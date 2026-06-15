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« Lamine est en pleine forme », a déclaré Luis de la Fuente, qui confirme ainsi que Yamal sera de retour de blessure pour le premier match de l’Espagne à la Coupe du monde
Yamal est prêt pour le coup d’envoi de la Coupe du monde.
La jeune star a mené une course contre la montre pour être prêt pour le grand rendez-vous aux États-Unis après s’être blessé avec Barcelone le 22 avril. Malgré la chaleur nord-américaine et la pression de ses débuts en Coupe du monde, De la Fuente s’est employé à rassurer tout le monde sur l’état de son joueur vedette lors de ses obligations médiatiques à Atlanta.
Dimanche, en conférence de presse, il s’est montré formel sur la disponibilité du jeune ailier. « La bonne nouvelle, c’est que Lamine est en parfaite condition physique », a-t-il déclaré. « Il est arrivé à ce stade dans l’état où nous voulions qu’il soit. Il va bien, tout comme Nico [Williams] et Victor [Muñoz]. Ils sont tous disponibles, même si certains ne joueront pas l’intégralité de la rencontre. »
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Gérer le temps de jeu des jeunes espoirs espagnols
Si cette nouvelle est très encourageante, les supporters ne doivent pas s’attendre à voir Yamal jouer l’intégralité de la rencontre du groupe H. Le staff technique, prudent, veut préserver le jeune joueur de 18 ans pour les phases finales ; il débutera donc le tournoi sur le banc des remplaçants.
« Les médecins estiment que Lamine peut jouer demain sans problème », a expliqué De la Fuente. « Pas 90 minutes, mais quelques-unes, oui... Le processus avec Williams est similaire. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreux jours, de nombreuses heures, et grâce au lien qu’ils ont noué, ils sont satisfaits. Ils pourraient jouer, si nous estimons que le match l’exige. »
Cucurella garde son sang-froid malgré l’intérêt du Real Madrid
Outre les problèmes de blessures, le staff espagnol a dû gérer la distraction provoquée par les rumeurs de transfert autour de Marc Cucurella. Alors que des médias annoncent un accord de 60 millions d’euros entre le Real Madrid et Chelsea pour le transfert du latéral gauche au Bernabéu, De la Fuente a assuré que le défenseur restait pleinement concentré sur les objectifs de la sélection.
« Si c'est une bonne nouvelle pour Cucu ou pour un autre, nous la célébrerons », a déclaré le sélectionneur espagnol. « Je ne m’exprime pas sur les clubs, mais si vous m’interrogez sur Cucurella en sélection, il est convaincant. Il est avec nous depuis l’âge de 17 ans, je connais ses performances, ses qualités et son potentiel. Il est sans doute l’un des meilleurs arrières gauches au monde. »
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Perspectives pour la suite de la compétition dans le groupe H.
La dernière séance d’entraînement de la sélection à l’université d’État de Kennesaw a confirmé la bonne forme du groupe, Williams, Muñoz et Yamal ayant pris part à l’intégralité de la séance. L’Espagne aborde le tournoi en tant que grand favori, mais elle devra d’abord négocier une phase de groupes délicate. Après son entrée en lice face au Cap-Vert, la Roja défiera l’Arabie saoudite puis une solide formation uruguayenne, avec pour objectif de valider son billet pour les huitièmes de finale et de renouer avec ses exploits internationaux.