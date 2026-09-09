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« Laisse-moi tranquille ! » : Ryan Giggs révèle comment la star de Manchester City à 116 M£, Elliot Anderson, a repoussé son appel désespéré à rejoindre Manchester United sur un parcours de golf
Une rencontre fortuite sur le green
La quête des talents de tout premier plan se déroule souvent à huis clos, mais Giggs a révélé qu’il avait adopté une approche plus personnelle lorsqu’il a tenté de faire venir Anderson à Manchester United. S’exprimant dans Rio Ferdinand Presents: The Debrief, l’ailier emblématique a détaillé la manière dont il a essayé de tirer parti d’une rencontre fortuite avec le milieu anglais pendant ses vacances, juste avant la Coupe du monde.
Giggs a admis qu’il ne s’était pas retenu lorsqu’il a compris qu’il partageait le parcours avec celui qui était alors une cible de United. « C’était littéralement quelques jours avant qu’il ne parte à la Coupe du monde. Je l’ai bombardé de questions », a confié Giggs à Ferdinand.
« Au début, il ne savait pas trop comment le prendre, puis il s’est un peu détendu. Mais pendant les quatre ou cinq premiers trous, on se croisait littéralement. Et à la fin, il m’a dit : “Tu veux bien me laisser, me laisser tranquille ? Tu veux bien me laisser jouer au golf, s’il te plaît ? Tu vas avoir des ennuis.” »
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La réalité financière de l’accord pour Anderson
Malgré l’opération séduction menée par l’un des plus grands joueurs de l’histoire de United, Manchester United a finalement renoncé à ce transfert en raison de son coût. Manchester City a recruté Anderson pour un montant de 116 millions de livres sterling, un chiffre qui a changé le paysage du marché estival.
Revenant sur l’ampleur du transfert, Ferdinand a soutenu le style de recrutement agressif de Giggs, tout en reconnaissant les contraintes financières de Manchester United. « C’est ce que je fais quand je vois certains joueurs. Je m’en fiche. Il faut tout tenter pour boucler ce genre de dossiers. C’est fou, quand même. Évidemment, le montant était dingue. Et c’est juste un montant astronomique. Manchester United n’a pas le budget pour payer ça. »
La surprenante préférence de Guardiola pour Manchester United
Au cours de l’entretien, Giggs a ensuite enchaîné avec une autre anecdote intrigante impliquant l’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Il s’est souvenu d’un dîner auquel assistaient plusieurs poids lourds du football, dont Sir Alex Ferguson, lors duquel le sujet de l’effectif de Manchester United est venu sur la table. Giggs voulait savoir quel joueur l’entraîneur au palmarès impressionnant admirait le plus dans les rangs de leur rival de la même ville.
Giggs a raconté cette conversation d’il y a plusieurs années, en soulignant que le technicien catalan avait été extrêmement catégorique sur le joueur qu’il aimerait avoir dans sa propre équipe.
« Nous étions environ huit, donc il [Ferguson] m’a assis à côté de Pep, c’était il y a, je dirais, environ huit ou neuf ans », a raconté Giggs. « Je me suis tourné vers Pep et je lui ai dit : “Tu sais, quel joueur de United tu aimes ?” Il m’a répondu : “Eh bien, qui penses-tu ?”
« Alors j’ai dit, De Gea ? Il a répondu non. Luke Shaw ? J’étais là, non. Il a dit : “Le meilleur joueur de Manchester United, c’est Marcus Rashford. Je le prendrais demain.” Et là, ça m’a fait me demander ce qu’il voyait, Pep. Et c’était évidemment comme avant-centre. »
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Le derby approche à Old Trafford
La révélation sur l’intérêt précoce de Guardiola pour Rashford apporte un éclairage fascinant sur la carrière de l’attaquant à Old Trafford. Alors que Rashford a dû relancer sa carrière en prêt ces dernières saisons, le fait qu’il ait été désigné par l’entraîneur de City comme le « meilleur joueur » de United en dit long sur son potentiel en tant que professionnel.
Alors que United se prépare à recevoir City ce dimanche, les histoires racontées par Giggs rappellent à quel point les marges sont infimes dans le recrutement au plus haut niveau, ainsi que le respect mutuel qui existe entre rivaux. Les supporters de United se demanderont forcément ce qui aurait pu se passer si l’argumentaire de Giggs sur un parcours de golf avait fonctionné, ou si Rashford avait un jour effectué l’impensable bascule vers le camp bleu de la ville.
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