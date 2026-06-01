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Laissez Jude Bellingham sur le banc ! L'Angleterre envisagerait de laisser la star du Real Madrid sur le banc, tandis qu'Alan Shearer explique comment tirer le meilleur parti d'Harry Kane lors de la Coupe du monde 2026
Shearer donne sa préférence à Rogers plutôt qu’à Bellingham.
Dans une déclaration qui a surpris de nombreux supporters, Shearer a affirmé que Bellingham ne devrait pas figurer dans le onze de départ pour le premier match de l'Angleterre en Coupe du monde.
Bien que Bellingham soit reconnu comme l’un des meilleurs milieux au monde, l’ancien buteur estime que Morgan Rogers, d’Aston Villa, offre actuellement un profil plus adapté à l’équilibre tactique des Three Lions.
Lors du lancement de la campagne Coupe du monde de Betfair, l’ancien buteur a expliqué : « Pour moi, Jude ne doit pas débuter le premier match. Je pense que Thomas s’en tiendra à ce qui a bien fonctionné pour lui lors des matchs de l’Angleterre : (Elliot) Anderson et Declan Rice [au milieu], puis Morgan Rogers devant eux. Je m’attends à ce qu’il aligne ces trois-là. C’est ce que je ferais. »
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Retrouver l'efficacité offensive de Kane
La sélection surprenante de Shearer s’explique par la volonté de tirer le meilleur d’Harry Kane. L’icône de Newcastle estime que l’Angleterre a buté sur un manque de joueurs capables de percer derrière son avant-centre lors des précédents tournois, un rôle dans lequel Rogers se distingue davantage que l’actuelle génération de milieux créateurs.
Shearer a justifié ce choix tactique : « Nous n’avons pas vu le meilleur de Kane lors du dernier tournoi, il y a quelques années, et je pense que, pour tirer le meilleur parti d’Harry, comme on l’a vu avec l’équipe du Bayern Munich cette saison, il faut des joueurs capables de percer les lignes et de le dépasser. »
Il a ajouté : « Il est brillant pour venir chercher le ballon et réaliser ces passes lui-même, mais il faut des joueurs capables de le dépasser, et nous n’avions pas vraiment cela. Si l’Angleterre veut briller dans ce tournoi, elle doit tirer le meilleur de Harry. »
L'ascension d'Elliot et de Rogers
Le trio de milieu de terrain proposé par Shearer inclut Elliot Anderson, dont la valeur a considérablement augmenté depuis son départ de St James’ Park. Si l’ancien capitaine de Newcastle admet avoir regretté de voir le jeune joueur quitter le club de son enfance, il reconnaît que ce transfert lui a permis de s’épanouir et qu’il semble désormais prêt à former un duo avec Rice sur la plus grande scène internationale.
À propos du joueur de Nottingham Forest, Shearer a déclaré : « Anderson a franchi trois ou quatre niveaux supplémentaires depuis qu’il a quitté Newcastle. Même si son départ a été douloureux, il a pu s’épanouir et devenir un élément clé de son nouveau club. C’est un talent exceptionnel et il n’a pas fini de progresser. »
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Le dilemme du numéro 10 et l'absence de Foden
Si tous les regards sont tournés vers Bellingham, Shearer rappelle toutefois que Tuchel doit gérer une abondance de talents au poste de meneur de jeu. Phil Foden et Cole Palmer prétendent également à ce rôle, et la concurrence est plus féroce que jamais.
Concernant cette concurrence, il a déclaré : « Nous sommes très bien pourvus au poste de numéro 10. Il est certain qu’un, voire deux joueurs extrêmement talentueux devront rester sur le banc. Phil Foden n’a pas joué régulièrement, il est donc impossible qu’il soit en forme. Nous connaissons tous son talent. Il vient simplement de passer une saison en demi-teinte par rapport à ses propres standards très, très élevés. Il est incroyablement doué, mais nous ne l’avons pas suffisamment vu cette saison. »