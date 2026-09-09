« Laisse-moi tranquille ! » : Ryan Giggs révèle comment la star de Manchester City à 116 M£, Elliot Anderson, a repoussé son appel désespéré à rejoindre Manchester United sur un parcours de golf

La quête des talents de tout premier plan se déroule souvent à huis clos, mais Giggs a révélé qu’il avait adopté une approche plus personnelle lorsqu’il a tenté de faire venir Anderson à Manchester United. S’exprimant dans Rio Ferdinand Presents: The Debrief, l’ailier emblématique a détaillé la manière dont il a essayé de tirer parti d’une rencontre fortuite avec le milieu anglais pendant ses vacances, juste avant la Coupe du monde.

Giggs a admis qu’il ne s’était pas retenu lorsqu’il a compris qu’il partageait le parcours avec celui qui était alors une cible de United. « C’était littéralement quelques jours avant qu’il ne parte à la Coupe du monde. Je l’ai bombardé de questions », a confié Giggs à Ferdinand.

« Au début, il ne savait pas trop comment le prendre, puis il s’est un peu détendu. Mais pendant les quatre ou cinq premiers trous, on se croisait littéralement. Et à la fin, il m’a dit : “Tu veux bien me laisser, me laisser tranquille ? Tu veux bien me laisser jouer au golf, s’il te plaît ? Tu vas avoir des ennuis.” »



