il a lancé, provocateur : « Nous allons disputer l’un des plus beaux matchs, il n’y a pas lieu d’en parler. Mais si le football a une raison d’être, c’est bien celle de l’intégration. D’autant plus avec l’Espagne et la France, qui en sont des exemples. C’est à cela que sert le football ; pas à discuter de commentaires de ce genre.

« Marquer dans des rencontres de ce calibre, c’est toujours particulier et j’ai bien l’intention de relever le défi. Vous répétez que je ne suis pas au top, alors ne vous attendez à rien de ma part demain. Mais j’espère que ce sera une journée spéciale. »