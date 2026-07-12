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« Lâche » : Erling Haaland fulmine après une décision controversée impliquant son nouveau coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson, tandis que le VAR a joué un mauvais tour à la Norvège lors de son quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre
Haaland fustige une décision arbitrale qu'il juge « faible »
Haaland n'a pas mâché ses mots après la défaite déchirante de la Norvège face à l'Angleterre (2-1) à l'issue des prolongations au Miami Stadium. L’attaquant de 25 ans s’est retrouvé au cœur de la polémique lorsque le but de Torbjorn Lysaker Heggem, inscrit à la 10e minute de la seconde période, a été annulé par la VAR. Les arbitres ont estimé qu’Haaland avait commis une faute sur Anderson, son futur coéquipier à Manchester City, lors de l’action menant au but.
Interrogé après la rencontre par TV 2, l’attaquant a exprimé son incrédulité face à une décision qu’il estime injustifiée. « Ça laisse un goût un peu amer, pour être honnête », a-t-il admis. « J’ai le sentiment qu’on méritait mieux. Je ne pense pas que ce soit un coup franc. Le but a été refusé parce que j’ai poussé Elliot Anderson au sol, alors que c’est moi qui suis bousculé à chaque duel. C’est un peu amer. »
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Frustration face au manque d’uniformité des critères d’utilisation de la VAR
La mêlée dans la surface de réparation avec Anderson s’est avérée être le tournant décisif sous la chaleur étouffante de Floride. Bien que le tournoi se soit soldé par une déception, Haaland s’est imposé comme l’une des plus grandes stars de la Coupe du monde, avec sept buts à son actif qui lui ont valu la deuxième place au classement des meilleurs buteurs, juste derrière le duo Kylian Mbappé-Lionel Messi, auteurs de huit buts chacun. Néanmoins, le numéro 9 norvégien a fait valoir que si un tel contact physique était considéré comme une faute, il devrait lui-même obtenir bien plus de coups francs lors de chaque match de Premier League et de chaque rencontre internationale, estimant que cette décision manquait de la fermeté nécessaire pour un quart de finale de Coupe du monde.
« Si c’est un coup franc, alors je devrais en obtenir un à chaque duel, à chaque match », a-t-il ajouté. « On me bouscule, on me tire dans tous les sens, et je trouve ça trop laxiste. Ce sont des détails qui font la différence en Coupe du monde. Contre le Brésil, on a réussi à inverser la tendance. Aujourd’hui, si les décisions serrées tournent en notre défaveur, ce sera difficile. »
« Marquer un but chaque jour de la semaine doit être l’objectif »
Haaland n’était pas le seul à avoir été frustré par l’arbitrage à Miami. Le milieu de terrain de Fulham, Sander Berge, s’est montré tout aussi virulent concernant la prestation de l’arbitre et l’impact général des marges très serrées dans le football international. Berge a souligné le manque de cohérence des décisions, suggérant que les critères utilisés pour sanctionner Haaland entraîneraient une avalanche de penalties dans le championnat national.
« Ça devrait être un but tous les jours de la semaine, mais les marges sont minimes », a expliqué Berge. « On ne sait jamais dans quel sens ça va pencher. Si c'est comme ça, au moins j'aurai des penalties toutes les semaines en Premier League. »
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La polémique autour de la « Spidercam » plane sur le départ de la Norvège
Pour aggraver la situation, le camp norvégien a également contesté l’égalisation de Jude Bellingham, inscrite plus tôt dans la rencontre. Certains ont affirmé que le ballon avait heurté un câble du système « Spidercam » du stade avant le but, un détail que Berge a jugé impossible d’ignorer.
« Je ne m’étendrai pas sur le câble pour l’instant, mais ce serait absurde si c’était le cas », a déclaré Berge à la presse. « Le but du 2-1 parle de lui-même. » Tandis que l’Angleterre se prépare désormais à défier l’Argentine en demi-finale, la Norvège peut être légitimement fière de son parcours, elle qui a atteint les quarts de finale pour sa première Coupe du monde depuis 1998.
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