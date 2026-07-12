Haaland n'a pas mâché ses mots après la défaite déchirante de la Norvège face à l'Angleterre (2-1) à l'issue des prolongations au Miami Stadium. L’attaquant de 25 ans s’est retrouvé au cœur de la polémique lorsque le but de Torbjorn Lysaker Heggem, inscrit à la 10e minute de la seconde période, a été annulé par la VAR. Les arbitres ont estimé qu’Haaland avait commis une faute sur Anderson, son futur coéquipier à Manchester City, lors de l’action menant au but.

Interrogé après la rencontre par TV 2, l’attaquant a exprimé son incrédulité face à une décision qu’il estime injustifiée. « Ça laisse un goût un peu amer, pour être honnête », a-t-il admis. « J’ai le sentiment qu’on méritait mieux. Je ne pense pas que ce soit un coup franc. Le but a été refusé parce que j’ai poussé Elliot Anderson au sol, alors que c’est moi qui suis bousculé à chaque duel. C’est un peu amer. »