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« Lamine est bien meilleur » : le défi auquel est confronté Yan Diomande, la star du Real Madrid à 140 M€, alors que l’ailier adolescent fait face à des comparaisons inévitables avec le prodige du Barça Yamal
Yamal a remporté la Liga, le Championnat d’Europe et la Coupe du monde
Yamal est une superstar confirmée dans cette catégorie, après avoir entamé son ascension fulgurante vers les sommets en 2023 à seulement 15 ans, avec un talent précoce exceptionnel. L’international espagnol compte désormais à son palmarès des titres nationaux, un trophée Golden Boy, un Championnat d’Europe et une Coupe du monde.
Le jeune prodige du Barça a inscrit 24 buts la saison dernière, malgré quelques blessures, et il est aussi devenu un précieux passeur. Il est désormais invité à porter son jeu à des sommets encore plus élevés après avoir déjà été comparé à un autre produit de La Masia, Lionel Messi.
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L’adolescent ivoirien Diomande, une recrue à prix d’or au Bernabéu
Alors que Yamal vole souvent la vedette au Camp Nou, le Real Madrid a recruté un autre ailier prometteur. Le club a placé une confiance considérable et investi des moyens importants sur le jeune Ivoirien Diomande, après l’avoir arraché au RB Leipzig. Il évoluera aux côtés de Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Jude Bellingham au Santiago Bernabéu.
Diomande a huit mois de plus que Yamal, mais appartient à un vivier de talents similaire. Ses performances avec le Real seront examinées avec la même attention que l’apport de Yamal en Catalogne. Il lui sera impossible d’échapper à cette lumière.
Diomande sera comparé à l’autre prodige Yamal
Interrogé sur la question de savoir si cette pression devait être assumée, l’ancien joueur du Real Madrid McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera ce samedi le premier match de Jose Mourinho de retour à la tête d’une équipe en Liga lorsque le Real se déplacera sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je veux dire, Lamine est bien meilleur que lui à l’heure actuelle. Je l’ai vu il y a 20 mois jouer à Leganes, on n’arrive pas à croire comment il est passé de ça à ça, je ne pense pas que qui que ce soit le puisse.
« Mais le football est comme ça de nos jours, ce sont simplement des histoires comme ça, beaucoup d’argent pour de grands joueurs. Nous avons déjà parlé de style et de substance, Lamine a fait ça. Il avait 16 ans et il le faisait, à 17 ans il gagne davantage, à 18 ans, à 19 ans, il a gagné la Coupe du monde, je veux dire, c’est exceptionnel.
« Il y aura des comparaisons, mais Lamine est bien, bien plus expérimenté que Diomande même s’ils ont des âges similaires, mais c’est ce qu’il doit viser, il doit viser la régularité de Lamine Yamal.
« Et il y a aussi la pression de jouer pour le Real Madrid parce que, vous savez, Franco Mastantuono est un grand nom en Argentine, River Plate, recrue record, etc., arrive au Real Madrid, n’était pas assez expérimenté, je pense, n’était pas assez mûr mentalement pour vraiment assumer cela et progresser quand l’équipe était en difficulté, et ce sera le cas de Yan Diomande cette année.
« Ils devront être performants d’entrée, parce que s’ils enchaînent quelques mauvais résultats et que le public commence à leur tomber dessus, il faut avoir une forte personnalité pour pouvoir maîtriser ce dont les supporters se plaignent, etc. Donc ce sera un test pour eux tous, et surtout si vos rivaux les plus proches excellent, cela devient un test encore plus grand, donc il y aura de superbes intrigues un peu partout la saison prochaine en Liga.
« J’adore le fait que le Barça commence maintenant à remettre de l’ordre dans ses affaires financières en dehors du terrain, que le Camp Nou soit en train d’être achevé, qu’il y ait plus de moyens financiers, qu’ils recrutent eux-mêmes de bons joueurs, donc cela rehausse encore une fois le niveau de la Liga. »
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La Liga 2026-27 : le Real croise le fer avec son rival du Clasico, Barcelone
Diomande est considéré comme l’un des plus grands espoirs du moment, avec encore un énorme potentiel à exploiter dans son jeu, et il prendra Yamal comme exemple de ce qu’il est possible d’accomplir grâce à une combinaison de talent naturel et d’une confiance en soi inébranlable.
Le premier Clasico de la saison 2026-2027 doit avoir lieu en octobre, lorsque le Real se rendra au Camp Nou, et Mourinho espérera que son équipe sera au sommet de sa forme, à domicile comme à l’extérieur, au moment de ce rendez-vous très attendu.
ESPN sur Disney+, la plateforme qui diffuse en direct la LALIGA chaque samedi soir, pour offrir le meilleur du football espagnol aux fans à travers le Royaume-Uni.
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