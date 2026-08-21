Interrogé sur la question de savoir si cette pression devait être assumée, l’ancien joueur du Real Madrid McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera ce samedi le premier match de Jose Mourinho de retour à la tête d’une équipe en Liga lorsque le Real se déplacera sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je veux dire, Lamine est bien meilleur que lui à l’heure actuelle. Je l’ai vu il y a 20 mois jouer à Leganes, on n’arrive pas à croire comment il est passé de ça à ça, je ne pense pas que qui que ce soit le puisse.

« Mais le football est comme ça de nos jours, ce sont simplement des histoires comme ça, beaucoup d’argent pour de grands joueurs. Nous avons déjà parlé de style et de substance, Lamine a fait ça. Il avait 16 ans et il le faisait, à 17 ans il gagne davantage, à 18 ans, à 19 ans, il a gagné la Coupe du monde, je veux dire, c’est exceptionnel.

« Il y aura des comparaisons, mais Lamine est bien, bien plus expérimenté que Diomande même s’ils ont des âges similaires, mais c’est ce qu’il doit viser, il doit viser la régularité de Lamine Yamal.

« Et il y a aussi la pression de jouer pour le Real Madrid parce que, vous savez, Franco Mastantuono est un grand nom en Argentine, River Plate, recrue record, etc., arrive au Real Madrid, n’était pas assez expérimenté, je pense, n’était pas assez mûr mentalement pour vraiment assumer cela et progresser quand l’équipe était en difficulté, et ce sera le cas de Yan Diomande cette année.

« Ils devront être performants d’entrée, parce que s’ils enchaînent quelques mauvais résultats et que le public commence à leur tomber dessus, il faut avoir une forte personnalité pour pouvoir maîtriser ce dont les supporters se plaignent, etc. Donc ce sera un test pour eux tous, et surtout si vos rivaux les plus proches excellent, cela devient un test encore plus grand, donc il y aura de superbes intrigues un peu partout la saison prochaine en Liga.

« J’adore le fait que le Barça commence maintenant à remettre de l’ordre dans ses affaires financières en dehors du terrain, que le Camp Nou soit en train d’être achevé, qu’il y ait plus de moyens financiers, qu’ils recrutent eux-mêmes de bons joueurs, donc cela rehausse encore une fois le niveau de la Liga. »