Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083507994.jpgPressefoto Baumann
Alvino Hanafi
Traduit par

« La vie écrit les plus belles histoires ! » : Niko Kovac envoie un message après qu’un attaquant snobé par l’Allemagne a offert la victoire à Dortmund

Borussia Dortmund
Bundesliga
N. Kovac

L’entraîneur principal du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a exprimé son immense joie pour Maxi Beier après que l’attaquant a inscrit le but de la victoire lors d’un succès 1-0 contre le VfB Stuttgart. Kovac a souligné la résilience de l’avant-centre après sa non-sélection en équipe nationale avant la trêve.

  • Kovac ravi alors que Dortmund maintient son début de saison sans faute

    L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a salué la résilience de son équipe après une victoire 1-0 arrachée de haute lutte sur la pelouse du VfB Stuttgart, lors de l'affiche de cette journée de Bundesliga. Ce résultat a permis au BVB de commencer une saison de championnat avec quatre victoires consécutives pour la première fois depuis onze ans.

    Maxi Beier a inscrit le but décisif à la 70e minute, envoyant les hommes de Kovac à la trêve internationale en tête du classement.

    L'entraîneur a souligné l'importance d'aller chercher des victoires difficiles à l'extérieur face à des adversaires nationaux de qualité.

    • Publicité
  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    L'entraîneur salue la réaction de Beier après sa non-sélection en équipe nationale

    S’exprimant devant les journalistes après le coup de sifflet final, Kovac a affiché une satisfaction particulière pour le héros du match, Beier. L’attaquant de 23 ans a trouvé le chemin des filets peu après avoir été laissé de côté dans la sélection de l’équipe nationale.

    Kovac a souligné que la déception individuelle crée souvent le décor de moments décisifs sur le terrain.

    « La vie écrit les plus belles histoires, a déclaré Kovac. Maxi Beier n’est pas avec l’équipe nationale, mais aujourd’hui, c’est lui qui a marqué. Je suis ravi pour lui, et cela montre finalement que nous avons un grand effectif et un grand joueur en Maxi, et qu’il a été récompensé aujourd’hui avec ce but. »


  • La patience tactique vient à bout de la défense intraitable de Stuttgart

    Kovac a salué la discipline tactique de son effectif lors d’une rencontre très disputée qui a exigé une immense patience. Après une première période équilibrée, les changements effectués en seconde période, avec notamment Jobe Bellingham et Kosta Karetsas, ont fait basculer le match en faveur de Dortmund.

    Bellingham a adressé un centre précis à ras de terre dans les six mètres pour permettre à Beier de conclure.

    L’entraîneur principal a souligné que le fait de disposer d’options polyvalentes sur le banc reste la plus grande force du BVB cette saison.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1083520663.jpgSportfoto Rudel

    La trêve offre un repos bien mérité avant un calendrier intense

    Une fois la victoire assurée, Kovac a confirmé que les membres de l’effectif non internationaux bénéficieront de repos avant de préparer un calendrier automnal intense. Après cette pause de trois semaines, Dortmund disputera neuf matches en seulement 30 jours, à commencer par le Werder Brême.

    L’entraîneur croate s’est dit totalement convaincu que ses joueurs peuvent maintenir leurs standards élevés dans toutes les compétitions.

    « Maintenant, il peut prendre quelques jours de repos et travailler depuis chez lui », a conclu Kovac au sujet de Beier.

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Werder Brême crest
Werder Brême
SVW