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Laissez Jude Bellingham sur le banc ! L'Angleterre devrait laisser la superstar du Real Madrid sur le banc, tandis qu'Alan Shearer explique comment tirer le meilleur parti d'Harry Kane lors de la Coupe du monde 2026
Shearer donne sa préférence à Rogers plutôt qu’à Bellingham.
Dans une déclaration qui a surpris de nombreux supporters, Shearer a affirmé que Bellingham ne devrait pas figurer dans le onze de départ de l'Angleterre pour son premier match de la Coupe du monde.
Bien que Bellingham soit reconnu comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux, l’ancien buteur estime que Morgan Rogers, d’Aston Villa, est actuellement le profil le plus adapté à l’équilibre tactique de l’équipe.
S’exprimant lors du lancement de la campagne de Betfair pour la Coupe du monde, Shearer a déclaré : « Pour moi, Jude ne doit pas débuter le premier match. Je pense que Thomas s’en tiendra à ce qui a bien fonctionné pour lui lors des matchs de l’Angleterre : (Elliot) Anderson et Declan Rice [en milieu défensif], puis Morgan Rogers devant eux. Je m’attends à ce qu’il aligne ces trois-là. C’est ce que je ferais. »
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Retrouver l'efficacité offensive de Kane
Pour Shearer, sélectionner Rogers s’impose : il s’agit de libérer tout le potentiel du capitaine Kane. L’icône de Newcastle estime que l’Angleterre a buté lors des précédents tournois en l’absence de joueurs capables de percer derrière l’attaquant, un rôle dans lequel Rogers surpasse, selon lui, l’actuelle génération de milieux créatifs.
Shearer a justifié ce choix tactique : « Nous n’avons pas vu Kane à son meilleur niveau lors du dernier tournoi, il y a quelques années, et je pense que pour tirer le meilleur parti d’Harry, comme on l’a vu cette saison au Bayern Munich, il faut des joueurs capables de percer les lignes et de le dépasser. »
Il a ajouté : « Il est brillant pour descendre chercher le ballon puis effectuer lui-même ces passes, mais il faut avoir des joueurs qui le dépassent, et nous n’avions pas tout à fait cela. Si l’Angleterre veut réussir dans ce tournoi, elle doit tirer le meilleur parti d’Harry. »
L'ascension d'Elliot et de Rogers
Le trio de milieu de terrain proposé par Shearer inclut Elliot Anderson, dont la cote a considérablement grimpé depuis son départ de St James' Park. Si l'ancien capitaine de Newcastle admet avoir peiné de voir le jeune joueur quitter le club de son enfance, il reconnaît que ce transfert a permis au milieu de terrain de s'épanouir et de se montrer prêt à faire équipe avec Rice sur la plus grande scène qui soit.
À propos du joueur de Nottingham Forest, Shearer a déclaré : « Anderson a franchi trois ou quatre niveaux supplémentaires depuis qu’il a quitté Newcastle. Même si son départ a été douloureux, il s’est révélé bénéfique : il se sent désormais indispensable à son équipe. C’est un talent exceptionnel et il n’a pas fini de progresser. »
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Le dilemme du numéro 10 et l’absence de Foden
Si l’attention reste focalisée sur Bellingham, Shearer a également évoqué la difficulté à laquelle Tuchel est confronté face à l’abondance de talents au poste de numéro 10. Avec Phil Foden et Cole Palmer qui se disputent eux aussi du temps de jeu, la concurrence est plus féroce que jamais.
À ce sujet, il a déclaré : « Nous sommes très bien pourvus dans ce rôle. Il est donc inévitable qu’un, voire deux joueurs extrêmement talentueux, se retrouvent sur le banc. Phil Foden ne joue pas régulièrement, il est donc logique qu’il ne soit pas au meilleur de sa forme. Nous connaissons tous son talent. Il vient simplement de connaître une saison en demi-teinte par rapport à ses propres standards, qui sont très, très élevés. Il est incroyablement doué, mais nous ne l’avons pas suffisamment vu à l’œuvre cette saison. »