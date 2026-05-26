La WSL, prochaine étape pour Alexia Putellas ? Le départ de Barcelone de la double lauréate du Ballon d’Or est confirmé, alors que son nom circule auprès de clubs anglais

Le FC Barcelone a officiellement annoncé le départ de Putellas en fin de saison, concluant ainsi 14 années d’une carrière brillante au sein de l’équipe première. Selon un communiqué publié sur le site du club, la milieu de terrain de 30 ans fera ses adieux lors d’une cérémonie spéciale mercredi matin au Spotify Camp Nou.

Le club catalan a rendu hommage à sa capitaine, soulignant son statut de modèle mondial et son rôle moteur dans l’essor du football féminin. Arrivée en provenance de Levante en 2012, à seulement 18 ans, Putellas s’est imposée comme l’une des figures légendaires du football moderne.