« Lamine est le meilleur joueur du monde » : Alex Baena soutient Yamal pour le Ballon d'Or et le compare à Messi

Alors que la cérémonie très attendue à Londres approche à grands pas, Baena n’a pas hésité à placer l’ailier adolescent au sommet devant le lauréat 2024 Rodri et la superstar de l’Inter Miami Messi. Détailant son top 3 dans un entretien accordé à DAZN, il a déclaré : « C’est parfaitement clair pour moi. Mon top 3 serait Lamine, Rodri et Messi.

« Pour moi, Lamine est le meilleur joueur du monde ; Rodri a montré son niveau à la Coupe du monde, c’était le meilleur joueur de la Coupe du monde ; et ce que Messi a fait cette saison à 39 ans est quelque chose que très peu de joueurs pourraient accomplir. »