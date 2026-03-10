Getty Images Sport
Traduit par
La VAR s'est encore trompée ! Antonio Rudiger aurait dû être expulsé pour « conduite violente » après avoir donné un coup de genou au visage de la star de Getafe, admet la commission d'arbitrage de la Liga
La CTA admet la fuite de Rudiger
Le Comité technique des arbitres (CTA) a officiellement reconnu une erreur d'arbitrage importante lors du récent match entre le Real Madrid et Getafe. Le comité a analysé l'incident controversé entre Rudiger et Rico et a conclu que le défenseur allemand aurait dû être expulsé. Le CTA a déclaré : « Après une dispute avec un adversaire, un défenseur madrilène se jette sur lui, lui donnant plusieurs coups de genou au visage et à l'épaule, sans que le ballon ne soit à une distance permettant de jouer. L'action passe inaperçue de l'arbitre en raison de la complexité du mouvement et du nombre de joueurs dans la zone, et le VAR décide de ne pas intervenir, considérant qu'il s'agit d'une action interprétative. »
- Getty Images Sport
Comportement violent et défaillance du VAR
Malgré la décision initiale de laisser le jeu se poursuivre, l'instance arbitrale a désormais fait volte-face, qualifiant le tacle d'acte d'agression manifeste justifiant une exclusion définitive. Rico, le joueur de Getafe, a laissé entendre qu'il aurait écopé d'une suspension de 10 matchs si les rôles avaient été inversés.
Le verdict final de la CTA a été sans appel : « Pour la CTA, il s'agit d'un comportement violent, puisque le joueur du Real Madrid se jette avec son genou contre un adversaire allongé au sol, sans possibilité de disputer le ballon.
Comme il s'agissait d'un incident non vu par l'arbitre et constituant une erreur manifeste et évidente, le VAR aurait dû recommander un examen sur le moniteur afin de sanctionner cette conduite violente par un carton rouge direct. »
Fortunes diverses pour les Blancos
Le programme de révision ne s'est pas uniquement concentré sur la controverse de Getafe, puisqu'il est également revenu sur le récent déplacement du Real Madrid à Balaídos pour affronter le Celta Vigo. Plus précisément, il a examiné la phase qui a mené au but victorieux de Federico Valverde, qui a débuté par une récupération de balle de Manuel Ángel.
Alors que certains estimaient qu'une faute aurait dû être sifflée, la CTA a soutenu la décision prise sur le terrain, expliquant : « Il glisse en touchant clairement le ballon en premier avec son pied, le contact suivant étant résiduel, insuffisant pour être considéré comme une faute. Par conséquent, le but a été correctement accordé, interprété à la fois sur le terrain et dans la salle VAR. »
- Getty Images Sport
Rudiger sous le feu des critiques en Allemagne
Les actions de Rudiger ont suscité une vive réaction dans son pays natal. À l'approche de la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les experts ont appelé l'Allemagne à exclure le défenseur central de l'équipe pour la compétition. Ce n'est pas la première fois que les actions de Rudiger le placent au centre d'une controverse. En avril dernier, il a été suspendu pour six matchs pour avoir jeté de la glace sur un arbitre alors qu'il était sur le banc lors d'un Clasico contre Barcelone.
Après cet incident, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait lancé un avertissement : « La limite a été atteinte. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Sinon, il y aura d'autres conséquences.
Il a dit deux fois que c'était mal. Cela ne peut plus se reproduire, sinon les conséquences seront plus graves. »
Publicité