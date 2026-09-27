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« Lamine, c’est le football ! » : Joao Felix désigne clairement son favori pour le Ballon d’Or et évoque son refus de l’Arabie saoudite
Felix voit en Yamal le futur Ballon d’Or devant les superstars européennes
L’attaquant d’Al-Nassr Joao Felix a exprimé toute son admiration pour le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal, estimant que l’adolescent avait les épaules pour remporter le prestigieux Ballon d’Or. Dans un large entretien accordé au journal espagnol AS, l’attaquant de 26 ans a affirmé que Yamal offre un spectacle unique qui captive les supporters du monde entier.
Felix a noté que le rôle décisif de Yamal dans la victoire de l’Espagne en Coupe du monde le place au sommet du football international.
L’international portugais a insisté sur le fait que la récompense devait saluer un pur génie artistique.
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Un ancien joueur prêté par Barcelone place un adolescent devant Mbappé et Kane
Tout en reconnaissant que Kylian Mbappe et Harry Kane ont réalisé des saisons remarquables sur le plan du nombre de buts, Felix a souligné que Yamal apporte au sport une créativité inégalée. Il a admis regarder régulièrement les matches de Barcelone précisément pour observer les performances du jeune ailier.
Felix a déclaré que Yamal représente la véritable essence du spectacle sur le terrain.
« S'il y a un joueur pour lequel vous allumez la télévision et restez scotché à l'écran en le regardant jouer, c'est Lamine, a déclaré Felix. C'est vrai que Mbappe et Kane ont réalisé une grande saison, mais Lamine, c'est le football. En plus, il a remporté la Coupe du monde, ce qui est très important lors des années de Coupe du monde. »
L’attaquant portugais évoque sa non-sélection pour le Ballon d’Or et la perception de l’Arabie saoudite
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Felix poursuit sa quête du titre avec Al-Nassr en Arabie saoudite
Felix se reconcentre sur ses objectifs en club et en sélection, avec l’ambition de s’appuyer sur sa campagne victorieuse en championnat avec Al-Nassr. L’attaquant reste déterminé à maintenir sa forme individuelle en Arabie saoudite tout en suivant le football européen depuis chez lui.
Le FC Barcelone et Yamal poursuivent leur campagne nationale en Espagne.
Felix espère ajouter d’autres trophées avec Al-Nassr cette saison.
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