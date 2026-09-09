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La VAR s’est trompée ! La Premier League ADMET une énorme erreur d’arbitrage lors de la victoire d’Arsenal contre Aston Villa
Saka frappe, mais la VAR manque le drame de fin de match
Arsenal a décroché une courte victoire 1-0 contre Aston Villa à Villa Park le mois dernier, Bukayo Saka inscrivant le but décisif en seconde période. Cependant, le match s’est terminé dans la controverse en fin de rencontre lorsque Maatsen a glissé pour tacler Bruno Guimaraes pendant le temps additionnel, sans toucher le ballon.
L’arbitre Jarred Gillett a rejeté les appels, choisissant de ne pas désigner le point de penalty. James Bell, le VAR de service, a revu les images mais a choisi de s’en tenir à la décision initiale prise sur le terrain, laissant les visiteurs frustrés malgré les trois points pris.
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Le panel du KMI expose ce qu’est une « erreur claire et évidente »
À la suite d’un examen des actions du week-end, le panel KMI a conclu que les officiels du match avaient commis une erreur. Il a estimé que Maatsen avait commis une faute passible d’un carton jaune qui justifiait un penalty.
« Le panel a estimé qu’un penalty aurait dû être accordé sur le terrain pour la faute imprudente de Maatsen sur Guimaraes », a déclaré le panel sur le site officiel de la Premier League. « Il y a eu un contact clair sur la jambe d’appui de l’attaquant et Maatsen n’a pas touché le ballon. Il a également estimé que la VAR aurait dû intervenir, car le fait de ne pas accorder penalty constituait une erreur claire et manifeste. Le panel a jugé que l’intervention était imprudente et qu’un deuxième avertissement aurait donc dû être donné. »
La Premier League a ensuite publié un communiqué expliquant cette absence d’intervention. « L’un des principes du football de la Premier League est de maintenir un seuil élevé pour l’intervention de la VAR », a expliqué l’instance. « La VAR n’est pas là pour réarbitrer les actions et des éléments clairs sont nécessaires pour atteindre ce seuil élevé dans le cadre d’interventions subjectives, en tenant compte de ce que le football attend. L’application d’un seuil élevé d’intervention contribue également à renforcer la cohérence dans la prise de décision de la VAR.
« Cependant, dans ce cas, il a été estimé qu’un penalty aurait dû être accordé sur le terrain à la suite d’une faute imprudente, et que le seuil d’intervention de la VAR avait été atteint. En conséquence, la VAR aurait dû intervenir pour recommander un visionnage au bord du terrain pour une erreur claire et manifeste.
« En outre, le panel a estimé que Maatsen aurait dû recevoir un deuxième carton jaune pour sa faute sur Guimaraes, la jugeant imprudente. Dans cette situation, si la VAR avait recommandé un visionnage au bord du terrain, l’arbitre aurait conservé toutes les options, y compris la possibilité d’adresser un deuxième carton jaune à Maatsen. »
Le seuil élevé d’intervention ne tient pas
L’incident met en lumière le débat persistant autour de la mise en œuvre de la technologie vidéo par la Premier League. Revenant sur cette erreur, l’instance dirigeante a publié un communiqué détaillant ses procédures standard.
« L’un des principes footballistiques de la Premier League est de maintenir un seuil d’intervention élevé pour la VAR », peut-on lire dans le communiqué. « La VAR n’est pas là pour réarbitrer les incidents et des preuves claires sont nécessaires pour atteindre ce seuil élevé dans les interventions subjectives, en tenant compte de ce que le football attend. L’application d’un seuil d’intervention élevé contribue également à renforcer la cohérence dans la prise de décision de la VAR. »
Malgré cette insistance sur la cohérence, la ligue a reconnu que cette approche avait finalement pénalisé les hommes d’Arteta. Le communiqué poursuit : « Cependant, dans ce cas précis, il a été estimé qu’un penalty aurait dû être accordé sur le terrain à la suite d’un tacle dangereux, et que le seuil d’intervention de la VAR avait été atteint. Par conséquent, la VAR aurait dû intervenir pour recommander une révision sur le terrain d’une erreur claire et manifeste.
« En outre, la commission a estimé que Maatsen aurait dû recevoir un deuxième carton jaune pour son intervention sur Guimaraes, jugée dangereuse.
« Dans cette situation, si la VAR avait recommandé une révision sur le terrain, l’arbitre aurait conservé toutes les options, y compris la possibilité d’adresser à Maatsen un deuxième carton jaune. »
- Paul Marriott
Les hommes d'Arteta poursuivent leur marche
Malgré cette erreur d’arbitrage, Arsenal est parvenu à quitter Villa Park avec une victoire capitale, préservant ainsi sa dynamique de début de saison. Le club londonien a ensuite su capitaliser sur ce résultat en battant Chelsea 2-1 lors de son troisième match de championnat de la saison.
De son côté, Aston Villa peut s’estimer heureux que Maatsen ait échappé à un carton rouge, ce qui lui a permis de rester disponible pour la sélection. Cependant, l’attention restera focalisée sur les arbitres du match et la VAR dans les semaines à venir, alors que la pression monte pour obtenir des décisions cohérentes.
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