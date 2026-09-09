La VAR s’est trompée ! La Premier League ADMET une énorme erreur d’arbitrage lors de la victoire d’Arsenal contre Aston Villa

À la suite d’un examen des actions du week-end, le panel KMI a conclu que les officiels du match avaient commis une erreur. Il a estimé que Maatsen avait commis une faute passible d’un carton jaune qui justifiait un penalty.

« Le panel a estimé qu’un penalty aurait dû être accordé sur le terrain pour la faute imprudente de Maatsen sur Guimaraes », a déclaré le panel sur le site officiel de la Premier League. « Il y a eu un contact clair sur la jambe d’appui de l’attaquant et Maatsen n’a pas touché le ballon. Il a également estimé que la VAR aurait dû intervenir, car le fait de ne pas accorder penalty constituait une erreur claire et manifeste. Le panel a jugé que l’intervention était imprudente et qu’un deuxième avertissement aurait donc dû être donné. »

La Premier League a ensuite publié un communiqué expliquant cette absence d’intervention. « L’un des principes du football de la Premier League est de maintenir un seuil élevé pour l’intervention de la VAR », a expliqué l’instance. « La VAR n’est pas là pour réarbitrer les actions et des éléments clairs sont nécessaires pour atteindre ce seuil élevé dans le cadre d’interventions subjectives, en tenant compte de ce que le football attend. L’application d’un seuil élevé d’intervention contribue également à renforcer la cohérence dans la prise de décision de la VAR.

« Cependant, dans ce cas, il a été estimé qu’un penalty aurait dû être accordé sur le terrain à la suite d’une faute imprudente, et que le seuil d’intervention de la VAR avait été atteint. En conséquence, la VAR aurait dû intervenir pour recommander un visionnage au bord du terrain pour une erreur claire et manifeste.

« En outre, le panel a estimé que Maatsen aurait dû recevoir un deuxième carton jaune pour sa faute sur Guimaraes, la jugeant imprudente. Dans cette situation, si la VAR avait recommandé un visionnage au bord du terrain, l’arbitre aurait conservé toutes les options, y compris la possibilité d’adresser un deuxième carton jaune à Maatsen. »



