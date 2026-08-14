Pour Tottenham : Quoi qu’on en dise, il s’agit d’une nouvelle opération mercato déroutante de la part de Tottenham, qui a dépensé une somme énorme cet été, et sans doute trop, sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement au plus haut, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides aussi bien au poste d’arrière droit qu’à celui d’arrière gauche, lui qui a participé aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, on retient notamment un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement avancer que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans oublier qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup réussi pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral offensif capable aussi bien de se projeter que d’éteindre les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément en mesure d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Selon certaines informations, Spurs réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont fini par porter leurs fruits, puisqu’ils récupèrent le joueur de 26 ans à un prix dérisoire. Note : A+

Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque totalement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes prestations à la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été baladé pendant ses quatre années chez les Spurs, sans disputer le moindre match lors de ses deux premières saisons, avant d’être prêté à Rennes, Leeds et au Genoa, et d’être qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons en tant que membre de l’effectif de l’équipe première, il rejoint désormais un club qui fera encore figure de favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence en sélection d’Angleterre, John Stones, plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

Krishan Davis



