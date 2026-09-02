Les gains générés pour River par la carrière de Fernandez ont atteint le montant impressionnant de 57,12 millions d’euros à travers plusieurs transferts en Europe. L’ancien président Jorge Brito avait négocié un accord astucieux en le vendant à Benfica pour 18 millions d’euros tout en conservant une clause de revente de 25 %, qui s’est révélée très rentable lorsque Chelsea l’a recruté pour 121 millions d’euros six mois plus tard. Le géant de Buenos Aires continue de récolter d’énormes dividendes grâce à son modèle de formation et à des accords de revente bien structurés.