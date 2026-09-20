L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a salué la résilience de son équipe après une victoire 1-0 arrachée de haute lutte sur la pelouse du VfB Stuttgart, lors de l'affiche de cette journée de Bundesliga. Ce résultat a permis au BVB de commencer une saison de championnat avec quatre victoires consécutives pour la première fois depuis onze ans.

Maxi Beier a inscrit le but décisif à la 70e minute, envoyant les hommes de Kovac à la trêve internationale en tête du classement.

L'entraîneur a souligné l'importance d'aller chercher des victoires difficiles à l'extérieur face à des adversaires nationaux de qualité.