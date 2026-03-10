Malgré la décision initiale de laisser le jeu se poursuivre, l'instance arbitrale a désormais fait volte-face, qualifiant le tacle d'acte d'agression manifeste justifiant une exclusion définitive. Rico, le joueur de Getafe, a laissé entendre qu'il aurait écopé d'une suspension de 10 matchs si les rôles avaient été inversés.

Le verdict final de la CTA a été sans appel : « Pour la CTA, il s'agit d'un comportement violent, puisque le joueur du Real Madrid se jette avec son genou contre un adversaire allongé au sol, sans possibilité de disputer le ballon.

Comme il s'agissait d'un incident non vu par l'arbitre et constituant une erreur manifeste et évidente, le VAR aurait dû recommander un examen sur le moniteur afin de sanctionner cette conduite violente par un carton rouge direct. »