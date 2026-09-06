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La VAR refuse l’égalisation de Riccardo Calafiori, mais Gabriel échappe au carton rouge dans le derby londonien spectaculaire
Ouverture du score précoce de Chelsea et frustration liée à la VAR
Un derby londonien de Premier League haletant a vu Chelsea prendre l’avantage à la surprise générale dès la deuxième minute grâce à une reprise de volée de Morgan Rogers. Arsenal pensait avoir rapidement réagi à la 12e minute lorsque Calafiori a poussé le ballon au fond des filets après un cafouillage devant le but.
Cependant, la VAR est intervenue pour annuler le but. Les ralentis ont confirmé qu’Ezri Konsa était en position de hors-jeu lorsque Calafiori a frappé, et le ballon a peut-être même été dévié par Konsa avant de finir au fond des filets.
Gabriel échappe à toute sanction pour un coup de pied au visage
Le drame s’est encore intensifié dans la surface de réparation, avec à la clé un incident controversé impliquant Gabriel et Martinez. À la suite d’un centre à ras de terre, Gabriel est tombé au sol alors qu’il luttait pour le ballon avec Jorrel Hato. Alors que Gabriel balayait la jambe pour pousser le ballon vers le but tout en étant à terre, sa chaussure a violemment heurté le visage de Martinez.
Le gardien est resté au sol, en proie à une vive douleur, et a dû recevoir des soins sur la pelouse. Malgré ce geste imprudent, l’arbitre Chris Kavanagh a choisi de ne pas sortir de carton.
La Premier League a ensuite expliqué qu’un contrôle de la VAR avait confirmé la décision prise sur le terrain, l’examen ayant estimé que Gabriel n’avait pas commis de faute grave.
Havertz égalise
Malgré la controverse entourant le tacle non sanctionné et le but refusé plus tôt, Arsenal a fini par trouver la faille pour égaliser. À la 25e minute, Havertz a récupéré le ballon dans le couloir droit, a slalomé à l’entrée de la surface et a décoché une frappe du gauche en direction du but. Cette tentative puissante est passée entre les doigts de Martinez pour remettre les deux équipes à égalité, 1-1, face à l’ancien club de l’attaquant allemand. Cette égalisation a fait basculer l’élan en faveur d’Arsenal à l’approche de la pause.
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Odegaard fait le break alors qu’Arsenal poursuit sur sa lancée
Arsenal a capitalisé sur son élan peu après la pause en prenant l’avantage 2-1 à la 50e minute grâce à une finition clinique de Martin Odegaard. Après ce derby londonien chaotique, les deux clubs chercheront à s’appuyer sur leurs performances et à affirmer leur domination lors de leurs prochaines rencontres. Avec des tensions à vif et une VAR très sollicitée, la suite de la campagne de Premier League promet encore plus de drame.
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