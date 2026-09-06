Le drame s’est encore intensifié dans la surface de réparation, avec à la clé un incident controversé impliquant Gabriel et Martinez. À la suite d’un centre à ras de terre, Gabriel est tombé au sol alors qu’il luttait pour le ballon avec Jorrel Hato. Alors que Gabriel balayait la jambe pour pousser le ballon vers le but tout en étant à terre, sa chaussure a violemment heurté le visage de Martinez.

Le gardien est resté au sol, en proie à une vive douleur, et a dû recevoir des soins sur la pelouse. Malgré ce geste imprudent, l’arbitre Chris Kavanagh a choisi de ne pas sortir de carton.

La Premier League a ensuite expliqué qu’un contrôle de la VAR avait confirmé la décision prise sur le terrain, l’examen ayant estimé que Gabriel n’avait pas commis de faute grave.



