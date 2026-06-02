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« La vie continue » : Aurélien Tchouameni réagit à l’incident avec Federico Valverde au Real Madrid et dénonce les « absurdités » colportées par la presse
Des milieux de terrain ont été sanctionnés à la suite d’un accrochage.
Les coéquipiers madrilènes Tchouameni et Valverde ont récemment été impliqués dans deux altercations distinctes au centre d’entraînement du club ; la seconde a nécessité une intervention médicale pour l’Uruguayen. Valverde a subi une lacération au front après s’être cogné la tête contre une table lors de cette vive altercation. Le club madrilène a pris des mesures disciplinaires internes immédiates, infligeant une amende substantielle de 500 000 € (432 100 £) à chacun des joueurs, avant que ceux-ci ne présentent tous deux des excuses publiques.
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Valverde apporte des précisions sur sa visite à l'hôpital
Au lendemain de l’incident, Valverde a publié un communiqué précis. Il y explique que la fatigue liée à la compétition a déclenché l’altercation et affirme qu’il n’y a eu aucune violence physique entre les deux joueurs : « J’ai eu un accrochage avec un coéquipier à la suite d’une action à l’entraînement ; la fatigue et la frustration ont fait que la situation a pris des proportions démesurées.
Aujourd’hui, nous avons eu une nouvelle altercation. Au cours de la dispute, j’ai accidentellement heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front nécessitant une visite de routine à l’hôpital. Mon coéquipier [Tchouameni] ne m’a pas frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus. Même si je comprends qu’il soit plus facile pour vous de croire que nous nous sommes battus comme des chiffonniers ou qu’il m’a blessé intentionnellement, ce n’est pas ce qui s’est passé. »
Tchouameni dénonce les mensonges des médias
En marge du stage de préparation de l’équipe de France, Tchouameni a fermement dénoncé la couverture médiatique et démenti avec force les rumeurs l’envoyant à Manchester United cet été : « Il y a eu des événements, vous avez vu ce que la presse en a dit. Mais la situation a été exagérée.
Au Real Madrid, tout provoque une réaction massive. Pourtant, beaucoup d’absurdités ont été publiées dans la presse. J’ai lu qu’il y avait eu une bagarre et que je l’aurais frappé. C’est tout simplement faux. Je n’entrerai pas dans les détails. Le plus important, c’est que le club sache ce qui s’est passé. Il se passe tellement de choses dans le vestiaire dont les médias n’ont jamais connaissance. La vie continue. Fede et moi partageons un objectif clair : remporter des titres avec le Real Madrid. Il n’y a absolument aucun problème. »
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La dimension internationale est une priorité
Les deux joueurs vont désormais se concentrer sur la Coupe du monde et défendre les couleurs de leur pays. La France entamera sa phase de groupes face au Sénégal le 16 juin, soit exactement un jour après l'entrée en lice de l'Uruguay contre l'Arabie saoudite. Une confrontation directe entre ces deux coéquipiers de club demeure hautement improbable, puisqu'ils devraient se retrouver dans des tableaux opposés en phase à élimination directe.