Selon Sky Sports, Mourinho a été aperçu samedi après-midi quittant l’hôtel Adlon Kempinski à Berlin, casquette bleue et chemise décontractée, en route pour l’Olympiastadion. L’entraîneur de 63 ans était dans la capitale allemande pour assister à la finale de la DFB-Pokal entre le Bayern Munich et Stuttgart, une présence qui a immédiatement relancé les spéculations sur ses projets de transfert estival alors qu’il s’apprête à prendre les rênes du Real Madrid.

Le technicien portugais était accompagné de Hendrik Schauerte, collaborateur de l’agence Gestifute dirigée par Jorge Mendes. Alors que son retour sur le banc du Real Madrid devrait être officialisé sous peu, sa présence en tribune VIP laisse penser que les préparatifs de la future refonte de l’effectif madrilène sont déjà bien engagés.