« La vie et le football sont cruels » : Fermin Lopez rassure les supporters du FC Barcelone et de l’Espagne sur son état de santé après son intervention chirurgicale, consécutive à la déception de la Coupe du monde

Le FC Barcelone a confirmé que Fermin a subi avec succès une intervention chirurgicale suite à la fracture du cinquième métatarsien du pied droit, survenue lors de la victoire 3-1 contre le Real Betis dimanche. Le jeune milieu de terrain, remplacé à la mi-temps de ce match, sera donc absent pour une durée encore indéterminée.

Dans un communiqué officiel publié à l’issue de l’intervention, le club a indiqué : « Fermin a subi avec succès une opération chirurgicale pour soigner la fracture du cinquième métatarsien de son pied droit. L’intervention a été réalisée à l’Hospital de Barcelona, sous la supervision du Dr Antoni Dalmau Coll et sous le contrôle du service médical du club. La durée de la convalescence sera déterminée en fonction de son évolution. »



