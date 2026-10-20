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Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

La Turquie nomme Sergen Yalcin, ancien entraîneur du Besiktas, nouveau sélectionneur en remplacement de Vincenzo Montella

Turquie
S. Yalcin
UEFA Nations League A

La Turquie a officiellement fait appel à l’ancien milieu de terrain international Sergen Yalcin pour diriger l’équipe nationale après une série de résultats désastreux. Cette nomination intervient alors que la fédération cherche à redresser la situation après s’être séparée de Vincenzo Montella plus tôt ce mois-ci.

  • Montella paie le prix de la méforme

    La Fédération turque de football (TFF) a réagi avec fermeté après un début cauchemardesque dans l’actuelle campagne de Ligue des nations. Montella a été démis de ses fonctions de sélectionneur après une série de résultats qui a ébranlé la Turquie.

    Les performances de la Turquie dans la compétition étaient devenues une source majeure d’inquiétude pour les dirigeants, après quatre défaites consécutives. Ces revers ont été concédés face aux grandes nations européennes que sont la France, l’Italie et la Belgique, l’Italie ayant battu à deux reprises l’équipe de Montella.

    À l’issue d’une réunion cruciale du comité directeur mardi, la fédération est parvenue à un consensus sur la marche à suivre. Elle a décidé de faire appel à une figure bien connue, qui comprend les subtilités du football national et les attentes de ses fervents supporters.

  • Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Yalcin retrouve le banc de touche

    Yalcin a été choisi pour ouvrir cette nouvelle ère à la tête de la sélection nationale. L’entraîneur de 53 ans a été officiellement nommé mardi, retrouvant un poste après avoir quitté Besiktas d’un commun accord en mai, au terme d’une seule saison à sa tête.

    Son expérience d’entraîneur est bien établie en Turquie. Lors de son deuxième passage à la tête de Besiktas, il avait notamment mené le club à un doublé national mémorable, remportant la Süper Lig et la Coupe de Turquie en 2021.

  • Une histoire riche avec la sélection nationale

    Yalcin connaît bien la scène internationale : il a porté avec brio les couleurs de la Turquie durant sa carrière de joueur. Milieu offensif élégant, réputé pour sa vision du jeu et sa technique, il a été sélectionné 37 fois en équipe nationale.

    Sa carrière en club a été tout aussi remarquable, marquée par des succès au plus haut niveau du football turc. Yalcin a passé dix ans au total à Besiktas, en deux passages, remportant trois titres de champion et deux Coupes de Turquie. À son palmarès figurent également deux titres de Super Lig remportés avec Galatasaray.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    De sérieux défis attendent le nouveau patron

    Yalcin n’aura pas droit à une période de grâce : ses premiers matches s’annoncent difficiles. Il prendra place sur le banc pour la première fois le 12 novembre, lorsque la Turquie recevra la Belgique dans un match à domicile qu’il lui faudra impérativement gagner. Il devra obtenir un résultat face à l’une des sélections les mieux classées au monde pour redonner confiance au vestiaire.

    Trois jours seulement après le choc contre la Belgique, le nouvel entraîneur emmènera son équipe en France.