La Turquie est éliminée de la Coupe du monde malgré ses TRENTE-TROIS tirs, un record, lors de sa défaite contre le Paraguay, et une ancienne star de Newcastle devient le premier joueur expulsé pour avoir couvert son visage

Le Paraguay a ouvert le score après seulement 64 secondes de jeu lorsque Matias Galarza a trouvé le chemin des filets depuis l’extérieur de la surface de réparation, inscrivant ainsi le but le plus rapide du tournoi. Cette ouverture du score précoce s’est avérée décisive dans un match que la Turquie a largement dominé, mais qu’elle n’a pas réussi à renverser.

La rencontre a pris une autre tournure inhabituelle dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le milieu de terrain paraguayen Almiron a reçu un carton rouge direct à la suite d’une consultation du VAR, après un accrochage avec le défenseur turc Mert Muldur. L’arbitre salvadorien Ivan Barton a appliqué une nouvelle règle du tournoi visant à empêcher les joueurs de se couvrir la bouche lors des disputes et des discussions.

Malgré cette supériorité numérique pendant une bonne partie du match, la Turquie n’a pas réussi à égaliser et est éliminée de la compétition alors qu’il lui restait encore une rencontre à disputer.