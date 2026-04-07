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La violente diatribe d'Ousmane Dembélé contre le PSG « a porté ses fruits », alors que Vitinha prend la défense de l'ailier lauréat du Ballon d'Or, qui avait critiqué publiquement ses coéquipiers
L'appel de Dembélé à l'esprit d'équipe
La polémique remonte à la mi-février, lorsqu’un Dembélé frustré a critiqué l’attitude de l’équipe après une défaite décevante 3-1 à Rennes. L’international français n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match, exigeant que certains joueurs cessent de jouer pour eux-mêmes et commencent à donner la priorité aux couleurs du club.
« Je pense qu’il faut mettre plus d’envie, il faut avant tout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs », avait déclaré Dembélé à l’époque. « Parce que si on joue chacun de son côté sur le terrain, ça ne va pas bien se passer, on ne remportera pas les titres qu’on veut. »
Il a ajouté : « La saison dernière, nous avons fait passer le club, l’écusson, le Paris Saint-Germain avant tout, avant de penser à nous-mêmes. Je pense que nous devons retrouver cela, surtout dans ces matchs. Nous savons que nous sommes dans la deuxième moitié de la saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit passer en premier, pas les individus. »
- (C)Getty Images
Vitinha soutient l'ailier « fougueux »
À la veille du match crucial des quarts de finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool, Vitinha a révélé que le vestiaire n’avait pas pris ombrage de cette critique publique. Au contraire, le milieu de terrain a salué le leadership de Dembélé dans cette période difficile, laissant entendre que cette sortie avait servi de coup de semonce nécessaire à l’équipe de Luis Enrique.
« Je m'en souviens bien », a avoué Vitinha lors de la conférence de presse de mardi. « Ce que je peux dire, c'est que nous en avons même parlé. Nous sommes calmes. Nous connaissons bien notre coéquipier. C’est bien qu’il ait été un peu « chaud » à la fin du match. Il s’est exprimé et c’est normal. Même s’il avait un peu raison dans ce qu’il a dit, nous l’avons bien pris et nous avons continué. Ensuite, nous avons vu que cela a porté ses fruits. »
L'impact sur la forme du PSG
Ces résultats viennent certainement étayer l'affirmation de Vitinha selon laquelle la diatribe de Dembélé a servi de catalyseur au changement. Depuis la défaite à Rennes et les retombées qui ont suivi, le PSG a entamé une impressionnante série de bons résultats. Il a remporté sept des neuf matchs disputés depuis la tirade de Dembélé, faisant match nul contre Monaco en Ligue des champions et s'inclinant face au même adversaire en Ligue 1. Malgré ce faux pas, le club s'est rapproché d'un nouveau titre national tout en se qualifiant pour les phases finales de la compétition européenne.
Dembélé lui-même a par la suite confirmé ses propos, déclarant : « Je ne regrette rien. C'était un petit coup de gueule pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits. »
- Getty Images Sport
L'attention se tourne désormais vers le match contre Liverpool
Le PSG aborde désormais le match aller des quarts de finale contre Liverpool avec un regain de cohésion. Luis Enrique espère que l'esprit d'équipe réclamé par Dembélé restera intact alors que son équipe affrontera une redoutable équipe des Reds au Parc des Princes. Alors que l'ancien attaquant du PSG, Hugo Ekitike, revient avec Liverpool sous un tout nouveau jour, l'objectif principal dans la capitale française est clairement de poursuivre sur sa lancée.