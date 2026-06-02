« La vie continue » : Aurélien Tchouameni réagit à l’incident avec Federico Valverde au Real Madrid et dénonce les « absurdités » colportées par la presse

Au lendemain de l’incident, Valverde a publié un communiqué précis. Il y explique que la fatigue liée à la compétition a déclenché l’altercation et affirme qu’il n’y a eu aucune violence physique entre les deux joueurs : « J’ai eu un accrochage avec un coéquipier à la suite d’une action à l’entraînement ; la fatigue et la frustration ont fait que la situation a pris des proportions démesurées.

Aujourd’hui, nous avons eu une nouvelle altercation. Au cours de la dispute, j’ai accidentellement heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front nécessitant une visite de routine à l’hôpital. Mon coéquipier [Tchouameni] ne m’a pas frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus. Même si je comprends qu’il soit plus facile pour vous de croire que nous nous sommes battus comme des chiffonniers ou qu’il m’a blessé intentionnellement, ce n’est pas ce qui s’est passé. »