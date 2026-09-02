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La vache à lait ultime de River Plate ! Le géant argentin s’apprête à toucher un nouveau jackpot de plusieurs millions alors qu’Enzo Fernandez boucle un transfert retentissant à Manchester City
Le géant argentin s’assure un joli pactole
River s’apprête à recevoir un nouveau coup de pouce financier conséquent après que son joueur formé au club Fernandez a bouclé son transfert retentissant à City. Le géant argentin va récupérer environ 5 millions d’euros grâce à cette transaction à hauteur du record, au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA. Ce dernier versement porte à près de 60 millions d’euros le total des revenus générés par le milieu de terrain pour son club formateur depuis son départ pour l’Europe en 2022.
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Le mécanisme de solidarité renfloue les caisses
Le média argentin Olerapporte qu’El Millonario recevra 3,37 % du montant total du transfert via le mécanisme de solidarité de la FIFA, des sources du club confirmant ces chiffres. Cette manne de 4,92 millions d’euros devrait arriver en plusieurs versements, alignés sur l’échéancier de paiement convenu entre les deux clubs de Premier League. Les fonds à venir compenseront presque l’obligation financière du club concernant le prêt de l’attaquant Lucas Beltran.
Le joueur formé au club bat des records
Les gains générés pour River par la carrière de Fernandez ont atteint le montant impressionnant de 57,12 millions d’euros à travers plusieurs transferts en Europe. L’ancien président Jorge Brito avait négocié un accord astucieux en le vendant à Benfica pour 18 millions d’euros tout en conservant une clause de revente de 25 %, qui s’est révélée très rentable lorsque Chelsea l’a recruté pour 121 millions d’euros six mois plus tard. Le géant de Buenos Aires continue de récolter d’énormes dividendes grâce à son modèle de formation et à des accords de revente bien structurés.
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Maresca vise une intégration tactique
Manchester City va désormais se concentrer sur l’intégration de Fernandez aux côtés de son compatriote recrue estivale Elliot Anderson afin de renforcer ses options au milieu de terrain. Le meneur de jeu de 25 ans pourrait faire ses débuts en compétition face à Coventry City ce week-end, à condition que son inscription soit finalisée à temps. La direction de l’Etihad espérera que son arrivée insufflera un nouvel élan à sa quête de trophées majeurs dans toutes les compétitions en 2026-2027.
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