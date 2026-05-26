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La WSL, prochaine étape pour Alexia Putellas ? Le départ de Barcelone de la double lauréate du Ballon d’Or est confirmé, alors que son nom circule auprès de clubs anglais
L’ère se termine en Catalogne
Le FC Barcelone a officiellement annoncé le départ de Putellas en fin de saison, concluant ainsi 14 années d’une carrière brillante au sein de l’équipe première. Selon un communiqué publié sur le site du club, la milieu de terrain de 30 ans fera ses adieux lors d’une cérémonie spéciale mercredi matin au Spotify Camp Nou.
Le club catalan a rendu hommage à sa capitaine, soulignant son statut de modèle mondial et son rôle moteur dans l’essor du football féminin. Arrivée en provenance de Levante en 2012, à seulement 18 ans, Putellas s’est imposée comme l’une des figures légendaires du football moderne.
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Casseur de records et vainqueur invétéré
Au fil d’une carrière remarquable, Putellas a accumulé des statistiques impressionnantes désormais gravées dans les annales du club. L’internationale espagnole a disputé 507 matchs sous le maillot blaugrana, se hissant à la deuxième place du classement historique, à seulement neuf rencontres de Melanie Serrano.
Meilleure buteuse de l’histoire du club avec 232 réalisations, elle a guidé le FC Barcelone vers 38 trophées, un palmarès sans précédent : quatre Ligues des champions, dix championnats d’Espagne, dix Copas de la Reina, six Supercoupes d’Espagne et huit Copas de Catalunya.
Surmonter l'adversité sur la scène internationale
Au-delà des succès collectifs, la milieu de terrain n’a cessé de repousser les limites de l’excellence individuelle dans le football féminin. Elle est entrée dans l’histoire en devenant la première joueuse du FC Barcelone à remporter le prestigieux Ballon d’Or, qu’elle a décroché à deux reprises, en 2021 et 2022.
Au cours de ces saisons exceptionnelles, elle a également été couronnée « FIFA The Best » et « Joueuse de l’année de l’UEFA ». Sur la scène internationale, elle a conquis le monde, remportant une Coupe du monde et deux Ligue des nations de l’UEFA avec l’Espagne. Le communiqué du club a salué sa ténacité hors norme, soulignant sa capacité à surmonter des blessures graves grâce à des sacrifices considérables et à une force mentale remarquable.
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Quelle sera la prochaine étape pour Putellas ?
Alors que ce chapitre glorieux touche à sa fin, tous les regards se tournent vers sa prochaine destination. La perspective de voir Putellas mettre son immense talent au service de la Women's Super League est une possibilité très prometteuse. Manchester City vient de remporter le championnat cette saison, Arsenal terminant deuxième, et ces deux géants anglais suivront sans aucun doute de près son parcours alors qu'elle se prépare à relever un nouveau défi – les London City Lionesses étant également très bien placées dans la course.