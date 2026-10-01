La vie de Dani Alves, né en 1983, ex-latéral, entre autres, du Barcelone et de la Juventus, ainsi que de la sélection brésilienne, est de plus en plus romanesque, ou si vous préférez « digne d’un film ». D’abord une carrière de footballeur extraordinaire, puis l’affaire qui l’a conduit en prison, avant d’être définitivement acquitté, et enfin une nouvelle vie de prédicateur évangélique.
La vie digne d’un film de Dani Alves : il parcourt le monde comme prédicateur, après les triomphes, la prison, l’acquittement, les compagnes et les enfants
PRÉDICATEUR ÉVANGÉLIQUE : PROCHAINE ÉTAPE EN ARGENTINE
Retiré du football et après avoir passé 14 mois en prison dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il a été impliqué, Dani Alves est devenu prédicateur évangélique. Comme le confirme Olè, il sera en Argentine dans les prochains jours, comme l’a annoncé l’ancien footballeur lui-même sur ses réseaux sociaux. Les villes qui l’accueilleront seront au nombre de deux. Il fera d’abord étape à Formosa, où il participera au congrès prophétique « El Impacto de su Gloria » : deux rencontres sont prévues, le jeudi 14 octobre à 20 heures et le vendredi 15 à 13 heures, toutes deux à l’Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Ramón Leiva, Jesús Trinidad et Tomy Abdon seront également présents à ses côtés.
Alves se rendra ensuite à Salta, où il sera l’invité du stade Delmi les lundi 19 et mardi 20 octobre, à l’invitation de la fondation Estilo de Vida. Deux activités sont prévues par jour : une rencontre sportive à 9 heures, destinée aux athlètes et aux entraîneurs, et un rendez-vous ouvert au public à 20 h 30.
« Le royaume de Dieu s’approche de vous pour changer vos cœurs de pierre et vous donner un cœur de chair », a écrit Alves sur Instagram, accompagnant sa publication d’un long message religieux inspiré de l’Évangile selon Matthieu. Le Brésilien est de plus en plus impliqué dans cette nouvelle aventure religieuse, qui est en train de changer son image publique à l’échelle internationale.
L’affaire Dani Alves
Rappelons qu’Alves a été arrêté le 20 janvier 2023 après s’être présenté pour témoigner à la suite de la plainte déposée par une jeune femme de 23 ans, qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 31 décembre 2022. En février 2024, il avait été condamné à quatre ans et six mois de prison. Après 14 mois de détention provisoire, il a été remis en liberté le 25 mars de la même année après avoir versé une caution d’un million d’euros.
Le 28 mars 2025, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) l’a définitivement acquitté, annulant la condamnation précédente. Les juges ont estimé que le témoignage de la plaignante présentait des contradictions et qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour confirmer la condamnation. Alves a toujours rejeté les accusations.
LA FOI ET LA FAMILLE
Après sa libération, l’ancien footballeur s’est engagé sur la voie de la prédication évangélique. « Il faut avoir foi en Dieu. J’en suis la preuve. J’ai fait un pacte avec Dieu », avait-il déclaré par le passé, comme le rapporte Olé.
En novembre de l’année dernière, il est devenu père pour la troisième fois : il a eu un fils, dont le nom n’a pas été rendu public, avec le mannequin espagnol Joana Sanz, qu’il a épousée en 2017. Ses deux autres enfants, Daniel Jr. et Victoria, sont nés de son précédent mariage avec Dinorah Santana.
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