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La vérité sur le transfert de Scott McTominay en Ligue professionnelle saoudienne révélée après son ascension fulgurante à Naples
L'offre saoudienne rejetée par la star du milieu de terrain
Malgré l'attrait d'un salaire mirobolant dans cet État du Golfe, l'international écossais aurait refusé une offre officielle émanant d'un club de la Pro League saoudienne dont le nom n'a pas été divulgué. L'ancien joueur de Manchester United a vu sa cote monter en flèche depuis son arrivée en Italie, mais sa priorité reste clairement de poursuivre son parcours sous les ordres de Conte au Stadio Diego Armando Maradona.
Selon l'expert en transferts Nicolo Schira, « un club saoudien a proposé un salaire mirobolant pour tenter de convaincre Scott McTominay, qui a rejeté l'offre ». Cette position a été en quelque sorte confirmée par Fabrizio Romano, qui a noté que le joueur « n'est pas en pourparlers avec des clubs de la Saudi Pro League » pour le moment, malgré les rumeurs concernant un départ potentiel.
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Un nouveau contrat à long terme est sur la table
Le Napoli s'empresse de récompenser ce joueur de 29 ans pour ses contributions exceptionnelles depuis son arrivée. Le club travaille actuellement sur une prolongation de contrat très avantageuse qui le garderait à Naples au moins jusqu'en 2030. Schira ajoute : « Des négociations sont en cours pour une prolongation de contrat jusqu'en 2030, avec une option pour 2031. Le Napoli prévoit déjà une augmentation de salaire pour lui. »
De la réserve de Manchester à la star de Naples
La décision de rester n'est pas une surprise, compte tenu de l'adoration dont McTominay fait l'objet dans le sud de l'Italie. Après s'être retrouvé sur la touche à Old Trafford, il a été accueilli à bras ouverts par les supporters napolitains. L'impact a été si profond que Diego Maradona Jr lui a récemment adressé l'éloge ultime en déclarant : « Après mon père, McTominay est le joueur le plus influent de l'histoire de Naples. » Il est même allé plus loin dans ses comparaisons religieuses, déclarant à Televomero : « À Naples, nous avions Dieu ; pour moi, McTominay est Jésus. C'est un joueur incontournable. »
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Les rumeurs concernant un retour en Premier League ont été démenties
L'intérêt saoudien n'est pas la seule distraction à laquelle McTominay a dû faire face. Des informations récentes laissaient entendre qu'il aspirait à un retour en Angleterre, certains médias affirmant que sa famille était impatiente de revenir en Premier League. Cependant, le milieu de terrain n'a pas manqué d'exprimer son bonheur en Italie.
« Mon agent n'a communiqué avec personne au sujet de mon avenir », a déclaré McTominay auCorriere dello Sport. « Il ne parle qu'avec moi et avec le club. Il n'a rien dit aux journaux. Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples ; c'est tout ce à quoi je pense. »