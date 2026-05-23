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« Lâche-le un peu, José Mourinho ! » Présent en tribune pour la finale de la Coupe du Bayern, le futur entraîneur du Real Madrid suit de près la rencontre alors que les rumeurs concernant Michael Olise vont bon train. Toutefois, le président du club rappelle que le Français est « intransférable »
José Mourinho a assisté à la finale de la Coupe d’Allemagne.
Selon Sky Sports, Mourinho a été aperçu samedi après-midi quittant l’hôtel Adlon Kempinski à Berlin, casquette bleue et chemise décontractée, en route pour l’Olympiastadion. L’entraîneur de 63 ans était dans la capitale allemande pour assister à la finale de la DFB-Pokal entre le Bayern Munich et Stuttgart, une présence qui a immédiatement relancé les spéculations sur ses projets de transfert estival alors qu’il s’apprête à prendre les rênes du Real Madrid.
Le technicien portugais était accompagné de Hendrik Schauerte, collaborateur de l’agence Gestifute dirigée par Jorge Mendes. Alors que son retour sur le banc du Real Madrid devrait être officialisé sous peu, sa présence en tribune VIP laisse penser que les préparatifs de la future refonte de l’effectif madrilène sont déjà bien engagés.
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La star du Bayern dans le viseur
Ce n’est un secret pour personne : Olise s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités du football européen, et selon certaines informations, Mourinho serait un fervent admirateur de l’ailier français. Ayant fait forte impression depuis son arrivée en Bundesliga, Olise est considéré comme une recrue susceptible d’apporter un supplément de talent à l’attaque madrilène la saison prochaine.
Invité par le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, Mourinho n’a pas caché son intérêt pour le joueur. Tandis que les discussions pour son retour au Bernabéu se poursuivent en coulisses, sa présence à Berlin confirme qu’Olise est en pole position sur sa short-list.
Hoeness lance un avertissement sans concession concernant les transferts
Le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, a rapidement réagi aux rumeurs d’intérêt de Mourinho pour Olise. Interrogé sur un éventuel transfert du joueur vers l’Espagne, la légende bavaroise de 74 ans a été formelle : toute tentative d’arracher l’attaquant à l’Allianz Arena est vaine.
À la mission de repérage menée par le Special One, le président d’honneur a opposé une fin de non-recevoir aussi nette que définitive : « Il peut bien jeter cinq regards sur Olise, il ne l’aura pas. Il reste intransférable. J’espère ne pas le croiser, car il aurait pu s’épargner le déplacement depuis Madrid. »
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La saison exceptionnelle d'Olise
Olise a été désigné meilleur joueur de la saison de Bundesliga pour l’exercice en cours. À la veille de la rencontre face à Stuttgart, l’ailier compte 52 apparitions sous le maillot du Bayern toutes compétitions confondues, ponctuées de 22 buts et 30 passes décisives. Lors de ce parcours remarquable, il a notamment guidé le géant allemand vers l’élimination du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, délivrant d’abord une passe décisive à l’aller avant de marquer lui-même au retour.