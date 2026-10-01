Retiré du football et après avoir passé 14 mois en prison dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il a été impliqué, Dani Alves est devenu prédicateur évangélique. Comme le confirme Olè, il sera en Argentine dans les prochains jours, comme l’a annoncé l’ancien footballeur lui-même sur ses réseaux sociaux. Les villes qui l’accueilleront seront au nombre de deux. Il fera d’abord étape à Formosa, où il participera au congrès prophétique « El Impacto de su Gloria » : deux rencontres sont prévues, le jeudi 14 octobre à 20 heures et le vendredi 15 à 13 heures, toutes deux à l’Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Ramón Leiva, Jesús Trinidad et Tomy Abdon seront également présents à ses côtés.





Alves se rendra ensuite à Salta, où il sera l’invité du stade Delmi les lundi 19 et mardi 20 octobre, à l’invitation de la fondation Estilo de Vida. Deux activités sont prévues par jour : une rencontre sportive à 9 heures, destinée aux athlètes et aux entraîneurs, et un rendez-vous ouvert au public à 20 h 30.





« Le royaume de Dieu s’approche de vous pour changer vos cœurs de pierre et vous donner un cœur de chair », a écrit Alves sur Instagram, accompagnant sa publication d’un long message religieux inspiré de l’Évangile selon Matthieu. Le Brésilien est de plus en plus impliqué dans cette nouvelle aventure religieuse, qui est en train de changer son image publique à l’échelle internationale.