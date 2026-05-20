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« La vie et le football sont cruels » : Fermin Lopez rassure les supporters du FC Barcelone et de l’Espagne sur son état de santé après son intervention chirurgicale, consécutive à la déception de la Coupe du monde
Opération réussie pour la star du Barça
Le FC Barcelone a confirmé que Fermin a subi avec succès une intervention chirurgicale suite à la fracture du cinquième métatarsien du pied droit, survenue lors de la victoire 3-1 contre le Real Betis dimanche. Le jeune milieu de terrain, remplacé à la mi-temps de ce match, sera donc absent pour une durée encore indéterminée.
Dans un communiqué officiel publié à l’issue de l’intervention, le club a indiqué : « Fermin a subi avec succès une opération chirurgicale pour soigner la fracture du cinquième métatarsien de son pied droit. L’intervention a été réalisée à l’Hospital de Barcelona, sous la supervision du Dr Antoni Dalmau Coll et sous le contrôle du service médical du club. La durée de la convalescence sera déterminée en fonction de son évolution. »
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« La vie et le football sont cruels » : une formule lapidaire qui résume, en trois mots, l’exigence et la rudesse d’un sport où chaque match rappelle la dureté de l’existence.
Via les réseaux sociaux, le joueur de 23 ans a partagé sa déception, la blessure intervenant en pleine préparation de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne. Il a souligné le poids psychologique d’un tel revers pour un athlète au sommet de sa forme.
« L'opération s'est très bien passée et je pense déjà à revenir plus fort, physiquement et mentalement », a déclaré Fermin. « La vie et le football sont cruels quand on s'y attend le moins ou qu'on ne le mérite pas, mais il faut accepter que cela fait partie du parcours. C'est une période très difficile pour moi et un nouveau défi dans ma carrière, mais je le surmonterai, n'en doutez pas. Il est maintenant temps de soutenir l'équipe nationale et mes coéquipiers depuis chez moi. Merci du fond du cœur pour votre soutien et vos messages de sympathie. »
Les rêves de Coupe du monde brisés
Cette fracture intervient au pire moment pour le produit de La Masia, dont les brillantes statistiques (13 buts et 17 passes décisives en 48 matchs cette saison) lui avaient ouvert les portes de l’équipe de Luis de la Fuente. Alors que le tournoi débute en juin, le milieu de terrain voit ses rêves de Coupe du monde s’envoler en raison de la durée prévue de sa convalescence.
Selon les premières estimations, Fermin devrait être indisponible pendant environ trois mois, ce qui signifie qu’il manquera non seulement la grande compétition mondiale en Amérique du Nord, mais aussi l’intégralité de la préparation estivale du FC Barcelone. Un coup dur pour l’Espagne, déjà fébrile à l’idée de voir plusieurs autres cadres incertains avant ses premiers matches de groupe.
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Un soutien sans faille de la part de la famille blaugrana
Malgré la déception de ne pas pouvoir participer à la plus grande compétition de football, Fermin n’a pas été laissé seul face à sa convalescence. Mundo Deportivo rapporte que plusieurs coéquipiers de renom lui ont rendu visite à l’hôpital, soulignant ainsi les liens solides qui unissent l’actuel vestiaire du FC Barcelone. Des stars telles que Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri et Ferran Torres figuraient parmi ceux qui sont passés lui apporter leur soutien immédiatement après son opération.
Cette démonstration de solidarité évoque celle dont avait bénéficié Gavi l’an dernier, lors de sa convalescence après une rupture des ligaments croisés. Fermin a exprimé sa profonde gratitude pour ces marques de soutien, renforcées par la présence de dirigeants du club. Le Barça entend désormais accompagner le joueur de 23 ans afin qu’il retrouve son meilleur niveau pour le début de la saison 2026-2027. D’ici là, le milieu de terrain devra consacrer son été à un travail physique intensif en salle, plutôt que de briller sur les terrains comme il l’espérait.