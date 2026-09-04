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« La vie est pleine d’opportunités ! » - Diego Simeone accueille Julian Alvarez de retour dans l’effectif de l’Atlético de Madrid après l’échec de son transfert à Barcelone
Simeone offre à Alvarez un nouveau départ
Simeone a confirmé qu’Alvarez sera inclus dans le groupe de l’Atlético de Madrid pour le prochain match de Liga contre l’Athletic Club. L’attaquant de 26 ans est de nouveau en lice après une semaine difficile, au cours de laquelle il a manqué deux jours d’entraînement en raison d’une maladie peu après avoir été informé que le club n’autoriserait pas un transfert de rêve chez le rival national, le FC Barcelone.
S’exprimant devant les médias avant le déplacement à Bilbao, Simeone s’est montré réfléchi au sujet de la situation, présentant cette saga du transfert comme un moment de croissance personnelle pour l’ancien joueur de Manchester City. « Julian Alvarez sera dans le groupe demain. Il s’entraîne bien, et nous attendons le meilleur de lui, comme de tous ses coéquipiers », a déclaré Simeone.
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Une « expérience d’apprentissage » pour l’Argentin
La tension entre le joueur et le club a atteint son paroxysme lorsque l’Atlético a publié deux communiqués officiels en l’espace de 24 heures, affirmant fermement qu’Alvarez ne serait pas autorisé à rejoindre le Barça. Si le club était, selon certaines informations, ouvert à un retour en Premier League avec Arsenal, aucun accord n’a vu le jour, laissant Alvarez se réconcilier avec ses employeurs actuels. Simeone a abordé ce sujet directement, en déclarant : « Pour moi, la vie est pleine d’opportunités. Et Julian a maintenant une opportunité. La plupart du temps, nous passons notre vie à juger, et nous devons moins nous en préoccuper et davantage apprendre. J’espère que cela lui aura servi d’expérience d’apprentissage. »
Simeone a ajouté : « J’espère qu’il est heureux... et qu’il le montrera en marquant des buts. »
L’entraîneur de l’Atlético tient à ce que son attaquant vedette se sente soutenu plutôt que puni pour ses velléités de départ durant le mercato estival. La gestion humaine de Simeone sera mise à l’épreuve alors qu’il cherche à tirer le meilleur d’un joueur qui a déjà inscrit 49 buts en 107 matches avec les Colchoneros.
Les liens avortés avec Barcelone et Arsenal
L’avenir d’Alvarez a été l’un des principaux sujets de discussion de la fin du mercato estival, sa demande privée de rejoindre Barcelone ayant provoqué d’importantes frictions en interne. Si le géant catalan était intéressé, la direction de l’Atletico a refusé de renforcer un rival direct dans la course au titre. Fait intéressant, le club s’est montré bien plus réceptif à des négociations avec Arsenal, en tenant des discussions directes avec le club londonien.
Cela fait suite aux commentaires de Simeone la semaine dernière, lorsqu’il s’est engagé à soutenir le joueur malgré les rumeurs persistantes autour d’un transfert. À ce moment-là, l’entraîneur a insisté sur le fait qu’il ferait « tout son possible » pour que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 « se sente important » à son retour.
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En quête d’un trophée au Metropolitano
Malgré son impressionnant bilan individuel devant le but depuis son arrivée à Madrid, Alvarez est toujours à la recherche de son premier trophée avec l'Atletico. La frustration des dernières semaines peut découler d'un désir de lutter pour les plus grands honneurs, mais pour l'instant, il doit rester concentré sur le terrain.
L'Atletico Madrid occupe actuellement une position compétitive au classement et aura besoin d'un Alvarez dans sa meilleure forme devant le but pour rivaliser avec le duopole du Real Madrid et de Barcelone. Le déplacement de samedi sur la pelouse de l'Athletic Club représente un test sévère pour l'attaquant de retour, qui sera soumis à une intense attention de la part des supporters comme des médias.
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