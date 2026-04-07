La violente diatribe d'Ousmane Dembélé contre le PSG « a porté ses fruits », alors que Vitinha prend la défense de l'ailier lauréat du Ballon d'Or, qui avait critiqué publiquement ses coéquipiers

La polémique remonte à la mi-février, lorsqu’un Dembélé frustré a critiqué l’attitude de l’équipe après une défaite décevante 3-1 à Rennes. L’international français n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match, exigeant que certains joueurs cessent de jouer pour eux-mêmes et commencent à donner la priorité aux couleurs du club.

« Je pense qu’il faut mettre plus d’envie, il faut avant tout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs », avait déclaré Dembélé à l’époque. « Parce que si on joue chacun de son côté sur le terrain, ça ne va pas bien se passer, on ne remportera pas les titres qu’on veut. »

Il a ajouté : « La saison dernière, nous avons fait passer le club, l’écusson, le Paris Saint-Germain avant tout, avant de penser à nous-mêmes. Je pense que nous devons retrouver cela, surtout dans ces matchs. Nous savons que nous sommes dans la deuxième moitié de la saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit passer en premier, pas les individus. »



