Getty Images Sport
Traduit par
Laissez ma trace ! Le capitaine Bremer vise un sacre européen pour ancrer son héritage à la Juventus
Bremer vise la gloire européenne avec la Juventus
Gleison Bremer a déclaré son intention d’inscrire son nom dans l’histoire de la Juventus avant le match d’ouverture de l’UEFA Europa League contre le NEC Nimègue à l’Allianz Stadium. Le défenseur central brésilien s’est exprimé auprès d’UEFA.com à la veille de la rencontre pour exposer les ambitions européennes de l’effectif.
En tant que capitaine, Bremer a souligné la volonté de l’équipe de lancer une solide campagne continentale sous les ordres de l’entraîneur principal Luciano Spalletti.
La Juventus veut frapper fort d’entrée dans la compétition.
- Giuseppe Maffia
Un défenseur revient sur l’héritage de Scirea
Bremer a reconnu l’immense responsabilité que représente le fait de porter le brassard, en citant l’ancien défenseur légendaire Gaetano Scirea comme source d’inspiration. Tout en évitant les comparaisons directes en raison de la pression que cela implique, le joueur de 29 ans reste déterminé à construire son propre héritage grâce au travail.
Il a mis en avant son style agressif, sa domination dans le jeu aérien et sa puissance physique comme des atouts majeurs pour aider l’équipe à réussir.
« Beaucoup de défenseurs ont marqué l’histoire ici, surtout Gaetano Scirea, a expliqué Bremer. Il serait vraiment très difficile pour moi de me comparer à eux, car la pression est énorme. Mais j’espère pouvoir laisser mon empreinte et je donnerai toujours tout sur le terrain. »
Un Brésilien salue les orientations tactiques de Spalletti
Le capitaine de la Juventus a couvert Spalletti d’éloges, soulignant à quel point le technicien toscan a apporté une direction tactique claire et accéléré le développement de l’équipe. Bremer a insisté sur le fait que travailler quotidiennement sous les ordres de l’entraîneur affine ses qualités individuelles.
Il a affiché une confiance absolue dans le projet construit par l’entraîneur principal.
« Il nous a donné une direction, il nous a mis sur la bonne voie », a ajouté Bremer. « Nous avons beaucoup grandi avec lui. C’est un entraîneur de tout premier plan, un champion, et il nous aide à atteindre nos objectifs jour après jour. »
- Buzzi
La Juventus se concentre sur la victoire en Ligue Europa
Alors que sa campagne européenne débute face au club néerlandais du NEC, Bremer n’a pas caché son désir de soulever le trophée. Le défenseur estime que la Juventus possède la qualité nécessaire pour aller au bout de la compétition.
Une victoire à domicile offrirait le tremplin idéal à ses ambitions européennes.
La Juventus retrouve le chemin de la compétition avec l’intention de prendre trois points pour lancer sa phase de groupes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles