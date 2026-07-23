Malgré l'indignation générale, la participation de Neymar au tournoi a été autorisée par le club afin de lui permettre de se concentrer sur un programme de préparation physique après la Coupe du monde 2026.

L’entraîneur de Santos, Cuca, a clarifié la situation après la victoire de son équipe au Venezuela : « Comme il a été mis à l’écart pendant quelques jours et qu’il n’a pas eu de vacances, nous avons décidé de lui permettre de se renforcer encore davantage, en s’entraînant dur pour qu’il puisse enchaîner les matchs.

« Dans les dix jours à venir, nous allons jouer quatre matchs. Quel intérêt aurions-nous eu à le faire venir ici ? Vous avez vu à quel point ce voyage est éprouvant. Il est donc resté au club pour s’entraîner, tout comme [Willian] Arao, João Schmidt et Igor Vinicius, ce qui élargit nos options pour les prochaines rencontres. »