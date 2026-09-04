La tension entre le joueur et le club a atteint son paroxysme lorsque l’Atlético a publié deux communiqués officiels en l’espace de 24 heures, affirmant fermement qu’Alvarez ne serait pas autorisé à rejoindre le Barça. Si le club était, selon certaines informations, ouvert à un retour en Premier League avec Arsenal, aucun accord n’a vu le jour, laissant Alvarez se réconcilier avec ses employeurs actuels. Simeone a abordé ce sujet directement, en déclarant : « Pour moi, la vie est pleine d’opportunités. Et Julian a maintenant une opportunité. La plupart du temps, nous passons notre vie à juger, et nous devons moins nous en préoccuper et davantage apprendre. J’espère que cela lui aura servi d’expérience d’apprentissage. »

Simeone a ajouté : « J’espère qu’il est heureux... et qu’il le montrera en marquant des buts. »

L’entraîneur de l’Atlético tient à ce que son attaquant vedette se sente soutenu plutôt que puni pour ses velléités de départ durant le mercato estival. La gestion humaine de Simeone sera mise à l’épreuve alors qu’il cherche à tirer le meilleur d’un joueur qui a déjà inscrit 49 buts en 107 matches avec les Colchoneros.



