Gleison Bremer a déclaré son intention d’inscrire son nom dans l’histoire de la Juventus avant le match d’ouverture de l’UEFA Europa League contre le NEC Nimègue à l’Allianz Stadium. Le défenseur central brésilien s’est exprimé auprès d’UEFA.com à la veille de la rencontre pour exposer les ambitions européennes de l’effectif.

En tant que capitaine, Bremer a souligné la volonté de l’équipe de lancer une solide campagne continentale sous les ordres de l’entraîneur principal Luciano Spalletti.

La Juventus veut frapper fort d’entrée dans la compétition.