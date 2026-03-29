La vérité sur le transfert de Scott McTominay en Ligue professionnelle saoudienne révélée après son ascension fulgurante à Naples

Malgré l'attrait d'un salaire mirobolant dans cet État du Golfe, l'international écossais aurait refusé une offre officielle émanant d'un club de la Pro League saoudienne dont le nom n'a pas été divulgué. L'ancien joueur de Manchester United a vu sa cote monter en flèche depuis son arrivée en Italie, mais sa priorité reste clairement de poursuivre son parcours sous les ordres de Conte au Stadio Diego Armando Maradona.

Selon l'expert en transferts Nicolo Schira, « un club saoudien a proposé un salaire mirobolant pour tenter de convaincre Scott McTominay, qui a rejeté l'offre ». Cette position a été en quelque sorte confirmée par Fabrizio Romano, qui a noté que le joueur « n'est pas en pourparlers avec des clubs de la Saudi Pro League » pour le moment, malgré les rumeurs concernant un départ potentiel.