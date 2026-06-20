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La Turquie est éliminée de la Coupe du monde malgré ses TRENTE-TROIS tirs, un record, lors de sa défaite contre le Paraguay, et une ancienne star de Newcastle devient le premier joueur expulsé pour avoir couvert son visage
La Turquie a été punie pour son manque de rigueur lors d’une défaite cruciale.
Le Paraguay a ouvert le score après seulement 64 secondes de jeu lorsque Matias Galarza a trouvé le chemin des filets depuis l’extérieur de la surface de réparation, inscrivant ainsi le but le plus rapide du tournoi. Cette ouverture du score précoce s’est avérée décisive dans un match que la Turquie a largement dominé, mais qu’elle n’a pas réussi à renverser.
La rencontre a pris une autre tournure inhabituelle dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le milieu de terrain paraguayen Almiron a reçu un carton rouge direct à la suite d’une consultation du VAR, après un accrochage avec le défenseur turc Mert Muldur. L’arbitre salvadorien Ivan Barton a appliqué une nouvelle règle du tournoi visant à empêcher les joueurs de se couvrir la bouche lors des disputes et des discussions.
Malgré cette supériorité numérique pendant une bonne partie du match, la Turquie n’a pas réussi à égaliser et est éliminée de la compétition alors qu’il lui restait encore une rencontre à disputer.
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Les statistiques confirment la tendance
L'équipe de Vincenzo Montella a tiré 33 fois au but et a dominé la possession avec 78,5 %. Elle a toutefois peiné à mettre régulièrement à l'épreuve le gardien paraguayen Orlando Gill, ne parvenant à cadrer qu'une seule fois sur ses 12 premières tentatives.
La Turquie a bien failli ouvrir le score par Muldur, dont la tête déviée a heurté la barre transversale. En seconde période, le remplaçant Deniz Gul a manqué deux occasions majeures, tandis que le Paraguay tenait bon malgré l’expulsion d’Almiron.
Une inefficacité chronique coûte cher à la Turquie
L’élimination de la Turquie s’est jouée sur un manque criant d’efficacité offensive. Battue par l’Australie puis le Paraguay, la sélection a tenté 62 tirs sans trouver le chemin des filets. Selon Opta, c’est le record historique de tirs sans marquer sur deux matchs depuis 1966.
De son côté, le Paraguay, grâce à ce succès, conserve ses chances de qualification pour les 32es de finale malgré sa lourde défaite initiale contre les États-Unis.
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Le Paraguay doit encore faire ses preuves
Le Paraguay aborde son dernier match de groupe contre l’Australie en sachant que la qualification reste à sa portée après avoir décroché trois points cruciaux. La Turquie, elle, doit dresser le bilan d’une campagne qui avait suscité beaucoup d’espoirs mais n’en a guère tenu. Malgré une pression constante et de longues périodes passées dans les zones offensives, son incapacité à concrétiser ses occasions lui a valu une élimination prématurée du tournoi.