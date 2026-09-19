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« Lamine est le meilleur joueur du monde » : Alex Baena soutient Yamal pour le Ballon d'Or et le compare à Messi
Le prodige catalan reçoit du soutien
Le joueur de l’Atletico, Baena, a ouvertement soutenu Yamal pour décrocher la plus haute distinction individuelle du football lors du Ballon d’Or 2026. S’exprimant avant le derby contre le Real Madrid, le milieu espagnol a affirmé que son jeune compatriote évolue à un niveau supérieur à celui de n’importe quel autre joueur du football mondial. Ce soutien appuyé renforce la candidature du jeune talent du FC Barcelone après une campagne remarquable au cours de laquelle il a mené son pays au sacre en Coupe du monde et remporté deux trophées nationaux avec son club la saison dernière.
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L’Espagnol révèle ses choix pour le podium
Alors que la cérémonie très attendue à Londres approche à grands pas, Baena n’a pas hésité à placer l’ailier adolescent au sommet devant le lauréat 2024 Rodri et la superstar de l’Inter Miami Messi. Détailant son top 3 dans un entretien accordé à DAZN, il a déclaré : « C’est parfaitement clair pour moi. Mon top 3 serait Lamine, Rodri et Messi.
« Pour moi, Lamine est le meilleur joueur du monde ; Rodri a montré son niveau à la Coupe du monde, c’était le meilleur joueur de la Coupe du monde ; et ce que Messi a fait cette saison à 39 ans est quelque chose que très peu de joueurs pourraient accomplir. »
Yamal suscite des comparaisons avec Messi
L’admiration de Baena vient du fait qu’il a pu observer de près les qualités rares du jeune joueur lors des stages de l’Espagne cet été. Comparant la magie du joueur de 19 ans à celle de la légende argentine, Baena a ajouté : « Honnêtement, je l’ai beaucoup regardé à l’entraînement cet été, et il fait des choses qu’on ne voit faire à aucun autre joueur professionnel.
« C’est l’un des rares joueurs pour lesquels je regarde des matches uniquement pour le voir. Ça ne m’était arrivé qu’avec Messi, où je regardais des matches juste pour le voir jouer. Et c’est pareil pour moi avec lui ; je regarde le Barça à cause de lui et de deux ou trois autres, mais s’il ne joue pas, c’est très difficile pour moi de me brancher. »
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Un gala étincelant approche de Londres
Le lauréat de la 70e édition du Ballon d'Or sera officiellement dévoilé lors d'un somptueux gala à Londres le 26 octobre. Yamal est largement considéré comme l'un des principaux prétendants au trophée après avoir cumulé 24 buts et 18 passes décisives la saison dernière, tant avec le géant catalan qu'avec sa sélection nationale. Avant de se tourner vers cette cérémonie historique, Baena et Yamal doivent d'abord permettre à leurs clubs respectifs de rester dans le rythme d'une course au titre en Liga particulièrement disputée.
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