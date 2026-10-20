La Fédération turque de football (TFF) a réagi avec fermeté après un début cauchemardesque dans l’actuelle campagne de Ligue des nations. Montella a été démis de ses fonctions de sélectionneur après une série de résultats qui a ébranlé la Turquie.

Les performances de la Turquie dans la compétition étaient devenues une source majeure d’inquiétude pour les dirigeants, après quatre défaites consécutives. Ces revers ont été concédés face aux grandes nations européennes que sont la France, l’Italie et la Belgique, l’Italie ayant battu à deux reprises l’équipe de Montella.

À l’issue d’une réunion cruciale du comité directeur mardi, la fédération est parvenue à un consensus sur la marche à suivre. Elle a décidé de faire appel à une figure bien connue, qui comprend les subtilités du football national et les attentes de ses fervents supporters.