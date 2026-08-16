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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

La vente à prix cassé de Djed Spence est une nouvelle opération déroutante de Tottenham : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : place au mercato ! La fenêtre de 2026 s’annonce une nouvelle fois animée, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il en existe beaucoup où au moins l’un des clubs, voire le joueur lui-même, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque énorme opération avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 août : Cristian Romero (Tottenham vers l'Atlético de Madrid, 34 M£)

    Pour Tottenham : En vendant Romero à l’Atlético de Madrid, Spurs a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial, ce qui est une mauvaise opération, quelle que soit la façon de la présenter. Oui, le club l’a empêché de rejoindre un rival de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans la force de l’âge et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, le moment semble tout de même bien choisi pour une séparation. La saison dernière, Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical, et a écopé de deux cartons rouges alors que Spurs luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est dégradée en conséquence, et on peut dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Spurs de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, qui défend vers l’avant, et qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun problème à s’intégrer au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage du trio défensif de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant des qualités de leadership essentielles. Ce n’est pas seulement une association parfaite, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart sur Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe toujours. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble à nouveau sur la pente ascendante avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League : le jeu y suit un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi à ses côtés quatre coéquipiers de la sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l’aider à s’adapter rapidement. Note : A

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  • Spence TottenhamGetty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l'Inter, 30 M£)

    Pour Tottenham : Quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, il s’agit encore d’une opération mercato déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une somme énorme (et sans doute surpayé) cet été sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est au plus haut à l’heure actuelle, après s’être imposé comme une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, aussi bien au poste d’arrière droit que d’arrière gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, une intervention glissée de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement avancer que Spence vaut presque deux fois plus au vu de ses performances plus tôt dans l’été, mais aussi du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste d’arrière latéral après la signature d’Andy Robertson libre, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence représente une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et raté ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence constitue une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les vainqueurs du Scudetto seront également ravis du montant. Il a été rapporté que Tottenham leur réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont fini par porter leurs fruits puisqu’ils mettent la main sur le joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement non désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque complètement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes performances lors de la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien de Middlesbrough a beaucoup été balloté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et se voyant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage malheureux de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif première, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans le mercato John Stones, coéquipier de Spence en Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’acclimater avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 août : Mika Godts (Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais aussi un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été le seul rayon de soleil d’une saison 2025-2026 autrement morose pour le club amstellodamois. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie représente donc un sérieux contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type de montant que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la filière ajaxienne, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le rappeler, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire. Mais la question de savoir si le club dispose actuellement de suffisamment de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain reste désormais très ouverte. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est en route vers un départ du club. Depuis le début, le sentiment est que le PSG est tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était le joueur de trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité en doublure du titulaire au poste d’ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’installer régulièrement dans le onze de départ de cette équipe parisienne constellée de stars, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection belge pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr soutenir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, tandis que Luis Enrique ménagera ses hommes clés avant et après leurs rendez-vous européens en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce moment crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au très haut niveau. Note : B

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  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (du Rayo Vallecano à Chelsea, 22 M€)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Conference League n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Selon certaines informations, le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, ce n’est pas non plus un jeune talent à très fort potentiel pour lequel il aurait pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella vers le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Il subsistera toutefois des interrogations quant à savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué durant toute sa carrière, et il aura de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme lors de la seconde partie de la saison dernière et il est très estimé, donc Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse pour un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, estimé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a découvert la Liga après avoir été recruté pour le Rayo en 2022 par Andoni Iraola, aujourd’hui entraîneur de Liverpool. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise ballon au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Conference League la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite face à Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a de fortes chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (du FC Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Selon les informations, Liverpool prendra intégralement en charge le salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour permettre au champion de Liga d’enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité significative pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça paraissant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Selon les informations, Liverpool verse 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet toujours en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier, il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut rapidement s’adapter à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes fiables avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait hésité à débourser 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait constitué une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés à être régulier, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de vraiment reprendre du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur du public d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs élémentaires pour lesquelles il a été tellement critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son éclosion en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un pur produit du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option fiable pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où il en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisque le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Reste à voir, cependant, qui sortira gagnant de cette opération ; même s’il est international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible privilégiée des critiques chez une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait parfaitement lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Pour être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues cherche à le vendre pour faire une plus-value depuis un certain temps ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, Chelsea étant ouvert à une vente, puis un an plus tard, il a été privé de son numéro et prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah retomberait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment pesé dans la décision de s’en séparer avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un énorme vide au milieu, mais sans Guimaraes, cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson, alors que le Brésilien a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une saison 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et ses cinq passes décisives représentaient également le meilleur total de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu lorsqu’il remplacera officiellement Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes au profil suffisamment expérimenté n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait bien s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente réalisée par Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine des Gunners. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant, compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style préféré d’Arteta. La puissance du milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer dans ce secteur maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent de nouveau la route du Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant quant à leurs chances de décrocher enfin ce trophée tant convoité. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, le moment est idéal pour que Guimaraes franchisse un cap et rejoigne l’un des clubs de l’élite européenne. Il est en plein dans son prime, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une terrible élimination en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes avait dépassé le cadre de Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme idéale pour atteindre une dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, possède le sens de la passe décisive et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir un héros taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas impressionné par l’énorme montant déboursé pour le recruter. Note : A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires rencontrés par le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec encore moins de confiance et une valeur marchande considérablement réduite. À l’inverse, le Real pourrait toujours ne pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais beaucoup d’obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de battage médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le saut entre l’Argentine et un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts a difficilement justifié l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a également eu du mal avec une blessure persistante à l’aine, et sa frustration se voyait dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabeu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, renvoyant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation de club qui privilégie impitoyablement les impératifs économiques aux émotions et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez significatif sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur comme pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé en toute discrétion cet été et pourrait jouer les trouble-fête dans la course à l’Europe s’il s’y prend bien la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le très prometteur défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de très haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié par Newcastle, et il aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait très bien en demander le double à l’un des cadors européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer sur le long terme comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir sa chance après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question sa décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il pensera discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous perfectionné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à l’échelon supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas novice quand il s’agit de vendre ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera rapidement un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de découvreur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être la seule façon d’attirer ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, avec un retour de Rodrygo qui n’est pas attendu avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent a été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour recruter le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait également faciliter son adaptation. Devancer le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre aussi que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers le statut de star sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans l’équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il a rapidement prouvé qu’il était une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation en Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire atteignait les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n’avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait le chercher. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu’il se retrouve dans cette position est déjà véritablement remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note en accord avec la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Il n’y a toutefois rien eu de surprenant à le voir accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené les Reds au titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont connu une baisse de niveau spectaculaire, dont les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool a également semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû rompre avec sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était depuis longtemps une cible de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus grands coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont assurément derrière lui à 34 ans, mais signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois ce siècle et vit clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à développer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison passée avec 22 réalisations en Süper Lig pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu’on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts personnels avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semblerait qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté le moindre intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais seulement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour enrichir son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un cas étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route d’Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour un montant record dans l’histoire du club de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader d’Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela marque un virage radical par rapport à la précédente stratégie de recrutement de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent un jour devenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, vénéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ce qu’il peut offrir sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son lien avec Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait profondément transformé sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir subi une fracture accidentelle du bras à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera assurément très attirante pour lui à ce stade de son immense carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi ouvrir une nouvelle ère sur ce plan-là alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en prétendant régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission dont Henderson se délectera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième à titre définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l'Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant son équipe à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a également joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Utilisé à la fois comme meneur de jeu reculé et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe, tout en couvrant énormément de terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de ses meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à ses chances de progresser vers une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'explosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage musclé avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le flanc gauche, Barco s'étant initialement fait connaître comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un potentiel important à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l'intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l'entraîneur idéal pour l'amener au niveau supérieur. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira aussi Barco à l'avenir, malgré le fait qu'il n'ait joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était, et de loin, son meilleur buteur la saison dernière, ainsi que du co-troisième meilleur buteur de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela fera malgré tout mal. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant à la hauteur, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. Pour l’instant, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est revenu de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs aguerris à la Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière. Et il ne viendrait pas simplement pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton reste sur la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), sa deuxième meilleure marque étant arrivée en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à être la doublure de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. Le recrutement de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’être décisif. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche davantage de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de disputer la Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une vraie complicité à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l'Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ex-entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un sérieux défi pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances sur ce plan. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un séjour étincelant de dix ans à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant recherchée. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité. Après que le joueur de 32 ans a été annoncé dans le viseur de Chelsea, City sera sans doute heureux de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League, aussi. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui serait, selon certaines informations, d’environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion du Scudetto doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. Quand il est à son meilleur, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides à la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie demandera moins physiquement à un joueur dont le corps l’a souvent lâché en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit d’une occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des titres majeurs, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à cette vie-là. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course sur la scène internationale, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, et le club sera donc ravi d’avoir quasiment triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter l’intérêt pour l’international français et aurait, selon certaines informations, été conscient de la volonté de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune des nombreuses options déjà présentes n’apparaissant comme une solution de qualité à long terme, en dehors d’un Levi Colwill enfin rétabli. Hormis l’international anglais, c’est assez confus : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir de belles choses sans confirmer, et leur avenir est par conséquent incertain. En conséquence, il a été rapporté que Chelsea pourrait même recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon, de Côme, parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens estimeront probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester encore davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant un club du « Big Six » cet été après une série de performances solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné le rôle si important qu’il a joué d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirmant la seconde somme, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici fait payer Manchester City au prix fort. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a cependant le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement taillé pour le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City aurait eu à payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. L’ampleur de l’indemnité de transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à avoir du mal à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa avec obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira fortement, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de la poursuite du joueur, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera malgré tout obligé de l’acheter à la fin de la saison, sans doute pour une grosse somme. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits liés aux opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait sur un transfert définitif cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, et Garnacho sera sans aucun doute déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers libère une place dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après qu’une qualification en Ligue des champions a de nouveau été obtenue, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera aussi sans doute du sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa depuis Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un montant record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard à Besiktas à la suite de la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison 2025-2026 sur le plan individuel, compilant un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble raisonnable sur le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités physiques ainsi que la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum offrir une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait d’avoir relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais les signes indiquent qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi que le transfert ait abouti. Place désormais au travail alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait plus qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund recevra immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui comme la prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi dans le timing. Adeyemi avait tout d’un futur superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, bien davantage sera attendu d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En résumé, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues n’ont aucune compétition continentale à espérer, et pourtant, le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son atout le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à voir Rogers prendre la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a surclassé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bombe squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées aient eu lieu en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du transfert de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux bonnes saisons de Premier League à son actif, et seulement un but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait fait du transfert à l’Emirates sa priorité, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le surprenant transfert de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel changement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir disputer la Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier mancunien chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année en raison d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois revenu dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec Tielemans auteur d'un but spectaculaire en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana fait face à une longue indisponibilité en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que le transfert était proche d'aboutir. En conséquence, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de décision et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge que United recherchait cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et le fait que United ait été écarté des dossiers de ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, pour des raisons financières. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait avoir laissée passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps comme devant rejoindre l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire à ce stade de sa carrière pour l'ancien milieu de Leicester City, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un énorme mouvement pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et souvent des performances convaincantes lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire garanti était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo à l’œuvre : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant proposé signifie que l’offre était sans doute trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu axial senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison durant laquelle il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer qu’il a besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité sur le long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur n’a décroché aucune qualification européenne, quelle qu’elle soit. En réalité, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise contre Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain adossé au Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui enlevant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a abouti à une 12e place au classement pour l’équipe d’Eddie Howe. Il était clair bien avant la fin d’une campagne catastrophique qu’Anthony Gordon allait partir, mais c’est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui symbolise vraiment la mort d’un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c’est que ce n’est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d’autres désillusions sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l’indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue impressionnante. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S’agit-il de signes de désespoir ou de marques d’ambition ? Le débat est ouvert. Peut-être est-ce simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien a incontestablement prouvé qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble encore plus susceptible de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu’il soit gagnant. Pour l’instant, toutefois, les supporters s’en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l’approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour signer l’un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l’une des équipes les plus fortes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l’expliquer ? Évidemment, il n’y avait jamais la moindre chance qu’un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix fixé par Newcastle. Résultat, Tonali s’est retrouvé à Tottenham, où il est désormais censé passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c’est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien s’avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, cela dit : lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il navigue dans le cadre des règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce tarif est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse au Real Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de dire qu’il ne peut pas être une solution d’appoint correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un transfert de ce type, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, alors qu’il aurait, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant énorme, qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de la Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent un rare crédit. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a rapidement agi pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke constituait déjà une déclaration d’intention, on passe ici à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali, Tottenham est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour frapper sur les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes avait été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un transfert assez latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre cap. Il doit évidemment y avoir quelques inquiétudes quant à la durée réelle du passage de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes va entrer directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un très bon montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une brillante opération. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays en Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été confirmé, c’était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une décision réactionnaire liée à l’émergence soudaine d’un joueur au cours d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne d’attaque déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le classique transfert de « rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement au comble du bonheur et il croit logiquement pouvoir être un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup particulièrement malin pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il avait la tête ailleurs et il semblait toujours probable qu’il soit très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait validé cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans, avec une seule saison convaincante au plus haut niveau derrière lui. Cela représente donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation étant enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues rapportée par la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les attributs pour réussir en Premier League et il a apparemment sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce importante sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une image flatteuse du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les plus grandes équipes du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais grâce à cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortant du banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et particulièrement pour un Milan qui ne roule pas sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis qu’Inter a recruté Romelu Lukaku, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en matière de garantie de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement brillant pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a maintenant l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un dossier mené avec beaucoup d’intelligence par Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus avantageuse que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir récupéré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait déjà été rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Brighton réinvestira inévitablement cette somme sur un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune espoir de Tottenham Luka Vuskovic dans son viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert impulsé par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est laissé pousser à surpayer ce défenseur central après la publication de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était à l’aube de la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer de manière réaliste aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de relance et les qualités de combativité et de leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont vraisemblablement concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la marge de progression est réelle après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de 50 % à la revente incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ sur sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouveau chapitre dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, est passé à l’action pour détourner le deal, alors même que les discussions étaient à un stade avancé et que l’offre du club de Tyneside aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi d’avoir mis la main sur un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi dur sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, ce dernier ayant apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la trajectoire de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux dépendait du joueur, et il est difficile de reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de la Masia du FC Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur la piste du très coté magicien des ailes de Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume en ce qui concerne l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-25, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle catastrophique. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, apparemment autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré les déclarations du joueur en avril affirmant qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté des remplaçants potentiels en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, même sans indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la fragile défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore en deçà des meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’attention intense autour du Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite trouver ses repères comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et son meilleur niveau, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif qui a été absolument essentiel dans la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet, pour l’essentiel, le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité manqueront énormément à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, comme l’a prouvé sa performance exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation parfaite de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, si ce n’est davantage, Silva est annoncé en partance vers l’un des grands clubs de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, il était impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité de jouer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place naturelle est un défi qu’il accueillera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Ce dossier a quelque chose d’étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé pour les Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir en enregistrant une perte est un peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs au monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon les informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il s’était montré ouvertement critique sur la façon dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’un de ses joueurs les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : On dirait que tout ce que dit Jose Mourinho est suivi d’effet, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature surprise. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabéu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser à nouveau sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel entraîneur, qui est aussi un ancien. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche plutôt frugale sur le marché des transferts ces dernières années, et cela nécessitera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années supplémentaires le Real Madrid va-t-il réellement pouvoir profiter de lui à un très haut niveau ? Au moins, il présente le profil type d’un joueur de « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il va forcément falloir dégraisser au niveau des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il était largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après avoir été déçu par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir rejoindre le Bernabéu malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real l’a sollicité. Puisqu’il semblait avoir été expressément voulu par Mourinho, il a également de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’entrer et de sortir du onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabéu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, lui qui a été un élément clé de l'ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool avait pris les devants pour le remplacer en recrutant Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato hivernal s'il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident, au cours d'un éprouvant exercice 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer dans le Merseyside. De fait, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre pourquoi exactement. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien de se casser la cheville, bien sûr, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement à 100 % au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué dans un rôle de doublure derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait enchaîner les matches de Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement commencé davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait sans doute imaginé, ce qui signifie qu'il est dans une forme correcte avant de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par le capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité que de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est une option plus attrayante maintenant qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se délester d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a récupéré pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de la Ligue des champions à d’éventuelles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser de grosses sommes sur le marché depuis un certain temps à cause de ses problèmes bien documentés pour se conformer aux strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première initiative, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à son arrivée. Cependant, impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon peut réaliser une bonne Coupe du monde, et ainsi faire apparaître le prix sous un jour plus favorable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts sur ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du ratio de buts que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de jugeote. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, en particulier au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi étant enfant, alors qu’il a d’abord semblé qu’il allait rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi auquel Gordon fait désormais face. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal comme coéquipier ! Note : A

    Mark Doyle