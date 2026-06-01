Laissez Jude Bellingham sur le banc ! L'Angleterre devrait laisser la superstar du Real Madrid sur le banc, tandis qu'Alan Shearer explique comment tirer le meilleur parti d'Harry Kane lors de la Coupe du monde 2026

Dans une déclaration qui a surpris de nombreux supporters, Shearer a affirmé que Bellingham ne devrait pas figurer dans le onze de départ de l'Angleterre pour son premier match de la Coupe du monde.

Bien que Bellingham soit reconnu comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux, l’ancien buteur estime que Morgan Rogers, d’Aston Villa, est actuellement le profil le plus adapté à l’équilibre tactique de l’équipe.

S’exprimant lors du lancement de la campagne de Betfair pour la Coupe du monde, Shearer a déclaré : « Pour moi, Jude ne doit pas débuter le premier match. Je pense que Thomas s’en tiendra à ce qui a bien fonctionné pour lui lors des matchs de l’Angleterre : (Elliot) Anderson et Declan Rice [en milieu défensif], puis Morgan Rogers devant eux. Je m’attends à ce qu’il aligne ces trois-là. C’est ce que je ferais. »