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« La vie écrit les plus belles histoires ! » : Niko Kovac envoie un message après qu’un attaquant snobé par l’Allemagne a offert la victoire à Dortmund
Kovac ravi alors que Dortmund maintient son début de saison sans faute
L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a salué la résilience de son équipe après une victoire 1-0 arrachée de haute lutte sur la pelouse du VfB Stuttgart, lors de l'affiche de cette journée de Bundesliga. Ce résultat a permis au BVB de commencer une saison de championnat avec quatre victoires consécutives pour la première fois depuis onze ans.
Maxi Beier a inscrit le but décisif à la 70e minute, envoyant les hommes de Kovac à la trêve internationale en tête du classement.
L'entraîneur a souligné l'importance d'aller chercher des victoires difficiles à l'extérieur face à des adversaires nationaux de qualité.
- Getty Images Sport
L'entraîneur salue la réaction de Beier après sa non-sélection en équipe nationale
S’exprimant devant les journalistes après le coup de sifflet final, Kovac a affiché une satisfaction particulière pour le héros du match, Beier. L’attaquant de 23 ans a trouvé le chemin des filets peu après avoir été laissé de côté dans la sélection de l’équipe nationale.
Kovac a souligné que la déception individuelle crée souvent le décor de moments décisifs sur le terrain.
« La vie écrit les plus belles histoires, a déclaré Kovac. Maxi Beier n’est pas avec l’équipe nationale, mais aujourd’hui, c’est lui qui a marqué. Je suis ravi pour lui, et cela montre finalement que nous avons un grand effectif et un grand joueur en Maxi, et qu’il a été récompensé aujourd’hui avec ce but. »
La patience tactique vient à bout de la défense intraitable de Stuttgart
Kovac a salué la discipline tactique de son effectif lors d’une rencontre très disputée qui a exigé une immense patience. Après une première période équilibrée, les changements effectués en seconde période, avec notamment Jobe Bellingham et Kosta Karetsas, ont fait basculer le match en faveur de Dortmund.
Bellingham a adressé un centre précis à ras de terre dans les six mètres pour permettre à Beier de conclure.
L’entraîneur principal a souligné que le fait de disposer d’options polyvalentes sur le banc reste la plus grande force du BVB cette saison.
- Sportfoto Rudel
La trêve offre un repos bien mérité avant un calendrier intense
Une fois la victoire assurée, Kovac a confirmé que les membres de l’effectif non internationaux bénéficieront de repos avant de préparer un calendrier automnal intense. Après cette pause de trois semaines, Dortmund disputera neuf matches en seulement 30 jours, à commencer par le Werder Brême.
L’entraîneur croate s’est dit totalement convaincu que ses joueurs peuvent maintenir leurs standards élevés dans toutes les compétitions.
« Maintenant, il peut prendre quelques jours de repos et travailler depuis chez lui », a conclu Kovac au sujet de Beier.
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