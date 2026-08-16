Pour Tottenham : En vendant Romero à l’Atlético de Madrid, Spurs a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial, ce qui est une mauvaise opération, quelle que soit la façon de la présenter. Oui, le club l’a empêché de rejoindre un rival de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans la force de l’âge et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, le moment semble tout de même bien choisi pour une séparation. La saison dernière, Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical, et a écopé de deux cartons rouges alors que Spurs luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est dégradée en conséquence, et on peut dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Spurs de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, qui défend vers l’avant, et qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun problème à s’intégrer au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage du trio défensif de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant des qualités de leadership essentielles. Ce n’est pas seulement une association parfaite, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart sur Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe toujours. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble à nouveau sur la pente ascendante avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League : le jeu y suit un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi à ses côtés quatre coéquipiers de la sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l’aider à s’adapter rapidement. Note : A