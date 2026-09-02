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Adhe Makayasa

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La vache à lait ultime de River Plate ! Le géant argentin s’apprête à toucher un nouveau jackpot de plusieurs millions alors qu’Enzo Fernandez boucle un transfert retentissant à Manchester City

Mercato
River Plate
E. Fernandez
E. Fernandez
Primera - Apertura
Chelsea
Premier League
Manchester City

River Plate s’apprête à recevoir une nouvelle manne de plusieurs millions après le transfert d’Enzo Fernandez de Chelsea à Manchester City pour un montant record en Grande-Bretagne. Le milieu de terrain de 25 ans a bouclé, le dernier jour du mercato, un énorme transfert de 125 millions de livres sterling pour retrouver Enzo Maresca, ce qui rapporte d’importants dividendes de solidarité directement à son club formateur.

  • Le géant argentin s’assure un joli pactole

    River s’apprête à recevoir un nouveau coup de pouce financier conséquent après que son joueur formé au club Fernandez a bouclé son transfert retentissant à City. Le géant argentin va récupérer environ 5 millions d’euros grâce à cette transaction à hauteur du record, au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA. Ce dernier versement porte à près de 60 millions d’euros le total des revenus générés par le milieu de terrain pour son club formateur depuis son départ pour l’Europe en 2022.

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  • River Plate v Tigre - Copa de la Liga 2022: Quarter FinalsGetty Images Sport

    Le mécanisme de solidarité renfloue les caisses

    Le média argentin Olerapporte qu’El Millonario recevra 3,37 % du montant total du transfert via le mécanisme de solidarité de la FIFA, des sources du club confirmant ces chiffres. Cette manne de 4,92 millions d’euros devrait arriver en plusieurs versements, alignés sur l’échéancier de paiement convenu entre les deux clubs de Premier League. Les fonds à venir compenseront presque l’obligation financière du club concernant le prêt de l’attaquant Lucas Beltran.

  • Le joueur formé au club bat des records

    Les gains générés pour River par la carrière de Fernandez ont atteint le montant impressionnant de 57,12 millions d’euros à travers plusieurs transferts en Europe. L’ancien président Jorge Brito avait négocié un accord astucieux en le vendant à Benfica pour 18 millions d’euros tout en conservant une clause de revente de 25 %, qui s’est révélée très rentable lorsque Chelsea l’a recruté pour 121 millions d’euros six mois plus tard. Le géant de Buenos Aires continue de récolter d’énormes dividendes grâce à son modèle de formation et à des accords de revente bien structurés.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca vise une intégration tactique

    Manchester City va désormais se concentrer sur l’intégration de Fernandez aux côtés de son compatriote recrue estivale Elliot Anderson afin de renforcer ses options au milieu de terrain. Le meneur de jeu de 25 ans pourrait faire ses débuts en compétition face à Coventry City ce week-end, à condition que son inscription soit finalisée à temps. La direction de l’Etihad espérera que son arrivée insufflera un nouvel élan à sa quête de trophées majeurs dans toutes les compétitions en 2026-2027.