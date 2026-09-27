« Lamine, c’est le football ! » : Joao Felix désigne clairement son favori pour le Ballon d’Or et évoque son refus de l’Arabie saoudite

L’attaquant d’Al-Nassr Joao Felix a exprimé toute son admiration pour le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal, estimant que l’adolescent avait les épaules pour remporter le prestigieux Ballon d’Or. Dans un large entretien accordé au journal espagnol AS, l’attaquant de 26 ans a affirmé que Yamal offre un spectacle unique qui captive les supporters du monde entier.

Felix a noté que le rôle décisif de Yamal dans la victoire de l’Espagne en Coupe du monde le place au sommet du football international.

L’international portugais a insisté sur le fait que la récompense devait saluer un pur génie artistique.