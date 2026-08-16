Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une image flatteuse du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les plus grandes équipes du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais grâce à cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortant du banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et particulièrement pour un Milan qui ne roule pas sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis qu’Inter a recruté Romelu Lukaku, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en matière de garantie de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement brillant pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a maintenant l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle