« Lamine est en pleine forme », a déclaré Luis de la Fuente, qui confirme ainsi que Yamal sera de retour de blessure pour le premier match de l’Espagne à la Coupe du monde

La jeune star a mené une course contre la montre pour être prêt pour le grand rendez-vous aux États-Unis après s’être blessé avec Barcelone le 22 avril. Malgré la chaleur nord-américaine et la pression de ses débuts en Coupe du monde, De la Fuente s’est employé à rassurer tout le monde sur l’état de son joueur vedette lors de ses obligations médiatiques à Atlanta.

Dimanche, en conférence de presse, il s’est montré formel sur la disponibilité du jeune ailier. « La bonne nouvelle, c’est que Lamine est en parfaite condition physique », a-t-il déclaré. « Il est arrivé à ce stade dans l’état où nous voulions qu’il soit. Il va bien, tout comme Nico [Williams] et Victor [Muñoz]. Ils sont tous disponibles, même si certains ne joueront pas l’intégralité de la rencontre. »