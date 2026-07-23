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« La vie est une blague » : Neymar rompt le silence après les critiques reçues lors de la Coupe du monde ; le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção retrouve le sourire loin des terrains
Neymar défend sa sortie au poker
Mardi, Santos s'est imposé 4-1 sur la pelouse de l'Universidad Central du Venezuela lors du match aller des barrages de la Copa Sudamericana de la CONMEBOL. Le même jour, Neymar a suscité la polémique en participant à un tournoi de poker à São Paulo au lieu de voyager avec le groupe. En réponse aux critiques concernant son engagement, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção a publié une photo de lui, souriant autour d'une table de poker, avec cette légende lapidaire : « La vie est une blague. »
Cuca clarifie l'absence de la star
Malgré l'indignation générale, la participation de Neymar au tournoi a été autorisée par le club afin de lui permettre de se concentrer sur un programme de préparation physique après la Coupe du monde 2026.
L’entraîneur de Santos, Cuca, a clarifié la situation après la victoire de son équipe au Venezuela : « Comme il a été mis à l’écart pendant quelques jours et qu’il n’a pas eu de vacances, nous avons décidé de lui permettre de se renforcer encore davantage, en s’entraînant dur pour qu’il puisse enchaîner les matchs.
« Dans les dix jours à venir, nous allons jouer quatre matchs. Quel intérêt aurions-nous eu à le faire venir ici ? Vous avez vu à quel point ce voyage est éprouvant. Il est donc resté au club pour s’entraîner, tout comme [Willian] Arao, João Schmidt et Igor Vinicius, ce qui élargit nos options pour les prochaines rencontres. »
La vie après la retraite internationale
Cette période marque un tournant important pour Neymar, qui a récemment mis un terme à sa carrière internationale après la défaite inattendue du Brésil 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'ancien attaquant du FC Barcelone, auteur de 80 buts en 130 sélections avec la Seleção, se consacre désormais pleinement à ses obligations avec son club, Santos, où son contrat court jusqu'en décembre.
- AFP
Santos doit gérer un calendrier très chargé.
Neymar devrait faire son retour sur les terrains ce week-end, à l’occasion de la rencontre de championnat entre Santos et Chapecoense. Les « Peixe » ont plus que jamais besoin du leadership de leur star pour grimper de la 15e place du classement de la Série A. Même si le club dispose d’une avance confortable en Copa Sudamericana, la condition physique de l’attaquant sera déterminante pour aider Santos à digérer un calendrier chargé.
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