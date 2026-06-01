Dans une déclaration qui a surpris de nombreux supporters, Shearer a affirmé que Bellingham ne devrait pas figurer dans le onze de départ pour le premier match de l'Angleterre en Coupe du monde.

Bien que Bellingham soit reconnu comme l’un des meilleurs milieux au monde, l’ancien buteur estime que Morgan Rogers, d’Aston Villa, offre actuellement un profil plus adapté à l’équilibre tactique des Three Lions.

Lors du lancement de la campagne Coupe du monde de Betfair, l’ancien buteur a expliqué : « Pour moi, Jude ne doit pas débuter le premier match. Je pense que Thomas s’en tiendra à ce qui a bien fonctionné pour lui lors des matchs de l’Angleterre : (Elliot) Anderson et Declan Rice [au milieu], puis Morgan Rogers devant eux. Je m’attends à ce qu’il aligne ces trois-là. C’est ce que je ferais. »